Sport Peter Roseney kann wieder von Klippen springen: Der 73-Jährige aus Wil macht auch nach der Corona-Zwangspause weiter Weil die Fitnesszentren geschlossen waren, musste Peter Roseney erst wieder seine Arm- und Nackenmuskulatur aufbauen, bevor er erneut Kopfsprünge aus 15 Metern Höhe machte. Doch der 73-Jährige aus Wil will mit dem Klippenspringen noch nicht aufhören. Larissa Flammer 27.07.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Roseney vor einigen Jahren bei einem «High Dive»-Event in Tschechien. Bild: www.highjump.cz

«Mit 75 Jahren noch zu springen, war immer mein Traum», sagt Peter Roseney. Und präzisiert gleich: «Gut zu springen. Ich will nicht einfach reinplumpsen.» Der Wiler ist Klippenspringer. Oder «High Diver», auf Deutsch «Hochtaucher», da die Springerinnen und Springer an manchen Events auch von Plattformen statt von Felsen springen.

Roseney wird diesen Herbst 74-jährig und denkt noch nicht ans Aufhören. Vergangenes Wochenende nahm er am internationalen Cliff Diving Cup in Ponte Brolla bei Locarno teil. 29 Springerinnen und Springer tauchten dort von Felsklippen in den Fluss Maggia. Der Wiler war der mit Abstand älteste Teilnehmer. Er sowie ein 53- und ein 57-Jähriger wurden als älteste Springer speziell geehrt.

Die drei ältesten Springer, Alein Lobet (53), Mäge Frei (57) und Peter Roseney (73, von links), wurden am Wochenende am Cliff Diving Cup im Tessin speziell geehrt. Bild: PD

Corona erschwerte das Training, Muskeln fehlten

Dieses Jahr sprang Peter Roseney im Maggiatal von einer 15 Meter hohen Klippe. Das wird von den Juroren weniger hoch bewertet als Sprünge aus einer Höhe von 20 Meter, wie sie die anderen Teilnehmer zeigten. Dafür erhielt der Senior mehr Punkte dafür, dass er kopfvoran ins Wasser eintauchte. Roseney sagt:

«Vor zwei Jahren habe ich einen Kopfsprung aus 20 Metern Höhe gemacht.»

Dafür sei er dieses Jahr noch nicht wieder trainiert genug. Denn im vergangenen Jahr fielen die Klippensprung-Wettkämpfe wegen Corona ins Wasser. Auch die Trainingsmöglichkeiten waren in diesem Jahr nicht ideal.

Sobald das Freibad in Dübendorf diesen Frühling öffnete, sprang Roseney dort alle drei oder vier Tage vom 10-Meter-Turm. Höhere Sprünge könne man nur von Klippen üben, sagt der Wiler. «Am Vierwaldstättersee gäbe es Möglichkeiten, aber dort komme ich nicht so schnell hin.» Er übe die Sprünge also vom 10-Meter-Turm, wobei er aus dieser zu geringen Höhe nach den Drehungen halt in etwas flacherem Winkel ins Wasser tauche.

«Das tut etwas weh an den Oberschenkeln, aber das stört einen alten Wasserspringer nicht.»

Bevor er wieder Kopfsprünge machte, musste der 73-Jährige Muskeln aufbauen, damit Hals und Arme stark genug sind. «Dafür habe ich nach den Lockerungen der Coronamassnahmen im Fitness Island in Bronschhofen trainiert. Dort haben sie mich sehr gut unterstützt.»

Gesünder als der Durchschnitt

Am Wochenende wurde Roseney trotz der im Vergleich geringen Höhe seiner Sprünge und eines Fehlers nicht Letzter. Einen 30-jährigen Holländer hat er geschlagen. «Dabei sein – und nicht Letzter werden», so das Ziel des Wilers bei Wettkämpfen. Er schiebt aber gleich nach:

«Wenn ich Letzter werde, bin ich nicht unglücklich. Nur schon teilnehmen zu können ist cool.»

Der Lohn für das regelmässige Training sei Gesundheit. «Ich bin viel gesünder als der Durchschnitt», sagt der 73-Jährige. Und die Muskelkraft in Armen und Nacken nütze ihm auch bei seinem anderen Hobby: dem Gleitschirmfliegen. Damit hat er mit 65 Jahren noch angefangen.

Ziel sind die Senioren-Europa- und -Weltmeisterschaften

Turmspringer ist der gebürtige Wiener schon lange. Mit 14 Jahren hat er damit angefangen – und feierte schon bald Erfolge. Im Jahr 1967 war er österreichischer Meister vom 10-Meter-Turm. Seit der ersten Ausgabe vor gut 30 Jahren ist er, wenn immer möglich, beim Klippenspringen in Ponte Brolla bei Locarno dabei. Und 2012 nahm er zusammen mit seinem Sohn zum ersten Mal am Event «Highjump» in Tschechien teil. Am kommenden Wochenende wird er dort wieder am Start sein; von der 12- und der 16-Meter-Plattform. Auf der Website der Veranstalter wird der 73-Jährige als Legende gefeiert. Man freut sich, ihn auch dieses Jahr wieder begrüssen zu dürfen.

Langfristig hat Roseney noch ein weiteres Ziel, als bis ins Alter von 75 gut zu springen: Nächstes Jahr finden die Senioren-Welt- und -Europameisterschaften im High Diving statt. Dort wird von maximal siebeneinhalb Metern Höhe gesprungen – «mehr will man uns Senioren nicht zumuten», sagt Roseney – dafür von Sprungbrettern. Weil der Wiler seit längerem mit einer Zehenverletzung zu kämpfen hat, waren Sprünge vom Brett nicht möglich. «Ich denke, bald habe ich es geschafft, diese auszukurieren, und kann nächstes Jahr starten.» Ein guter Platz liege dann drin.