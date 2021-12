Sport Wer wird Wiler Sportlerin oder Sportler des Jahres? Das sind die Nominierten Nach dem im letzten Jahr die Nacht des Wiler Sports abgesagt werden musste, werden am 14. Januar 2022 wieder die besten Athletinnen und Athleten gekürt. In den Kategorien «Nachwuchs», «Team» und «Erwachsene» gibt es jeweils drei Nominierte. Der Preis wird von der IG Wiler Sportvereine verliehen. Lukas Tanno Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Das Ju-Jutsu-Duo Thomas Schönenberger und Sofia Jokl versuchen in der kommenden Nacht des Wiler Sports ihren Titel vom Jahr 2020 zu verteidigen. Bild: Urs Bucher

(10. Januar 2020)

Martin Senn, Präsident der IG Wiler Sportvereine, gibt zu, dass es für Verbände immer schwieriger wird, solche Ehrungen vorzunehmen: «Wir haben jedes Jahr Mühe, Athletinnen und Athleten zu nominieren. Grundsätzlich sollten uns Sportler oder Teams von ihren Vereinen vorgeschlagen werden, aber sehr oft müssen wir selber Nominierte suchen.» Er versteht aber auch, dass es kein einfaches Jahr für den Sport war:

«Viele Meisterschaften und Wettbewerbe mussten abgebrochen oder abgesagt werden. Ist natürlich klar, dass dann nicht so viele Erfolge gefeiert wurden.»

Beim jährlichen «Nüssli-Stamm» der IG Wiler Sportvereine am Donnerstagabend wurden die Nominierten bekanntgegeben. In der Kategorie «Nachwuchs» sind Snowboarderin Lisa Demke, Timon Erb vom RLZ Wil und der Orientierungsläufer Joschi Schmid für den Preis vorgeschlagen.

Lisa Demke konnte an den Schweizer Meisterschaften in der Altersgruppe U13 die Goldmedaille im Slopestyle und den zweiten Rang in der Halfpipe feiern. Timon Erb holte Silber an den Schweizer Meisterschaften im Mehrkampf und Gold an den Ringen und im Sprung.

Auch Joschi Schmid lief in den letzten Jahren bei den Junioren allen davon. Er holte an den Schweizer Meisterschaften zwei Mal Silber und wurde über die Mittel- und Langstrecke Erster. Zusätzlich qualifizierte er sich für die Jugend-Europameisterschaften im Orientierungslauf in Litauen.

Die Nominierten in der Kategorie Nachwuchs (von links): Lisa Demke, Timon Erb und Joschi Schmid.

Duo Jokl/Schönenberger ein weiteres Mal nominiert

Das Duo Jokl/Schönenberger an der WM in Abu Dhabi. Bild: PD

In der Kategorie «Team» ist das Ju-Jutsu-Duo Sofia Jokl und Thomas Schönenberger nominiert. Sie wurden bereits bei der letzten Nacht des Wiler Sports als bestes Team ausgezeichnet. An den Weltmeisterschaften in Abu Dhabi gewannen sie die Bronzemedaille und stehen nun bei sieben WM-Medaillen bei gleich vielen Teilnahmen.

Töby Imhof von der Staffel H210 der OL Regio Wil. Bild: PD

Neben den Kampfsportlern ist die OL-Staffel H210 für den Preis vorgeschlagen. Sie verdienten sich die Nominierung mit der Goldmedaille an den Schweizer Meisterschaften. Zur Staffel gehören Ernst Baumann, Töby Imhof und Karl Ott.

Als drittes Team ist das Veteranen Pistolenteam der Stadtschützen Wil nominiert. Max Zäch, Robert Weilenmann und Paul Schönenberger sind beim Kantonalfinal der Pistolenschützen als Sieger aus dem Schiessstand gegangen.

Veteranen Pistolenteam (von links): Max Zäch, Robert Weilenmann, Paul Schönenberger. Bild: PD

Bewertung der Erfolge von Sportlern ist nicht einfach

Den Abschluss macht die Kategorie Erwachsene. Dort sind Sandra Graf vom Rollstuhlclub Wil, Orientierungsläufer Martin Hubmann und Schwinger Damian Ott nominiert. Sandra Graf brillierte im vergangenen Jahr mit dem Schweizer-Meister-Titel im Zeitfahren und Strassenrennen und holte an der Weltmeisterschaft in Spanien die Bronzemedaille. Zusätzlich fuhr sie an den Paralympics in beiden Disziplinen je auf den elften Rang.

Auch Martin Hubmann, der bereits im Jahr 2014 zum Sportler des Jahres gewählt wurde, durfte internationale Erfolge feiern. An der WM in Tschechien erlief sich der Orientierungsläufer Rang drei und holte an den Schweizer Meisterschaften auf der Mittelstrecke die Goldmedaille.

Als dritter Sportler ist Damian Ott vom Schwingclub Wil nominiert. Er siegte unter anderem beim Kilchberger Schwinget und den Bergfesten Weissenstein und Schwarzsee. Beim Olma-Schwinget konnte der 1,97 Meter grosse Ott den zweiten Platz belegen.

Sandra Graf, Martin Hubmann und Damian Ott sind in der Kategorie Erwachsene nominiert.

«Es ist natürlich bei einer solchen Preisverleihung sehr schwer, verschiedene Sportarten gegeneinander zu bewerten. Ein Schwinger zum Beispiel kann nicht Weltmeister oder Olympiasieger werden. Trotzdem denke ich, haben wir gute Sportlerinnen und Sportler nominiert und es wird interessant zu sehen, wer gewinnen wird», sagt Martin Senn. Am Freitag, 14. Januar, wird ermittelt, wer Wiler Sportlerin oder Sportler des Jahres wird.

