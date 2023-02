Badminton Uzwil kassiert Niederlage gegen Zürich

Sport Der Badmintonclub Uzwil kassiert Niederlage gegen Zürich und verliert die Tabellenführung Der Badmintonclub Uzwil verliert in der Nationalliga A gegen Zürich mit 1:7. Die Uzwiler mussten am Sonntag auf mehrere Stammspieler verzichten. 13.02.2023, 10.25 Uhr

Ramon Kropf kämpfte vergebens um Punkte. Bild: Matthias Zindel

Der Badmintonclub Uzwil wird in der Nationalliga A überraschend von Zürich mit 1:7 überrumpelt. Eine derart hohe Niederlage fing sich Uzwil seit Jahren nicht mehr ein, heisst es in einer Mitteilung. Doch was sind die Ursachen? Einerseits waren die Uzwiler Leistungsträger zu schwach, anderseits konnte man die vielen Absenzen bei den Männern nicht wettmachen. Zum Schluss fehlte auch das Wettkampfglück.

Schon vor Spielstart hatte Spielertrainer Iztok Utrosa tiefe Sorgenfalten. Ihm gingen schlicht die Männer aus. Robin Tabeling und Nicolas A. Müller waren wegen internationaler Wettkämpfe abwesend, Zvonimir Durkinjak fehlte wegen einer Blessur und zuletzt musste sich Iztok Utrosa aus der Startformation streichen, da er schon seit Tagen mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. Assistenztrainer Rudi Dellenbach musste einmal mehr einspringen. Zudem wurde der erst 16-jährige Liano Panza erstmals ins NLA-Team aufgeboten. Die Startformation wurde komplettiert durch die gewohnten Stammspieler Kim Bruun, Ramon Kropf, Cheryl Seinen und Milena Schnider.

Ziel war eine Schadensbegrenzung

Der Matchplan für die Uzwiler hiess Schadensbegrenzung. Man wollte sich zumindest einen Punkt sichern. Dabei setzten sie auf das erste Männerdoppel (Bruun/Kropf), das Frauendoppel (Seinen/Schnider) und das Mixeddoppel (Seinen/Kropf). Dass aber am Schluss keines dieser drei Spiele gewonnen wurde, ist wohl die grösste Ernüchterung. Und trotzdem gab es auch Lichtblicke. So gewann Kim Bruun sein Männereinzel gegen Ditlev Jaeger-Holm. Einen soliden Einstand zeigte auch Liano Panza, auch wenn ihm ein Sieg verwehrt blieb.

In der NLA-Rangliste verliert Uzwil die Tabellenführung. Neu steht wieder Lausanne (26 Punkte) an der Spitze, gefolgt von Tafers (25), Uzwil (25) und Brig (20). Die nächste Doppelrunde folgt am 25./26. Februar. (zin)