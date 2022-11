SPONSORING Sie ist finanziert durch Spendengelder: Non-Profit-Organisation wirbt auf dem Dress des FC Wil Eine Tierschutz-Organisation ist neuer Hauptsponsor der Wiler Hallenfussball-Spieler. Was es damit auf sich hat. Simon Dudle 25.11.2022, 22.27 Uhr

Das Wiler Futsal-Team mit dem neuen Leibchensponsor. Bild: PD

Das ist dann doch speziell: Nicht eine Firma aus dem Grossraum Wil ist neuer Hauptsponsor beim Wiler Futsal-Team, welches in der höchsten Schweizer Liga spielt. Sondern die Tierschutz-Organisation KAG-Freiland mit Sitz in Aarau. Sie setzt sich für eine tierfreundliche und artgerechte Haltung von Nutztieren ein.

Die KAG-Freiland finanziert sich über Spendengelder. Gibt sie diese für ein Sponsoring bei einem Ostschweizer Sportklub aus? Des Rätsels Lösung ist eine andere. Das Sponsoring ist ein Geschenk von Rita Scheiwiller aus Bronschhofen. Sie ist langjähriges KAG-Freiland-Mitglied und Mutter von Andi Qerfozi, der in der Wiler Futsal-Mannschaft spielt. Rita Scheiwiller sagt:

«Als es um das Hauptsponsoring der neuen Trikots ging, bin ich auf die Idee gekommen, für eine gute Sache zu sponsern. Das macht doch mehr Sinn, als wenn auf den Shirts ein grosser Firmenname stehen würde.»

Die Kosten für den Druck der Trikots hat die Tierfreundin deshalb vollumfänglich übernommen. Die Futsal-Mannschaft des FC Wil spielt die nächsten zwei Saisons in den KAG-Freiland-Trikots.

Keine Spieler aus dem Challenge-League-Team

Beim FC Wil Futsal handelt sich um eine eigene Abteilung innerhalb des Äbtestädter Fussballklubs. Bis zum Ende der vergangenen Saison agierte die Mannschaft unter dem Dach des FC Uzwil. Eine Herausforderung war dabei die Hallensuche für die Heimspiele. Es gab diverse Spielorte, unter anderem selbst Lichtensteig.

Andi Qerfozi blieb am Freitag gegen die Maniacs ohne Torerfolg. Bild: Beat Lanzendorfer

Seit dieser Saison tragen die Spieler das FC-Wil-Emblem auf der Brust – und ihre Heimspiele in der Lindenhofhalle aus. Zum Kader gehören allerdings keine Spieler der Challenge-League-Mannschaft, welche am Samstag mit einem Punktgewinn im Freiluft-Heimspiel gegen Stade-Lausanne-Ouchy Wintermeister der Challenge League werden kann. Die Futsal-Equipe ist ein Zusammenschluss von Spielern verschiedener Klubs. So spielt etwa Andi Qerfozi im Sommer beim SC Bronschhofen in der 2. Liga regional.

Nach gutem Start nun die zweite Niederlage in Folge

Sportlich war der Start in die Premier-League-Saison vielversprechend. Die ersten fünf Saisonspiele wurden alle gewonnen. Am vergangenen Wochenende gab es dann gegen Leader Minerva Bern eine 7:13-Niederlage. Und am Freitagabend ging es nach Wettingen zum Tabellenzweiten Maniacs. Die Wiler führten nach acht Minuten mit 3:0, verloren aber schliesslich mit 4:8. Qerfozi verschoss dabei einen Penalty.

Futsal ist die offizielle, von der FIFA anerkannte Form des Hallenfussballs. Es gibt keine Banden. Ein Spiel dauert netto 2x20 Minuten.