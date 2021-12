SPITZENSPIEL Die beiden jüngsten Teams sind aktuell die besten: Poliert der EC Wil gegen die Pikes die magere Heimbilanz auf? Im 1.-Liga-Eishockey kommt es am Samstag im Bergholz zum Topspiel Zweiter gegen Erster. Zugleich sind der EC Wil und die Pikes Oberthurgau die beiden jüngsten Equipen der Liga. Noch vor kurzem verfolgten sie eine andere Philosophie. Simon Dudle 16.12.2021, 19.00 Uhr

Beim «Hinspiel» in Romanshorn liess sich Wil-Goalie Daniel Schenkel nicht bezwingen, auch nicht von diesem Schuss Alexander Jeitziners. Bild: Mario Gaccioli

Noch in der vorletzten Saison hatten sowohl der EC Wil als auch die Pikes Oberthurgau eine ziemlich routinierte und auch teure Mannschaft beisammen. Hinsichtlich der Spielzeit 2020/2021, die wegen der Pandemie nur wenige Runden dauerte, nahmen aber sowohl die Romanshorner als auch die Äbtestädter eine Anpassung der Philosophie vor. Sie setzen nun auf den Nachwuchs, verstärkt mit einigen routinierten Spielern im Team. So erstaunt es nicht, dass am Samstag um 17.30 Uhr die beiden jüngsten Mannschaften der gesamten 1. Liga aufeinandertreffen.