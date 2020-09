Spitalinitiative findet in Wil kaum Gehör Kantonsrätinnen und Kantonsräten aus dem Wahlkreis Wil beantworten brennende Fragen zum aktuellen Thema. Martin Knöpfel 24.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Reaktion auf die Schliessung des Spitals Wattwil will ein Komitee die Grundversorgungsinitiative lancieren. Eine Umfrage von Redaktor Martin Knoepfel zeigt: Diese findet bei Kantonsrätinnen und Kantonsräten aus dem Wahlkreis Wil keine Unterstützung. Nach der Spitaldiskussion sind aber noch weitere Fragen offen. Unter anderem: Was soll das Gesundheits- und Notfallzentrum in Flawil leisten können?

Nachgefragt bei Erwin Böhi

Erwin Böhi (SVP, Wil).

Welches sind Ihrer Ansicht nach die Gründe, dass die Argumente fürs Spital Wattwil nicht stachen?

Die neue Strategie für die St. Galler Spitalverbunde sieht eine Aufteilung der neun Standorte in Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ) einerseits und Mehrspartenspitäler anderseits vor. Aufgrund der bestehenden Fallzahlen und der Patientenströme kann Wattwil nicht mehr die Qualitätsbedingungen als Spitalstandort erfüllen.

Unter welchen Umständen könnten Sie als Kantonsrat aus dem Wahlkreis Wil die Grundversorgungs-Initiative – eventuell nach einer inhaltlichen Änderung – unterstützen?

Mit der Formulierung machen die Initianten die Chancen eines Mehrspartenspitals Wattwil zunichte, da sie Wil statt Wattwil zum GNZ umwandeln wollen. Das ist nur regionalpolitisch motiviert. Ich würde die Initiative unterstützen, wenn sie offenlässt, welche Spitäler medizinische Leistungen zu Gunsten Wattwils abgeben müssen.

Was muss beim GNZ in Flawil zwingend im Angebot und der Ausstattung enthalten sein?

Für das GNZ Flawil könnte ich mir vorstellen, dass es mindestens die Hausarzt- respektive die allgemeine Innere Medizin anbietet und ausgestattet ist mit Labor, Ultraschall und Röntgen. Patienten sollen auch ohne Terminvereinbarung und im 24-Stunden Betrieb behandelt werden. Zudem soll es über einige Betten verfügen.

Für eine gute Behandlung der Patienten braucht es gute Mitarbeiter im Spital. Wie kann man sicherstellen, dass jetzt nicht die besten Mitarbeiter der Spitäler Flawil und Wattwil diese vor dem Schliessungstermin verlassen?

Das verlangt eine sorgfältige Planung, die den Bedürfnissen des Personals und der Spitäler Rechnung trägt. Zugleich wird es voraussichtlich in Flawil und Wattwil neben den GNZ neue Angebote der Langzeitpflege geben, die hoch qualifiziertes medizinisches Personal benötigen.

Nachgefragt bei Franziska Cavelti Häller

Franziska Cavelti Häller (GLP, Jonschwil).

Welches sind Ihrer Ansicht nach die Gründe, dass die Argumente fürs Spital Wattwil nicht stachen?

Die GLP stützt mehrheitlich die Spitalstrategie der Regierung und die Vorschläge der Kommission. Uns fehlt jedoch die Gesamtschau über das aktuelle und das zukünftig nötige Geriatrieangebot. Wir haben deshalb die Anträge unterstützt, für Wattwil und Altstätten ein akutgeriatrisches Angebot nochmals zu prüfen.

Unter welchen Umständen könnten Sie als Kantonsrat aus dem Wahlkreis Wil die Grundversorgungs-Initiative – eventuell nach einer inhaltlichen Änderung – unterstützen?

Die Grundversorgungs-Initiative betrachtet die Grünliberale Partei mit Skepsis. Dies verzögert die Umsetzung der mittlerweile doch breit abgestützten Spitalstrategie und benötigt in der Zwischenzeit Millionen von Steuerfranken.

Was muss beim GNZ in Flawil zwingend im Angebot und der Ausstattung enthalten sein?

Entscheidend ist, die Grundversorgung in allen Regionen sicherzustellen. Die Regierung steht für die Umsetzung verbindlich in der Pflicht. Wir würden es begrüssen, wenn sich die Regionen aktiv einbringen, die GNZ vor Ort zu konzipieren und auf die Bedürfnisse der Menschen abzustimmen.

Für eine gute Behandlung der Patienten braucht es gute Mitarbeiter im Spital. Wie kann man sicherstellen, dass jetzt nicht die besten Mitarbeiter der Spitäler Flawil und Wattwil diese vor dem Schliessungstermin verlassen?

Für die Mitarbeitenden ist es wichtig, zu wissen, wie es weitergeht. Dies hat die Debatte im Kantonsrat gezeigt. Für Flawil ist eine Lösung gefunden und die meisten Arbeitsplätze werden erhalten. Auch für Wattwil wünsche ich mir eine entsprechend befriedigende Lösung.

Nachgefragt bei Cornel Egger

Cornel Egger (CVP, Oberuzwil).

Welches sind Ihrer Ansicht nach die Gründe, dass die Argumente fürs Spital Wattwil nicht stachen?

Die Meinungen bei den meisten Kantonsräten waren gemacht. Es braucht eine Strukturbereinigung im Gesundheitswesen. Die Regierung und die vorberatende Kommission haben alles in Detail studiert und Anträge gestellt. So hatten die Anträge keine Chance mehr, auch wenn das Verständnis für die Anliegen aus dem Toggenburg gross ist.

Unter welchen Umständen könnten Sie als Kantonsrat aus dem Wahlkreis Wil die Grundversorgungs-Initiative – eventuell nach einer inhaltlichen Änderung – unterstützen?

Für mich kommt ein Festhalten am Spital Wattwil nicht in Frage. Die Initiative will für den Erhalt des Wattwiler Spitals auf eine Sanierung des Spitals in Wil verzichten. Das ist der falsche Ansatz. Die Bevölkerung profitiert mehr, wenn jene wenigen GNZ, auf die der Fokus liegt, in gutem Zustand und mit moderner Technik ausgestattet sind.

Was muss beim GNZ in Flawil zwingend im Angebot und der Ausstattung enthalten sein?

Eine gute Notfallversorgung für die Bevölkerung ist zentral. Regierungspräsident Damann hat während der Debatte im Kantonsrat mehrmals darauf hingewiesen, dass situativ abgeklärt wird, was an welchem Standort notwendig ist. So überlasse ich die Ausstattung gerne den Fachpersonen.

Für eine gute Behandlung der Patienten braucht es gute Mitarbeiter im Spital. Wie kann man sicherstellen, dass jetzt nicht die besten Mitarbeiter der Spitäler Flawil und Wattwil diese vor dem Schliessungstermin verlassen?

Ganz wichtig ist jetzt, den Mitarbeitenden schnell Perspektiven im St. Gallischen Gesundheitswesen aufzuzeigen, das heisst, Arbeitsverträge für die Zeit nach der Schliessung des jeweiligen Spitals zu unterbreiten.

Nachgefragt bei Jigme Shitsetsang

Jigme Shitsetsang (FDP, Wil).

Welches sind Ihrer Ansicht nach die Gründe, dass die Argumente fürs Spital Wattwil nicht stachen?

Die grosse Mehrheit des Kantonsrats hat sich für die Schliessung der vier Landspitäler entschieden, weil die finanzielle Situation der Spitalverbunde prekär ist und die medizinisch-technologischen Entwicklungen eine tief greifende Anpassung nötig machen. Wattwil weist als Kleinspital sehr tiefe Patientenzahlen aus.

Unter welchen Umständen könnten Sie als Kantonsrat aus dem Wahlkreis Wil die Grundversorgungs-Initiative – eventuell nach einer inhaltlichen Änderung – unterstützen?

Die Initiative führt weder zu einer qualitativ noch zu einer wirtschaftlich besseren Spitalversorgung. Am Spitalstandort Wattwil wird es nicht möglich sein die angestrebten Patientenzahlen zu erreichen, auch nicht bei einer Streichung des Standorts Wil. Ich unterstütze deshalb weiterhin den Entscheid von Regierung und Kantonsrat.

Was muss beim GNZ in Flawil zwingend im Angebot und der Ausstattung enthalten sein?

Die Ausgestaltung des Angebots eines GNZ muss dem Bedürfnis der jeweiligen Region entsprechen. Dieses gilt es mit den regionalen Ärzten zu klären. Sollten die Hausärzte das GNZ nicht betreiben können, wird der Spitalverbund das tun. Oberstes Ziel muss auch künftig eine gute Gesundheitsversorgung in der Region Flawil sein.

Für eine gute Behandlung der Patienten braucht es gute Mitarbeiter im Spital. Wie kann man sicherstellen, dass jetzt nicht die besten Mitarbeiter der Spitäler Flawil und Wattwil diese vor dem Schliessungstermin verlassen?

Mit GNZ und Aussenstelle des Paraplegiker-Zentrums werden interessante Arbeitsplätze in Flawil bleiben. Zudem werden Palliativstation und Schmerztherapie noch fünf Jahre in Flawil sein. Wichtig ist, dass jetzt rasch und transparent gezeigt wird, wie es in Flawil weitergeht.

Nachgefragt bei Dario Sulzer

Dario Sulzer (SP, Wil).

Welches sind Ihrer Ansicht nach die Gründe, dass die Argumente fürs Spital Wattwil nicht stachen?

Die Solidarität zwischen den Regionen hat nicht gespielt. Am Ende musste jeder Standort für sich alleine kämpfen. So war der Erhalt der Regionalspitäler von vornherein chancenlos.

Unter welchen Umständen könnten Sie als Kantonsrat aus dem Wahlkreis Wil die Grundversorgungs-Initiative – eventuell nach einer inhaltlichen Änderung – unterstützen?

Wenn die Initiative die Schliessung des Spitals Wil fordert, kann ich sie natürlich nicht unterstützen. Der Spitalstandort Wil hat seine klare Berechtigung. Wir können nicht ein Spital gegen das andere ausspielen. Es sollte heissen Wattwil und Wil.

Was muss beim GNZ in Flawil zwingend im Angebot und der Ausstattung enthalten sein?

Der Auftrag ist klar: In Flawil soll ein Gesundheits-, Notfall- und Therapiezentrum entstehen. Flawil soll Aussenstandort des Schweizer Paraplegiker-Zentrums werden. Ausserdem sollen kurzzeitige Spezialpflege sowie Leistungen im Bereich Palliative Care und Schmerztherapie in Zusammenarbeit mit dem KSSG angeboten werden.

Für eine gute Behandlung der Patienten braucht es gute Mitarbeiter im Spital. Wie kann man sicherstellen, dass jetzt nicht die besten Mitarbeiter der Spitäler Flawil und Wattwil diese vor dem Schliessungstermin verlassen?

Das Personal ist verständlicherweise verunsichert. Die guten Leute zu halten wird sehr schwierig. Das ist eine direkte Folge dieser Abbaustrategie von Verwaltungsrat und Regierung. Die Regionen werden leider gut ausgebildete Mitarbeitende verlieren.

Nachgefragt bei Guido Wick

Guido Wick (Grüne, Wil).

Welches sind Ihrer Ansicht nach die Gründe, dass die Argumente fürs Spital Wattwil nicht stachen?

Die Faktenlage spricht unter anderem für die Schliessung des Spitals Wattwil.

Unter welchen Umständen könnten Sie als Kantonsrat aus dem Wahlkreis Wil die Grundversorgungs-Initiative – eventuell nach einer inhaltlichen Änderung – unterstützen?

Aktuell gibt es meines Erachtens keinen Handlungsbedarf für eine Initiative.

Was muss beim GNZ in Flawil zwingend im Angebot und der Ausstattung enthalten sein?

Die als Ersatz vorgeschlagenen GNZ sind keine taugliche Alternative. Es ist fraglich, ob Notfallstationen dieser Art funktionieren. Die grüne Fraktion stellte einen Rückweisungsantrag mit dem Ziel, das Konzept der GNZ zu überarbeiten. Der Antrag fand keine Mehrheit. Die Grünen erwarten, dass die neuen Zentren als Chance genutzt werden.

Für eine gute Behandlung der Patienten braucht es gute Mitarbeiter im Spital. Wie kann man sicherstellen, dass jetzt nicht die besten Mitarbeiter der Spitäler Flawil und Wattwil diese vor dem Schliessungstermin verlassen?

Indem man Ihnen klare Perspektiven aufzeigt und Sicherheit garantiert.