Spital Flawil: Betten werden entsorgt, Kapellenfrage geklärt

Reportage Leere Zimmer, Betten werden entsorgt, Kapellen-Frage geklärt: Die letzten Stunden des Spitals Flawil Umzugskartons und zentral gelagertes Material: Das Spital Flawil ist schon fast vollständig geräumt. Die Liegenschaft wird bekanntlich abgebrochen. Bis Mitte 2024 will die Solviva AG hier ein Kompetenzzentrum für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege bauen. Andrea Häusler 22.06.2021, 05.28 Uhr

Michael Sutter, Leiter Hauswirtschaft & Areal (links), und Spital-Medienchef Philipp Lutz in einem der leeren Operationssäle des Flawiler Spitals. Bild: Andrea Häusler

Die digitale Wanduhr im stillgelegten Stationszimmer tickt lautlos, wirkt wie ein Countdownzähler. «Am Freitag ist hier definitiv Schluss», sagt Philipp Lutz, Medienbeauftragter der Kantonsspitals St.Gallen. «Dann wird auch das ambulante Angebot aufgehoben.» Hingegen wurden beim Haupteingang und dem ehemaligen Notfall Videoüberwachungen mit einer Verbindung zur kantonalen Notrufzentrale montiert – zur Sicherheit.

Es ist Montag und das Spital nahezu menschenleer. Die meisten der gut 200 Mitarbeitenden sind weg. «Rund 120 bleiben im Unternehmen, zehn werden in der Küche des Wohn- und Pflegeheims Flawil weiterbeschäftigt. Weitere setzten ihre berufliche Laufbahn in einer anderen Spitalregion fort oder hätten sich neu orientiert», sagt Philipp Lutz und ergänzt: «Wir haben jedem Mitarbeitenden eine Alternative im Unternehmen geboten.»

Von den Erfahrungen in Rorschach profitiert

Die Flure auf den Etagen wirken verlassen, kühl und schier endlos lang. Vor anderthalb Wochen herrschte hier noch fast Normalbetrieb. Obwohl die Stationen gemäss Terminplan etappenweise geschlossen wurden und der Alltag an Ruhe gewann. Vergangenen Mittwoch kehrten die letzten beiden Patienten nach Hause zurück. Lutz sagt:

«Wir mussten, wie vorgesehen, keine Verlegungen vornehmen.»

Ohnehin lief bisher alles wie geplant, obwohl die Vorlaufzeit aufgrund der Priorisierung der Spitalräumung in Rorschach knapp war. «Wir haben viel von den Erfahrungen in Rorschach profitiert», räumt Michael Sutter, Leiter Hauswirtschaft & Areal ein. Wobei man im Zügeln ohnehin geübt sei: «Am Kantonsspital wird fast ständig gebaut, was provisorische oder definitive Verschiebungen von Material und Mobiliar bedingt.»

Überzähliges Material geht an Hilfswerk

Geplant wurde die Räumung in Flawil erst Ende Februar. Wobei gerade die Operationssäle schon seit November 2020 nicht mehr genutzt worden seien. «Die Operationen wurden während der Covid-19-Pandemie in St.Gallen konzentriert», erklärt Lutz und betont, dass dieser Entscheid und die Schaffung eines Personalpools richtig gewesen seien. «Nicht die Beatmungsplätze waren jeweils das Problem, sondern die Fachpersonalknappheit.»

Nun sind die OP-Räume geräumt, die Handwaschbecken poliert und die Strahler aus den OP-Leuchten geschraubt. Die weiss gefliesten Wände und das fahle Licht sorgen für einen bizarren Lost-Places-Charme.

Leer sind auch die Patientenzimmer. Die Betten, die noch in Flawil stehen, finden in wenigen Räumen Platz. Philipp Lutz sagt:

«Sie haben ihre Lebensdauer erreicht oder überschritten. Deshalb bleibt nur deren Entsorgung.»

Ansonsten finde fast alles andernorts wieder Verwendung. Das Meiste gelange erst einmal ins Kantonsspital. Gerade an Arztvisitenwagen bestehe dort ein grosser Bedarf, aber auch das Computertomographie-Gerät werde künftig in St.Gallen eingesetzt. «Alles wird letztlich von einem Umzugsunternehmen abgeholt. Und was noch einsatzfähig, aber überzählig ist, geht an ein Hilfswerk», sagt Lutz.

Pragmatische Lösung für Spitalkapelle

Hin und wieder schiebt jemand einen Trolley mit gepackten Umzugsschachteln durch einen der Flure. Im Trakt C, wo die Küche und die Cafeteria untergebracht sind, gibts nur wenig zu tun. Der Bereich geht per 1. Juli ans Wohn- und Pflegeheim Flawil. Gezügelt werden einzig die Laborräume im Obergeschoss.

Und die Spitalkapelle? Diese hat keinen eigentlichen Altar und muss deshalb nicht profaniert werden. «So haben wir mit den beiden Kirchgemeinden eine pragmatische Lösung finden können», sagt Michael Sutter.

Aus dem Spital ist die Seele gewichen. Nur im Parterre, beim besetzten Empfang, da scheint die Zeit stillgestanden zu sein. Hier deutet nichts auf die bevorstehende Schliessung hin. Doch es bleiben ja auch noch einige Tage Zeit.