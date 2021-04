Spital Zu klein für einen 24-Stunden-Betrieb: Ärzte sehen das Spital Flawil nicht als nicht regionales Notfallzentrum Flawils Ärzte leisten ihren Notfalldienst ab Juni in der Integrierten Notfallpraxis am Spital Wil Wil. Ein Flawiler Notfallzentrum, wie es die Spitalstrategie der Regierung vorsah, dürfte wohl vom Tisch sein.

Andrea Häusler 03.04.2021, 05.00 Uhr

Die niedergelassenen Ärzte Flawils glauben nicht mehr daran, dass im Spital Flawil ein Notfallzentrum entstehen wird. Bild: Andrea Häusler

Der Exodus hat begonnen. Die erste Bettenstation am Spital Flawil ist bereits geschlossen. Und der Abbau wird sich fortsetzen. Sukzessive werden nun die stationären Angebote nach St. Gallen verlegt, bis das Spital als solches per Ende Juni nach 129 Jahren geschlossen wird.

Was die künftige Nutzung der Gebäudekomplexe anbelangt, steht weiterhin die Nachfolgelösung «Ostschweizer Therapiezentrum» im Vordergrund. Bekannterweise ist ein Verkauf der Spitalliegenschaft an die Solviva AG das wahrscheinlichste Szenario. Diese will hier, gemeinsam mit dem Paraplegiker-Zentrum Nottwil, ein stationäres Angebot zur kurzzeitigen Betreuung von querschnittgelähmten und zu beatmenden Patientinnen und Patienten schaffen. Sollte dieses Projekt umgesetzt werden, wäre auch das Kantonsspital St. Gallen mit ins Boot. In einer Mietlösung und gegen eine kostendeckende Entschädigung würde dieses gleichenorts während fünf Jahren ein akutstationäres Angebot der Palliative Care und Schmerztherapie betreiben. Dafür liegt von den Beteiligten eine Absichtserklärung vor.

Informationen Ende April

Dazu, ob diese Absicht inzwischen zum Entscheid geworden ist, will Flawils Gemeindepräsident Elmar Metzger keine Stellung nehmen. Stattdessen verweist er auf den Kanton, welcher die Kommunikationshoheit in den Spitalfragen habe. Er sagt lediglich: «Im Hintergrund laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Die beteiligten Partner sind übereingekommen, die Bevölkerung des Kantons St. Gallen und insbesondere die Flawilerinnen und Flawiler in der zweiten Hälfte des Monats April umfassend zu informieren.»

Zu klein für einen 24-Stunden-Betrieb

Die Spitalstrategie «4plus5» der Regierung sieht für den Standort Flawil ein regionales Gesundheits-, aber auch ein Notfallzentrum vor. Nun hat die Ärzteschaft der Notfalldienstkreise Uzwil und Flawil/Degersheim aber entschieden, sich ab Juni an der Betreuung der seit 2018 bestehenden Integrierten Notfallpraxis (INP) am Spital Wil zu beteiligen.

Thomas Lanter, Co-Leiter Ärztezentrum Flawil Bild: PD

In dieser Frage verweist Elmar Metzger auf die niedergelassenen Ärzte, welche diese Lösung im Hinblick auf die Spitalschliessung und den damit einhergehenden Verlust der bisherigen Entlastung an Wochenenden und während der Nacht initiiert hätten. «Für uns ging es darum, ab dem Zeitpunkt der Spitalschliessung eine neue Heimat zu finden, die uns vor allem in der Nacht entlastet», sagt der Co-Leiter des Flawiler Ärztezentrums, Thomas Lanter, gegenüber dieser Zeitung. Der Zusammenschluss mit der Integrierten Notfallpraxis in Wil bezeichnet er als «pragmatische, schnelle und schlanke Lösung».

Ist es eine Lösung auf Zeit? Thomas Lanter differenziert: «Von der Idee, dass es in Flawil ein Notfallzentrum geben wird, haben wir uns verabschiedet.» Das Einzugsgebiet sei für einen 24-Stunden-Betrieb schlicht zu klein. Die Eröffnung eines Gesundheitszentrums hingegen begrüsst er: «Das ist eine gute Sache, da machen wir auch mit.»

Für Hausärzte attraktiv bleiben

Wie langfristig die Beteiligung an der integrierten Notfallpraxis sein wird, lässt er offen. Es gebe auch auf kantonaler Ebene Bestrebungen hinsichtlich der Einführung eines übergeordneten Notfallkonzepts. «Wer weiss, was in einigen Jahren sein wird», sagt Thomas Lanter. Aus seiner Sicht ist die Lösung mit Wil die derzeit beste Option: «Wir müssen auch attraktiv bleiben für junge Ärzte die noch bereit sind, als Hausärzte zu praktizieren.»