Spital Wil Gekocht, pasteurisiert und regeneriert: Spital Wil setzt in der Patientengastronomie definitiv auf Fertigmenüs aus Basel Die Pilotphase ist ausgewertet, der Entscheid gefallen, der Vertrag bereits unterschrieben. Den Patientinnen und Patienten des Spitals Wil werden ab dem 14. Juni mehrheitlich extern zubereitete «ProCare»-Menus serviert. Diese werden im Universitätsspital Basel produziert und von der Hilcona AG vertrieben. Andrea Häusler 2 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Mittagszeit: Claudia Eberhard serviert einer Patientin Spaghetti Carbonara aus Basel mit einem Blattsalat aus der Wiler Spitalküche. Bild: Andrea Häusler

«Heute bin ich die Köchin», sagt Vanessa Zuliani, während sie mit flinken Bewegungen die Schutzfolie über einer Menuschale perforiert. Die stellvertretende Leiterin Hotellerie am Spital Wil steht im kleinen Abteilungsoffice von Station D, der Privatabteilung. Die Infrastruktur: ein Gastrokühlschrank, zwei Haushaltsmikrowellengeräte, eine Spüle und etwas Arbeitsfläche. Mehr braucht es nicht.

Sieben Gerichte werden an diesem Mittag auf der Testabteilung des dreimonatigen Pilotversuchs mit vorfabrizierten und pasteurisierten «ProCare»-Menus aus der Küche des Universitätsspital Basel zubereitet. Sprich: In der Mikrowelle regeneriert und auf Tellern angerichtet. Letzteres ist Vanessa Zuliani wichtig: «Es erlaubt eine gewisse Kreativität und schafft Nähe zu den Patientinnen und Patienten.» Wobei der individuelle Aspekt stärker noch bei der Zubereitung kalter Gerichte zum Tragen komme. Was kalt serviert wird – vom Birchermüesli bis zum Fleischplättli – stammt übrigens künftig wie bisher aus der Küche in Wil.

Entscheid zu Gunsten von «ProCare»

Die Abläufe sind Routine. Und das sollen sie ab dem 14. Juni auch auf den anderen Abteilungen des Spitals Wil werden. Denn die Geschäftsleitung der Spitalregion Fürstenland Toggenburg hat nach Auswertung des Testbetriebs zwischen September und November 2021 entschieden, den grössten Teil der Patientengastronomie definitiv auszulagern.

Der Lieferauftrag, mit einem geschätzten Auftragsvolumen von 270’000 Franken pro Jahr, beziehungsweise 1,89 Millionen Franken (exklusive Mehrwertsteuer) für die Vertragsdauer von sieben Jahren, ist öffentlich ausgeschrieben worden. Zwei Angebote wurden schliesslich eingereicht. Wobei eine Offerte aus Zürich wegen fehlenden Unterlagen ausgeschlossen wurde. Gabriela Zanettin, Leiterin Facility Management der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, räumt allerdings ein, dass das «ProCare»-Angebot aus Basel die geforderten Kriterien in mehreren Punkten ohnehin besser erfülle.

Teil eines Gesamtkonzepts

Die Auslagerung der Patientenverpflegung ist die Folge einer Überprüfung der Spitalgastronomie im Kontext der Schliessung des Spitals Wattwil sowie dem Sanierungsbedarf der Küche in Wil. Aber nicht nur. Gabriela Zanettin spricht von einem Gesamtkonzept. In dieses waren auch die Erweiterung/Erneuerung des Personal- beziehungsweise Besucherrestaurants integriert.

Sie sagt: «Uns war wichtig, auch dem Personal eine ausgewogene und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Verpflegung zu ermöglichen: in einer ansprechenden, oasenähnlichen Umgebung.» 200 bis 250 Essen würden hier täglich ausgegeben – im Vergleich zu ca. 80 Menus, die Patientinnen und Patienten serviert werden. Das umgebaute Restaurant im Untergeschoss des Spitals wurde übrigens bereits am 21. März in Betrieb genommen.

Positive Feedbacks

Zurück zu Vanessa Zuliani auf Station D. Während das Geschnetzelte mit Knöpfli und Gemüse in der Mikrowelle heisser wird, rollt aus der Spitalküche der Essenswagen mit Diätkost an. Diese wird weiterhin im Haus zubereitet. Dort, wo auch die Mahlzeiten fürs Personal und die Besucherinnen und Besucher des Restaurants gekocht werden.

Vanessa Zuliani, stellvertretende Leiterin Hotellerie am Spital Wil, richtet das regenerierte Menu auf dem Teller an. Bild: Andrea Häusler

Neben den Spezialkosttellern steht ein Chromstahlpot mit Suppe – für alle, die Suppe möchten. Claudia Eberhard, Room Service-Mitarbeiterin und an diesem Tag als Servicekraft im Einsatz, zieht ein Tablett vom Wagen, balanciert es durch den Flur – und gleich wieder zurück. Der Patient wurde früher als erwartet verlegt. Sein Essen wird entsorgt.

Derlei Szenarien seien mit den «ProCare»-Produkten Geschichte, sagt Vanessa Zuliani. «Denn wir können auf Planänderungen im medizinischen Bereich quasi à la minute reagieren.» Während Bestellungen an die Küche bis um 9 Uhr abgeschlossen sein müssen. «Mit dem neuen System werfen wir sehr viel weniger Lebensmittel weg.» Und Gabriela Zanettin reicht nach: «Heute verursacht das Spital Wil jährlich rund 35 Tonnen Foodwaste.»

Kosten unter dem budgetierten Betrag

Zehn bis 15 Gerichte stehen den Patientinnen und Patienten ab Mitte Juni zur Auswahl, wobei diese regelmässig wechseln und auch saisonal angepasst werden, wie Zuliani sagt. Bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von vier Tagen sei Abwechslung sichergestellt.

Die Patientenfeedbacks während der Pilotphase seien überwiegend positiv gewesen, weiss Gabriela Zanettin. Und drückt dies in Bewertungspunkten aus: «Vorher lag der Wert bei 3,6, nachher bei 3,7.» Die Qualität und Auswahl, insbesondere aber die Entkoppelung der medizinisch/pflegerischen Prozesse vom Verpflegungsprozess und die damit verbundene Flexibilität bei den Essenszeiten würden geschätzt. Auch von den Mitarbeitenden im Pflegebereich. Und die Kosten? «Diese liegen gar unter dem budgetierten Wert», sagt Zanettin.

Outlet-Corner als Abschluss des Gastronomieprojekts

Nach der Auslagerung der Patientengastronomie beschränkt sich der Aufgabenbereich der Wiler Küchencrew auf die Zubereitung medizinisch verordneter Spezialmahlzeiten (Diäten) sowie die Verköstigung der Mitarbeitenden und der Gäste des öffentlichen Restaurants. Über die natürliche Fluktuation wurden die Stellen in der Küche reduzieret, während die Anzahl Mitarbeitenden im Room Service erhöht wurde.

Erneuert wird die Spitalküche gleichwohl. Laut Gabriela Zanetin im dritten Quartal. Während des Umbaus dislozieren Infrastruktur und Küchenpersonal in ein Provisorium. Zeitgleich soll im Eingangsbereich des Spitals ein 24-Stunden-Outlet-Corner geschaffen werden, der es Mitarbeitenden ermöglich, sich unabhängig von den Öffnungszeiten des Restaurants «vernünftig» verpflegen zu können.

2 Kommentare Paul Grunder vor einem Tag 3 Empfehlungen Aufgewärmt heisst heute regeneriert. Da muss man wirklich lachen, mit welchen Argumenten der Entscheid begründet wird. Es geht nur ums Geld. In einer Festhütte ein zwei mal gekochtes oder erwärmtes Fertigmenu von Hilcona, warum nicht, aber in einem Spital ? 3 Empfehlungen Eduard R. ITH vor einem Tag 1 Empfehlung Das nennt man nun den Erfolg einer „bürgerlichen“ Spitalpolitik. Für mich unterstreicht diese Massnahme einmal mehr den Beweis eines totalen Versagen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der SRFT. St. Gallen kann es! Fragt sich aber einmal mehr, was St. Gallen kann!? Eine ganze Spitallandschaft in den Ruin politisieren?Ist ja gut zu wissen, dass es in St. Gallen noch das Spital Stephanshorn (Hirslanden Klinik) gibt. Beschämend, wenn die Gefangenen in Altstätten die qualitativ bessere Verpflegung erhalten, als die Patienten im Spital Wil. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen