Spital Wil will Patientengastronomie auslagern

Spital Wil Basler Broccoli auf Wiler Spitaltellern: Spital Wil prüft die Auslagerung der Patientengastronomie Mit dem Angebot «ProCare» des Universitätsspitals Basel prüft das Spital Wil neue Wege in der Patientengastronomie. Gekocht wird auswärts, regeneriert vor Ort. Das bringt vielerlei Vorteile. Für die Küchencrew bedeutete die Umstellung jedoch einen Stellenabbau. Andrea Häusler 10.08.2021, 05.00 Uhr

Ob die Mahlzeiten für die Patientinnen und Patienten im Spital Wil auch künftig in der lokalen Spitalküche zubereitet oder extern bezogen werden, ist derzeit in Abklärung. Symbolbild: Susann Basler/TZ

Mit der Schliessung des Spitals Wattwil im Jahr 2023 entfällt die dortige Mahlzeiten-Produktion und die Küche am Standort Wil muss unabhängig davon saniert werden. Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsleitung der Spitalregion Fürstenland Toggenburg mögliche Zukunftsszenarien für eine zeitgemässe, gesunde und abwechslungsreiche Verpflegung der Patientinnen und Patienten im Spital Wil geprüft und sich Gedanken über eine infrastrukturell gut ausgerüstete, organisatorisch und finanziell optimierte Gastronomie gemacht.

Das Resultat: Die Verpflegungsbereiche Patientinnen/Patienten, Spitalpersonal und Gäste-Restaurant sollen entkoppelt werden mit dem Ziel, für alle Anspruchsgruppen massgeschneiderte Gastronomieangebote bereitzustellen.

Pilotbetrieb auf einer Bettenstation

Die einschneidendste Änderung bezieht sich auf die Verpflegung der Patientinnen und Patienten. Ab nächstem Monat bis Ende Jahr soll auf einer Pilotstation des Spitals Wil das Konzept «ProCare» getestet werden. Dieses wurde vom Universitätsspital Basel in der betriebseigenen Küche entwickelt und wird dort bereits seit drei Jahren angewendet. «Es gibt freie Produktionskapazitäten», sagt Barbara Anderegg, Kommunikationsleiterin der Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Deshalb soll das Angebot auf weitere Spitäler und andere Gesundheitseinrichtungen ausgedehnt werden.

Die Menüs werden werktags in der Grossküche in Basel vorproduziert, ausgeliefert, am Verbrauchsort gekühlt gelagert und erst bei Bedarf erhitzt. Dass dies schonend geschieht, dafür sorgt ein spezielles Konservierungssystem. Der Name: «MicroPast». Entwickelt von der Firma Creative New Food im zürcherischen Eglisau, vereint dieses die Mikrowellenenergie und das Dampfdruckverfahren zu einer Pasteurisationsmethode, die eine hohe Qualität der zubereiteten Lebensmittel über einen längeren Zeitraum garantiert. Untersuchungen am Universitätsspital Basel haben ergeben, dass so konservierte und unmittelbar vor dem Verzehr regenerierte Mahlzeiten auch vier Wochen nach der Zubereitung noch bessere Nährstoffwerte aufweisen, als herkömmlich zubereitetes Essen. Inzwischen ist das System «ProCare» zertifiziert.

Vorteile: Komfort, Qualität und weniger Food-Waste

Es ist bekannt: Spitalküchen funktionieren nach durchgeplanten Abläufen, die wenig Flexibilität erlauben. Patienten müssen ihre Mahlzeiten einen Tag im Voraus bestellen und fix definierte Essenszeiten einhalten – egal ob sie hungrig, gerade anderweitig beschäftigt sind, oder noch Appetit auf das bestellte Gericht haben. Dies, aber auch die Schwankungen bei der Bettenbelegung, führt zu beträchtlichen Essensabfällen. Anderegg bestätigt denn auch:

Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg Bild: PD

«Food Waste ist im Spital Wil tatsächlich ein nicht unerhebliches Problem»

Weil im ProCare-System eine grosse Menüauswahl besteht, nur auf den Teller kommt, was der Patient oder die Patientin gerade essen möchte und, weil nicht auf Vorrat produziert werden muss, erwartet sie in diesem Bereich erhebliche Verbesserungen.

Nachteile: Ökologie und Stellenabbau

Es ist ein Fakt: Wenn die Mahlzeiten auswärts zubereitet werden, hat dies personelle Konsequenzen für die lokale Spitalküche. Barbara Anderegg räumt allerdings ein: «Verschiedene Aufgaben, wie etwa das Anrichten der Menüs, werden in den Bereich ‹Room Service› verlagert – das bedingt zusätzliches Personal. Stellen, die im Küchenbereich reduziert werden müssten, könnten in den nächsten drei Jahren durch natürliche Fluktuation abgebaut werden.»

Spezielle Diäten, die Personalverpflegung wie auch die Speisen für das öffentliche Restaurant werden weiterhin in der Spitalküche gekocht. Gleiches gilt für alle kalten Gerichte.

Nachteile: Transportwege und Plastik

Zu den personellen Auswirkungen kommen ökologische Bedenken. Die Mahlzeiten werden mit Kühltransportern aus Basel angeliefert. Logistikpartnerin ist die Hilcona AG, Marktführerin im Bereich Frische-Convenience in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Barbara Anderegg sagt:

«Die Transportfahrzeuge sind heute schon täglich unterwegs. Zudem benötigen wir weniger andere Anlieferungen, weshalb wir davon ausgehen, dass sich die Anzahl Fahrten zum und vom Spital Wil mit der neuen Lösung eher reduziert.»

Ein weiterer Wermutstropfen: Der Verlust der Regionalität der Produkte. Denn in Basel werden Basler Broccoli verarbeitet. «Für die Patientenverpflegung stimmt das. Im Bereich der Mitarbeitenden-Verpflegung bzw. für das Angebot im Restaurant werden wir tendenziell wieder vermehrt regionale Produkte verarbeiten können», sagt Barbara Anderegg.

Und dann ist da die Sache mit den Verpackungen. Anderegg ist sich bewusst: «Verpackungen aus Kunststoff sind ökologisch bedenklich und deren Einsatz unpopulär». Sie betont jedoch die Funktion des Behältermaterials hinsichtlich der schonenden Erwärmung der Speisen. Und sie ergänzt: «Wird auch die Reduktion des Food-Waste sowie die Reduktion von Kunststoffabfällen und des Energieverbrauchs in der heutigen Produktion auf die ökologische Waage gelegt, dürfte die Bilanz letztlich ausgeglichen, wenn nicht gar besser sein.»

Finanzielle Aspekte nicht ausschlaggebend

Entschieden ist nichts, macht Anderegg deutlich und verweist auf die Auswertung des Pilotversuchs im Januar nächsten Jahres. Sollte «ProCare» eingeführt werden, erfolgten in der ersten Jahreshälfte die Umstellung und die Office-Anpassungen auf den Stationen. Im zweiten Halbjahr würde dann der Küchenumbau an die Hand genommen. In Wattwil wird die Küche wie bis anhin weitergeführt.

Finanziell würde sich der Systemwechsel kaum direkt auswirken, sagt Anderegg. Die höheren Materialkosten glichen die Reduktion der Personalkosten wohl etwa aus. «Ausschlaggebend für einen Entscheid sind aber auch nicht die finanziellen Aspekte. Es geht es darum, die Variante zu wählen, mit der alle Kundenwünsche bestmöglich berücksichtigt werden können», sagt Barbara Anderegg.