Wiler Spitalessen aus Basel: Ursula Egli übt in Vorstoss Kritik

Spital Wil «Als Bäuerin und Steuerzahlerin war ich sehr enttäuscht»: Wiler Spital-Verpflegung aus Basel sorgt für Kontroverse Kantonsrätin Ursula Egli aus Rossrüti kann nicht verstehen, warum die Patientenverpflegung des Spitals Wil künftig in Basel zubereitet werden soll. Die Wiler Altersorganisation Thurvita könne doch die Essensproduktion übernehmen. Doch so einfach ist die Sache nicht. Elia Fagetti 27.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Mitarbeiter der Thurvita bereitet Essen in deren Küche zu. Bild: PD

Ab September soll im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem Namen «ProCare» das Essen des Spitals Wil aus Basel kommen. Die Verpflegung soll am Rheinknie zubereitet und dann in Wil aufgewärmt werden. So bekommen Patienten das Essen, wann sie es wünschen. Dank einer neuen und zertifizierten Pasteurisationsmethode bleibt das Essen länger geeignet für den Verzehr. Mit dem Pilotprojekt möchte die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT), zu welcher das Spital Wil gehört, die Prozesse und die Qualität des Angebots testen. Ein Entscheid für oder gegen das Konzept «ProCare» wird voraussichtlich im ersten Semester 2022 gefällt.

Die Vorteile des «ProCare»-Systems sind Komfort für die Patienten, die Qualität des Essens bleibt bestehen und es gibt weniger Foodwaste. Gegen das Projekt spricht ein angekündigter Stellenabbau in der Küche des Spitals und die langen Transportwege Basel–Wil. Zudem machen Plastikverpackungen das Ganze nicht unbedingt umweltfreundlich.

Das sind die konkreten Fragen

Ursula Egli ist Kantonsrätin für Wil. Bild: PD

Bei der Wiler Kantonsrätin Ursula Egli stösst diese Idee auf wenig Verständnis. Sie sagt: «Als Bäuerin und Steuerzahlerin war ich sehr enttäuscht, als ich vom Pilotprojekt erfuhr.»

Ihr sei wichtig, dass man vielseitige Arbeitsplätze in der Region halte und nicht weiter auslagere. Ausserdem habe man erst kürzlich in die Infrastruktur der Spitäler investiert. Egli meint: «So wie es sich herausstellt, wohl am falschen Ort.» In einer Einfachen Anfrage stellt sie deshalb Fragen an die St.Galler Regierung.

Sie will zum Beispiel wissen, warum das Essen überhaupt neu ausgeschrieben wurde. In der Region würde es genügend Möglichkeiten geben für die Produktion des Essens.

Weiter fragt Egli in ihrem politischen Vorstoss, ob diese Pilotphase der Spitalverpflegung neben dem Spital Wil auch die Verpflegung für das Spital Wattwil betreffe. Zudem beschäftigt sie, ob dieses Pilotprojekt auch im Spital Wattwil eingeführt werde. Anknüpfend fragt die Landwirtin sich, ob lokale Anbieter am Ausschreibungsverfahren beteiligt waren. Ferner möchte Egli von der Regierung wissen, ob diese ihre Meinung teilt, dass bei den Zuschlagskriterien lokalen und regionalen Anbietern mehr Gewicht zukommen solle.

Zwei Alternativvorschläge bietet Egli zur Basler Lösung an: Zum einen bringt sie die Thurvita AG ins Spiel. Die Aktiengesellschaft ist mehrheitlich im Besitz der Stadt Wil. Im Jahr 2019 wurde eine eigene Produktionsküche in Betrieb genommen. Alternativ könnte auch die Psychiatrie St.Gallen Nord die Verpflegungszubereitung übernehmen, da auch sie eine Produktionsküche habe. Egli schreibt in ihrer Einfachen Anfrage:

«Es läge in der Natur der Sache, dass wie früher bei der Spitalverpflegung eine Zusammenarbeit zwischen der SRFT und der Thurvita oder einem anderen lokalen Anbieter wie der Psychiatrie St.Gallen Nord zu Stande kommt.»

So reagieren Spitalregion und Thurvita

Andreas Bucher, stellvertretender CEO und Leiter Hotellerie bei Thurvita, sagt, dass die Thurvita alle Anfragen für Catering grundsätzlich prüfe und an öffentlichen Ausschreibungen teilnehme. Sie beliefere aktuell zwei Tagesstrukturangebote an Schulen, eine Stiftung sowie lokale Vertriebspartner. Zum neuen Pilotprojekt «ProCare» des Spitals Wil sagt Bucher:

«Dieses spezialisierte Produktionsverfahren bietet die Thurvita nicht an.»

Die Thurvita und die SRFT würden in mehreren Bereichen eine bewährte Kooperation pflegen, sagt Bucher weiter. Eine Zusammenarbeit mit dem Spital Wil würde die Thurvita anstreben, wenn das Produktionsverfahren der Thurvita auf die neue Pasteurisationsmethode ausgelegt wäre. Die Produktionsküche der Thurvita sei jedoch auf einem anderen Konzept aufgebaut, welches ideal zu den Bedürfnissen der Bewohnenden, Mahlzeitendienst-Kunden, Gäste und Mitarbeitenden der Thurvita passe.

Barbara Anderegg ist Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Bild: PD

Und was sagt Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation bei der SRFT?

«Die SRFT kann die Fragen von Frau Egli zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, da wir den Antworten der Regierung nicht vorgreifen wollen.»