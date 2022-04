Wil: Spital verlegt mehr Patienten ins Kantonsspital St.Gallen

spitäler Nach den Schliessungen in Flawil und Wattwil: Das Spital Wil nähert sich der Kapazitätsgrenze In den ersten drei Monaten des Jahres verzeichnete das Spital Wil mehr Patientinnen und Patienten als im Vorjahr. Um zusätzliche Betten zu schaffen, mussten auch Büros umgenutzt werden. Abhilfe schaffen soll ein Erweiterungsbau. Doch dagegen sind Einsprachen hängig. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Ende März wurde die Akutgeriatrie des Spitals Wattwil aufgehoben. Dieser Patient wurde nach Walenstadt, andere wurden nach Wil verlegt. Bild: Belinda Schmid

Freude herrschte, als am Samstag der Einzug der Berit-Klinik in das ehemalige Spital Wattwil gefeiert wurde. Doch im Festzelt vor dem Spitalgebäude hatte auch einer Platz genommen, dem nicht zum Feiern zu Mute war: Fritz Rutz, Unternehmer aus Dietfurt. Eigentlich wollte er Regierungsrat Bruno Damann öffentlich ein paar kritische Fragen zur Schliessung des Spitals Wattwil stellen. Doch die Intervention gelang nicht. Das Mikrofon blieb in den Händen der offiziellen Redner.

«Ist das St.Galler Spitalwesen überlastet?», lautet etwas pauschal eine von Rutz' Fragen, die er schliesslich Bruno Damann persönlich übergab und die dieser Zeitung vorliegen. Bereits müssten Patientinnen und Patienten vom Spital Wil ins Kantonsspital St.Gallen (KSSG) und von dort weiter in den Thurgau oder nach Winterthur überwiesen werden, sei ihm zu Ohren gekommen. In Wil seien zu wenig Betten vorhanden, um den Zustrom aus dem Toggenburg zu bewältigen, nun da man sich in Wattwil auf die Notfallversorgung konzentriert.

Patientinnen und Patienten werden ins Kantonsspital weiterverlegt

Nachgefragt bei den Spitälern in Wil und St.Gallen. In den Monaten Januar bis März wurden im Spital Wil zehn Prozent mehr Patientinnen und Patienten aufgenommen als im Vorjahr, schreibt Kommunikationsleiterin Barbara Anderegg. Das habe auch zu mehr Verlegungen in andere Spitäler geführt. Zwar geschehe dies meistens aus medizinischen Gründen, zum Beispiel für intensivmedizinische Behandlungen. Doch auch die Verlegungen aus Platzgründen hätten zugenommen.

Dass vereinzelt aus Wil zugewiesene Patientinnen und Patienten aus dem KSSG weiterverlegt werden mussten, bestätigt dessen Sprecher Philipp Lutz. Dies sei aber in erster Linie auf vermehrte krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal zurückzuführen. Lutz schreibt:

«Der Platz ist nicht das Problem. Die wirklich beschränkte Ressource ist und bleibt das zur Verfügung stehende Personal.»

Grundsätzlich könne das «leicht höhere Patientenaufkommen aus dem Raum Wil/Toggenburg» aber gut bewältigt werden.

Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation bei der Spitalregion Fürstenland Toggenburg Bild: PD

Etwas anders sieht die Situation am Spital Wil aus. Zum einen kommen seit der Schliessung des Spitals Flawil im vergangenen Sommer mehr Patientinnen und Patienten nach Wil. Im September wurde dann in Wattwil erst die Überwachungsstation und im Dezember die medizinische Abteilung geschlossen. Zuletzt wurde im vergangenen Monat die Akutgeriatrie von Wattwil nach Wil verlegt.

In Wattwil wurde die Personaldecke im vergangenen Jahr immer dünner. Als Folge davon beschlossen die St.Galler Spitalverbunde, das Spital Wattwil bereits Ende März 2022 zu schliessen. Ursprünglich war Herbst 2023 vorgesehen. Dann soll in Wil auch der neue Modulbau östlich des Hauptgebäudes mit elf zusätzlichen Betten in Betrieb genommen werden. Ob die Erweiterung wie geplant zu Stande kommt, ist jedoch noch nicht sicher. Gegen den Bau sind Einsprachen hängig (siehe Infobox).

In Wil mussten aus Büros Betten gemacht werden

Wegen der vorzeitigen Schliessung des Spitals Wattwil mussten in Wil kurzfristig 15 neue Betten geschaffen werden. Dafür wurden bisher ambulant genutzte Räume und Büros umgenutzt, wie aus der Antwort des St.Galler Regierungsrats auf eine Anfrage des Wiler Kantonsrats Erwin Böhi hervorgeht. Zudem mussten bestehende Arbeitsplätze ins Homeoffice und in das Personalhaus ausgelagert werden, in welchem das Spital eine zusätzliche Etage mietete.

Seit zwei Wochen stehen die so gewonnenen neuen 15 Betten zur Verfügung. Mit den zehn Prozent mehr Patientinnen und Patienten sei das Spital Wil aktuell nicht überlastet, schreibt Barbara Anderegg. Einzig die Notfallstation stosse an ihre Grenzen. Dies habe aber vor allem mit dem Wegfall des Spitals Flawil zu tun. Zudem werde zurzeit die Erweiterung der Infrastruktur der Notfallstation in Wil geplant.

Von der Anzahl Betten her könne das Spital Wil aktuell eine Zunahme der Patientinnen und Patienten von maximal 15 Prozent bewältigen, schreibt Barbara Anderegg. Um 30 Prozent soll das Volumen bis 2023 im Vergleich zum Jahr 2020 wachsen. Bis dann soll auch der Modulbau stehen.

Spital Wil: Einsprachen gegen die Erweiterung Bis Herbst 2023 soll das Spital Wil um einen Modulbau erweitert werden. Darin sollen Räume für Medizin und Verwaltung Platz finden. Jedoch sind Einsprachen gegen den Bau eingegangen. Dies geht aus einer Antwort des Regierungsrats auf eine Anfrage des Wiler Kantonsrats Erwin Böhi (SVP) hervor. Die Einsprechenden befürchten, dass die Spitalerweiterung zu mehr Verkehr führen könnte. Auf der St.Galler- und der Fürstenlandstrasse würden die Grenzwerte für die Lärmbelastung bereits heute überschritten. Das Spital müsse deshalb gleichzeitig zum Erweiterungsbau besser erschlossen werden. Zudem erwarten die Einsprechenden einen ökologischen Ausgleich, etwa den Schutz der bestehenden Bäume auf dem Areal. Mit einer langen Verzögerung rechnet Barbara Anderegg, Kommunikationsleiterin der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT), wegen der Einsprache nicht. Derzeit finden Gespräche zwischen den Einsprechenden, der SRFT und der Stadt Wil statt. Diese verliefen konstruktiv. Die SRFT unterstütze die Anliegen der Einsprechenden. Man sei zuversichtlich, dass die Parteien in den nächsten Wochen eine Lösung finden, so dass die Einsprache zurückgezogen wird. Über die Tragweite der Verhandlungen lässt die Kommunikationsleiterin keine Zweifel zu: «Nur mit dem Erweiterungsbau kann das Spital Wil eine Infrastruktur und Grösse erreichen, mit der es zukunftsfähig bleibt.» (rop)

