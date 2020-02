Spitäler, Bänkli-Posse und ausgelassene Halte der SBB – die «Alliglattohre» sind wieder unterwegs Tobias Fischer und Christoph Ackermann treten auch 2020 als «Alliglattohre» an der Flawiler Fasnacht auf. Die «Wiler Zeitung» präsentiert ihre diesjährigen Verse. 20.02.2020, 20.30 Uhr

Am Gossauer Drachenfest traten die «Alliglattohre» schon einen Tag vor dem Schmutzigen Donnerstag auf. Bild: Urs Bucher

Mer zwei sind d Alliglattohre,

mer sind als Trendsetter gebore.

Dank üs isch Lacoste hüt so gross

und sogar doo mol öppis los.

Wäg üs, mit dem händ mir kei Müe,

mached ali zmol uf grüe.

Zum Bispil Thunberg, Ryser, Rytz,

van der Bellen, Klimakids,

natürli au dä FCSG

und `s söll jo au e grüeni Mess geh.

Nume – und da isch chli blöd –

bi dä Ample klappt's no nöd.

Di Grüene fiired ihri Sitz

und stossed x-mol a uf d'Rytz.

Biowii, vegani Plättli,

am DJ-Pult dä DJ Glättli.

Plötzlich: Rue. 'S zieht ein dä Stegger.

"Da'sch mini WG", seit dä Egger.

Würed d'Aschlüss öppis tauge,

gäb's im 5egg 4egg-Auge.

Fernseh isch doch eh für d Chatz,

lueg gschider abe uf dä Platz.

Dött gseht mä, erst no ohni Chöste,

wie im Fernseh nur Vollpföste.

Wie mer de Bahnhof Flowil hasset,

will mer all de Zug vepasset.

Nöd dass mer Zyt wöret vegesse.

Nei, mer sind nu uf's Bänkli gsesse.

Will s' z'tüf und z'höch sind, 's chunt devo,

chönd mer amel nöd ufstoh.

Stille Nacht, dunkle Nacht

Alles schläft, niemand wacht

Nur da trauen sich eilig ein paar

Amseln, Drosseln und Finken und Star

zum Schaf in ziemlicher Ruh

Schlaf in irdischer Ruh!

Dä Trump fahrt via Rintel hei.

"They have no wall here, just the Rhine!?"

Bim Schloss Vaduz chlopft er a's Tor,

dä Fürst rüeft: "Wer ist da? Kommts rein!"

Drin seit dä Trump: "America first!"

"Freut mich, Först von Liechtenstein."

Und Höchi Wartau seit dä Spinner:

"Ou, the air is getting Tinner."

D'Annegret Kampf - Barrenkauer,

d'Krampf - Rabenbauer - glaub, ich spinn.

D'Annelies Ramp - Knabenrauer,

d'Pank - Rakenmauer Annalynn.

Mein Gott, er wüsset, wer mer meinet,

zum Glück wert die nöd Kanzlerin.

Mer gönd i d'Badi, fein go esse,

denn go schwimme, fascht elei.

Mer rätslet: Wieso hät's kei Lüt?.

Guet - d'Raucher blibet all dihei.

Und alli andre sind beschäftlgt

mit de Parkplatzsuecherei.

"Summer im Feld" hät richtig zoge:

Guet tuusig Lüüt, da isch nöd gloge.

Wie bringt mä grad so vill zur Predigt?

D Erfahrig zeigt, 's isch rasch erledigt.

'S Obigmohl mue neu so sii:

Grad bim Iigang ganz vill Wii.

Gescht im Rössli, mer bim esse,

seit en Gascht, er heg vegesse,

wan er do wöll, stoht uf zum go,

isch de Chellner anecho.

Seit: Jo, Demenz seg schlimm, da glaub er,

wünsch 'ne Chraft - adieu Herr Lauber.

Wer hämmer i dä Beiz no gseh?

D'Frau Gössi vo dä FDP!

Si bstellt neu nur no grüene Tee.

Und 's Gspänli vo dä CVP

bstellt "irgendöppis - ohni C".

Si händ em Oa Ola ggeh.

Tobi - schad bisch du kei Frau!

Ich sött e Frau si, säg worum?

Will Fraue lieber häsch als mi?

Säg mer’s doch ehrlich, isch es drum?

Nei, wärsch e Frau, mer hettet Chance

uf’s SP-Co-Präsidium.

Isch dini Frau an Frauestreik?

Sicher hät si teil gno dra.

Ich ha si jo dezue ermuntret.

Du bisch en vollufgschlossne Ma.

För mi isch da doch kei Problem gsi.

Si hät för mi vorkochet gha.

Do chunt so en alte Hippie,

scho bitzeli en Kauz,

mit siner wilde Mähne

und mit sim blonde Schnauz.

Jetz hät de doch scho wider

eso e Schnapsidee.

Er frögt de Gmeindrot: "Chöntsch mer nöd

zwanzgtusig Franke geh?

Ich will gottfridstutz de Kiosk

uf em Pauseplatz, zum Spass.

Döt vechaufi denn alti Platte,

und ab und zu au gra ... d da singet mer nöd

Ich will gottfridstutz de Kiosk,

i de bini cheibe veliebt

und als Turnhalle, will ich das me

's alte Füürwehrdepot veschiebt."

Uf dä Wilerstross im Stau

rüefed mir: "Wa gitt da gnau?"

Dä Polier rüeft: "Lueged abe:

E mega Loch! 'S goht nur ums Grabe.

Wenn scho kei Erlebnistäg,

mached mir Begräbnistäg."

Helene Fischer, Messi, ich,

Shaqiri, Scarlett Johansson.

Root! Wa händ mer alli gmeinsam?

Alli händ en riese Lohn.

Nei, die ideale Mass

för's belgisch Panzerbataillon.

08 15 A B B

5G Obacht 3 Ei C

007 in GB

Chanel 55 2 E

18 18 - Niemer lacht!?

So Witz verstoht nur d CIA.

Säg, wa häsch all mit dim Chittel?

Du wirksch nervös, so wie susch nie.

Truckt er näbe, isch er z'eng?

Ich gspüre do eso e Zieh.

Ich ha 's Gfühl 's Coronavirus

isch im Azug, irgendwie.

Apropo Gsundheit, för d'Spitöler

hettet mer e Strategie.

Mer bauet Wil und Wattwil zrugg

und z'Bazeheid en neue hi.

Am gschidschte obe uf d'Micarna.

Döt wär de OP scho debi.

Häsch de Suger schomol gseh,

mit riese Rohr, chasch als ufneh.

Meinsch du de wiss bemannt Gigant,

wo usgseht wie en Elefant?

Ich bi chli nöch bi dem vebi,

und scho mit eim Bei dine gsi.

Jedes Johr en Klimagipfel.

Läck händ mer die uf de Latte.

Alles chlagt, 's wer immer heisser.

Doch statt Tate git's Debatte.

Einzig Credit Suisse, die handlet

und lot eri Lüt beschatte.

Wenn die Beiz chli meh wür laufe

wöred mer si vilicht chaufe.

Mir händ jo Geld, `s isch fast scho chrank!

`S chunnt nöd vom Schaffe – vo dä Bank.

Händ Schulde gmacht, will mä hüt äbe

vo Negativzinse guet cha läbe.

Für d Uni Bern isch's chli en Flop:

bim Raketestart en Stopp!

Und über Funk befiehlt e Frau:

"Tüet bim Shöttu grad namau

hurti z'Törli uf, de gitt

d'SVP dr Töutu mit."

Da gross Plakat vo Hart- und Damann

gsehnd die vom Seniorefährtli.

Denn da vom Fässler und de Buecher,

denn Tinner-Mächler ime Gärtli.

Noch Götte-Kölliker seit d Oma:

"S gitt scho fäng grossi Hochzigschärtli!"

See you later, alligator.

In a while, crocodile.

Ou, mir sind scho wider z'spot!

Guet, mir wüssed fäng, wies goht.

... lohsch öppis us, wie d SBB.