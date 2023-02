Hochwasserschutz Wil: IG Rossrüti kämpft für Baum im Dorfzentrum

Spielplatz Ein Dorf bangt um seinen Baum: Eine Platane könnte beim Hochwasserschutzprojekt der Stadt Wil beschädigt werden Spielplatz, Dorfzentrum und Treffpunkt: Den Rossrüterinnen und Rossrütern liegt einiges am Spielplatz Freizeithaus und der grossen Platane. Doch mit dem Hochwasserschutzprojekt der Stadt Wil geht ein Teil der Spielplatzfläche verloren, auch der Baum könnte in Gefahr sein. Die IG Rossrüti setzt sich deshalb für den Erhalt des Treffpunkts ein. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 01.02.2023, 17.30 Uhr

Lukas Sterren, Präsident der IG Rossrüti, und Vorstandsmitglied Andreas Huser vor der Platane in Rossrüti, die vor dem Hochwasserschutzprojekt geschützt werden soll. Hinten rechts fliesst der Krebsbach durch. Bild: Sabrina Manser

«Der Spielplatz und der Baum sind der Treffpunkt vom Dorf», sagt Agnès Bütikofer. Sie sitzt mit ein paar weiteren Frauen im Restaurant Sternen in Rossrüti. Es ist laut an diesem Mittwochmorgen. Die Frauen haben sich mit ihren Kindern nach dem Muki-Turnen um einen grossen Tisch versammelt. Bütikofer spricht vom Spielplatz Freizeithaus in Rossrüti und der grossen Platane, gleich schräg gegenüber dem Restaurant. «Es wäre so schade, würde es den Spielplatz mit dem Baum nicht mehr geben», sagt die Mutter von vier Kindern, andere Frauen nicken zustimmend.