Spezielles Diebesgut:

Wer klaut Zuzwils Ortstafeln? Ende Januar und Mitte Juli 2019 haben Unbekannte an vier verschiedenen Orten der Region Wil die Ortstafeln demontiert und gestohlen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Andrea Häusler

Abmontiert. Das Ortsschild beim Dorfeingang Zuzwils aus Richtung Zuckenriet fehlt. (Bilder: Andrea Häusler)

Es begann im Januar dieses Jahres. An der Abt Bedastrasse in Sonnental und an der St.Gallerstrasse beim Ortseingang von Oberbüren her, wurden im Januar dieses Jahres zwei komplette Strassenschilder abmontiert und gestohlen. Dies teilt die Kantonspolizei mit.

Die Schilder wurden aus den Halterungen geschraubt.

Die Serie setzte sich nun im Sommer in Zuzwil fort. Im Juli wurde je ein Schild an der Oberdorfstrasse von Wuppenau herkommend und an Zuckenrieterstrasse von Zuckenriet herkommend gestohlen. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf mehrere hundert Franken.

Hinweise zur Täterschaft oder dem Aufbewahrungsort der Strassentafeln sind erbeten an die Polizeistation in Wil, Telefonnummer; 058 229 79 78.