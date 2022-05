Flawiler Familien gewinnen UN ICEF-Sternenwochen-Award

Spenden Flawiler Familien gewinnen «Award Ceremony» der UNICEF Die Familien Howald und Ruckstuhl aus Flawil haben für ihre Spendenaktion zugunsten der UNICEF-Sternenwochen 2021 den «Award Ceremony» in der Kategorie Familie gewonnen. 15.05.2022, 09.34 Uhr

Die Verleihung fand am Samstag im Zürcher Schauspielhaus statt. Auf der Bühne, die Gewinner aus Flawil. Bild: PD

Die Sternenwochen sind eine gemeinsame Aktion von UNICEF und der Zeitschrift «Schweizer Familie». Bei den Sternenwochen engagieren sich Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein mit kreativen Sammelideen für andere Kinder in Not. Seit 2004 haben über 125 000 Kinder rund acht Millionen Franken gesammelt. Am heutigen Anlass dabei waren auch Schweizer Grössen wie Loco Escrito, Stefan Büsser, UNICEF Botschafter Kurt Aeschbacher, Duo Fullhouse und Sandra Studer, die durch den Event führte. Nominiert waren zwölf Aktionen in vier verschiedenen Kategorien: Einzelkind, Freunde/Geschwister, Familie und Schule.

1921 Spendenfranken aus Flawil

Den Award in der Kategorie «Familie» ging gestern Samstag nach Flawil. Und zwar an die Familien Howald und Ruckstuhl mit Mira, Malin, Tara, Tilia, Fiona, Magnus, Louis und Aurora.

Die Idee, etwas für die Sternenwochen auf die Beine zu stellen, entstand während der letztjährigen Junior-Botschafter*Innen-Auszeichnung. So mieteten die beiden Familien am Flawiler Weihnachtsmarkt einen Stand und verkauften selbstbemalte Tassen, Trinkschokolade, Zündhölzer, Rechaud-Kerzen, Adventskalender, Lebkuchen, Weihnachts-Guetzli sowie weissen Glühwein und Kinderpunsch. Insgesamt kamen so 1921 Franken zusammen.

3000 Kinder sammelten 250'000 Franken

An den diesjährigen Sternenwochen von UNICEF Schweiz und Liechtenstein kamen 250 000 Franken zusammen. Über 3000 Kinder sammelten mit ihren Aktionen zugunsten eines Bildungsprogramms für Kinder in Brasilien, welches Kindern zwischen 7 und 12 Jahren im Amazonasgebiet und in den Armenvierteln Rios eine gute Schulbildung ermöglicht. Dazu braucht es moderne Lehrmittel, die sowohl im Klassenzimmer als auch für den Online-Unterricht funktionieren sowie die Weiterbildung von Lehrpersonen. (pd/ahi)