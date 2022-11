Niederuzwiler Schulklasse engagiert sich für Sternenwoche

Spendeaktion Eine Niederuzwiler Schulklasse engagiert sich für die Sternenwochen-Aktion der Unicef Eine 4. Klasse möchte im Rahmen der Sternenwoche Geld für mangelernährte Kinder in Madagaskar sammeln. Dafür verkaufen sie selbst gebastelte Geschenkartikel und führen ein Theater auf. Die Motivation für das Engagement stammt aus einer Geschichte, die ihnen der Lehrer vorgelesen hat. Josef Bischof 23.11.2022, 17.00 Uhr

Die 4. Klasse von Carlo Clerici (rechts) mit dem Unicef-Botschafter Sven Ivanic (Mitte) macht bei den Unicef-Sternenwochen begeistert mit. Bild: Josef Bischof

400 Franken nennen sie als ihr Sammelziel. Zugutekommen soll das Geld mangelernährten Kindern in Madagaskar. Zusammentragen wollen es die 4.-Klässler von Carlo Clerici im Kirchstrasse-Schulhaus in Niederuzwil durch den Verkauf von selbst gebastelten Geschenkartikeln und eine Theateraufführung.

Carlo Clerici, Lehrer der 4. Klasse im Kirchstrasse-Schulhaus in Niederuzwil. Bild: Josef Bischof

Ausgangspunkt war «Die Geschichte vom blauen Planeten» von Andri Snaer Magnason. Sie erzählt von einem Planeten im Weltall, auf dem nur Kinder leben und abenteuerliche Dinge machen und erleben. Lehrer Carlo Clerici hat sie seiner Klasse vorgelesen. Im Anschluss hat er die Kinderrechte besprochen. «Die 20 Kinder, zwölf Mädchen und acht Knaben aus sechs Nationen, haben sich danach auch spontan für eine Hilfsaktion zu Gunsten von Kindern begeistern lassen», sagt Carlo Clerici. Er beteiligt sich mit seiner Klasse jedes zweite Jahr an einer Hilfsaktion. Diesmal ist es die Sternenwochen-Aktion der Unicef, des Kinderhilfswerks der UNO.

Die Sternenwochen finden immer zwischen dem 20. November und Weihnachten statt. In diesem Jahr ist das Geld für mangelernährte Kinder in Madagaskar bestimmt. Seit 2004 haben über 125'000 Kinder acht Millionen Franken gesammelt und damit ihre Solidarität für Kinder in Not gezeigt.

Wirkungsvoller Öffentlichkeitsauftritt

Die Schulklasse hat auf Mittwochvormittag zu einer Medienkonferenz eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler haben ihr Projekt strukturiert mit verteilten Aufgaben vorgestellt. Dabei gaben ihnen auch Schulratspräsidentin Marion Harzenmoser und Schulleiterin Christine Haas die Ehre.

Vom Kinderhilfswerk Unicef sprach Ariane Buffat über die Hungersnot in Madagaskar. Den Kindern bereitete die Anwesenheit von Unicef-Botschafter Sven Ivanic Freude. Der studierte Jurist hat ins Comedian-Fach gewechselt. Er verstand es, die Kinder zu unterhalten. Im Rahmen der Medienkonferenz haben ihn drei Schüler interviewt.

Schüler interviewen den Unicef-Botschafter Sven Ivanic. Bild: Josef Bischof

Erlös geht vollumfänglich an Unicef

Um das Sammelziel zu erreichen, werden viele Bastelarbeiten angefertigt. Das geschieht in einigen Unterrichtsstunden mit dem Klassenlehrer und zusätzlich im Werkunterricht bei Ingrid Bruggmann. Es werden Guetzli gebacken, Mandeln gebrannt, Sternensuppenbeutel genäht, Zündholzschachteln verziert und Geschenkkarten gestaltet. Am 10. Dezember von 8 bis 16 Uhr wird alles an einem Stand im Coop-Center zum Verkauf angeboten.

Einer zweiten Aktion der Schülerinnen und Schüler liegt die Weihnachtsgeschichte «Der Blinzel-Engel» von Silvia Buob-Steffen zugrunde. Darin setzen vier Kinder alle Mittel ein, um einer Flüchtlingsfamilie zu helfen. Diese Geschichte wird am 16. Dezember, auf 20 Rollen verteilt, aufgeführt. Zwei Aufführungen sind für Schulklassen, die Abendaufführung ist für Eltern und Gäste bestimmt.

Kinder machen begeistert mit

Schülerin Mira. Bild: Josef Bischof

«Ich finde es cool, dass uns unser Lehrer für die Sternenwochen angemeldet hat», sagt Mira. «Ich freue mich sehr aufs Basteln. Im Theater möchte ich gern solo singen und die Anna spielen.»

Schüler Enas. Bild: Josef Bischof

Schüler Enas sagt: «Ich habe mich auf die Medienkonferenz gefreut.» Und weiter: «Es ist schön, dass wir helfen können. Hilfsbereitschaft ist sicher auch im späteren Leben wichtig.»