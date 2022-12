Kolumne Speerspitz/Seitenblick: Von Very Peri zu Viva Magenta

Speerspitz/Seitenblick Von Very Peri zu Viva Magenta Viva Magenta ist die Farbe 2023. Ein kräftiges Pink löst das langweilige Lila mit dem Namen Very Peri ab. Zita Meienhofer 22.12.2022, 15.00 Uhr

Dieses kräftige Pink ist die Farbe für das kommende Jahr. Bild: PD

Pantone, so heisst das Farbsystem der Grafik- und Druckbranche. Pantone heisst auch das amerikanische Unternehmen, von dem dieses Farbsystem entwickelt wurde, das den Farben eine Zahl und oft auch einen Namen gibt. Mit einem Farbfächer werden die verschiedensten Farbtöne präsentiert. Das pralle Bunt eines offen gelegten Farbfächers erfreut wohl das Auge jedes Betrachtenden.

Seit der Jahrtausendwende wählt das Farbunternehmen jährlich die Farbe des Jahres. Der jeweilige Farbton wird aus der Palette der 1963 eingeführten 14 Grundfarben und deren Mischungen bestimmt. Die Wahl erfolgt nach Überlegungen zum jeweiligen Jahr.

Die Farbe des Jahres 2023 heisst Viva Magenta – ein kräftiges Pink. Gemäss Pantone fiel die Wahl auf diesen Farbton, weil Viva Magenta mutig, furchtlos und pulsierend sei sowie Optimismus und Freude fördere. Der Farbton soll zur aktuellen Weltlage passen. Stimmt. Es ist wohl wichtig, in 2023 mutig und furchtlos zu sein und trotz allem Optimismus sowie vor allem Freude zu verstreuen.

Eher fahl präsentierte sich die Farbe des Jahres in 2022. Biild: PD

Konträr präsentiert sich die Farbe des aktuellen Jahres: Very Peri. Das Aufregendeste an diesem fahlen Lila ist wohl der Name. Die Mischung aus Blau und Violett wurde extra für dieses Jahr entwickelt. Je nach Einwirkung des Lichtes ändert es sich im Auge des Betrachters – bis zu einem Grau.

Schon eher grau als nur schon lila – oder sogar pink – war das Geschehen in der Welt in diesem Jahr: Corona, Ukraine-Krieg, Hitzewelle in Europa und Dürre in Afrika, Mangel an Energie und Rohstoffen, aktuelle Ereignisse im Iran sowie in Afghanistan und die seit Jahren bestehenden Konflikte, verbunden mit den Flüchtlingsdramen.

Natürlich verband Pantone den Farbton Very Peri nicht mit negativen Attributen. Es begründete damals die Wahl mit der Tatsache, dass diese neue Farbe die globale Innovation und den Wandel, der gerade stattfinde, widerspiegeln soll. Ein Wandel fand in 2022 statt – ein Wandel, den allerdings das graue Very Peri symbolisierte.

Bald übernimmt Viva Magenta. Die Ablösung findet am 1. Januar statt. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass dieser Wechsel so bald als möglich eintritt und das Kräftige, die Frische, der Optimismus, das Positive dieser Jahresfarbe schnell überhandnimmt.