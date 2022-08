Kolumne: Vom ersten Schultag

Speerspitz/Seitenblick Kolumne: Von ersten Schultagen Am Montag geht die Schule wieder los. Doch nicht nur den Kindern bringt der grosse Tag Neues. Pablo Rohner 11.08.2022, 18.03 Uhr

Bild: Gaetan Bally

Das mit den Lehrpersonen haben sie gerade noch so hingekriegt. «Keine Stellen mehr offen», meldeten die Schulen in der Region im Juli. Wenn am Montag die Schule wieder anfängt, ist es so auch der erste Schultag für so manche PH-Studierende und manchen Quereinsteiger.

Und der erste Schultag seit langem für manche pensionierte Lehrkraft, die nochmals aus dem Ruhestand zurück vor die Wandtafel gebeten wurde. Oder vor das Smartboard, wie die eine oder der andere von ihnen womöglich mit Schrecken feststellen wird.

In Wil scheinen sie auch das mit den Schulzimmern gerade noch so hinzukriegen. Am alten Polizeiposten an der Lerchenfeldstrasse, eines der neuen Schulprovisorien, wurde in den letzten Tagen der «Polizei»-Schriftzug abmontiert. Über den vergitterten Fenstern hängt jetzt ein Schild mit dem Namen des Schulhauses.

Im Anschlagkasten an der Fassade hängt, leicht vergilbt, noch der Appell: «Schützen Sie sich vor Diebstahl.» Doch ansonsten macht es, oberflächlich betrachtet, langsam einen einladenden Eindruck, das alte Bürglein der Staatsgewalt. Durch die – ebenfalls vergitterte – Eingangstür sind die auf Kinderhöhe montierten Kleiderhaken zu sehen.

Die Schule im Polizeiposten. Zuchthausvergleiche, wie sie einem bei dieser hübschen Konstellation unweigerlich in den Sinn kommen, haben heute natürlich keine Grundlage mehr. Und trotzdem wollte ich dem Tischnachbarn nicht recht folgen, als er kürzlich beim Grillfest nach ein paar Bieren in einem Anflug von Sinnkrise meinte, wir würden wohl nie mehr so frei sein, wie als Kinder.

Er meinte natürlich: frei von Arbeit, Zahlungserinnerungen und dergleichen. Aber mit dem ersten Schultag tritt man eben doch über die Schwelle, hinter der endgültig Leistung gefordert wird. Vielleicht meinte der Tischnachbar die Kindheit vor dem ersten Schultag.

Vielleicht befreit der erste Schultag auch von den Tagesprogrammen der Eltern. Dressiert und gefördert wird auch schon früher. Auch Letzteren kann der erste Schultag ein Stückchen Freiheit bringen, wenn sie die Zeit finden. Wieder einmal zusammen ins Café zum Znüni, vielleicht?