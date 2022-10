Speerspitz/Seitenblick Verdächtig unverdächtig Einbrüche können verhindert werden, wenn Passantinnen oder Anwohner verdächtige Aktivitäten der Polizei melden. Das geforderte Misstrauen beeinflusst auch das eigene Verhalten. Larissa Flammer 06.10.2022, 15.58 Uhr

Wer verdächtige Aktivitäten beobachtet, sollte lieber einmal zu viel als zu wenig die Polizei rufen. Bild: Chris Mansfield

Fremde Menschen, die dem eigenen Zuhause nahe kommen, sind beunruhigend. Gerade jetzt, da es abends immer früher dunkel wird, warnt die Polizei die Bevölkerung wieder vermehrt vor verdächtigen Aktivitäten. Autos, die in Wohnstrassen stehen bleiben, ohne dass jemand aussteigt. Oder Personen, die sich in der Dunkelheit einem Firmengelände nähern. Die Bevölkerung ist aufgerufen, solche Beobachtungen lieber einmal zu viel als zu wenig der Polizei zu melden.

Wenn damit Einbrüche verhindert werden können, hat dieses Misstrauen sicher etwas Gutes. Wer schon einmal nach Hause gekommen ist und sich mit einer aufgebrochenen Tür und durchwühlten Schubladen konfrontiert sah, kann das bestätigen. Denn zusätzlich zum Verlust von materiell oder ideell wertvollen Gegenständen hat ein solcher Einbruch oft auch ein mieses Gefühl zur Folge: das Gefühl, dass jemand Fremdes ins eigene Zuhause eingedrungen ist.

Die Warnung und der Aufruf der Polizei sorgen aber nicht nur dafür, dass man bei Beobachtungen aufmerksam wird. Im Wissen, dass man selbst vielleicht gerade beobachtet wird, passt man das eigene Handeln entsprechend an. Oder hat zumindest ein schlechtes Gewissen, weil man jemandem vielleicht Angst eingejagt hat.

So geschehen vor wenigen Tagen, abends nach dem Eindunkeln. Die kleine Zufahrtsstrasse, die ich hätte nehmen müssen, war auf der dunklen Landstrasse kaum auszumachen. So bog ich versehentlich ein paar Dutzend Meter zu früh ab und musste auf dem Platz vor einem allein stehenden Haus wenden. Die Bewohnerinnen und Bewohner habe mich vielleicht nicht einmal gross bemerkt. Und doch täte es mir leid, sie hätten meinetwegen an Einbrecher gedacht.

Vielleicht ist das Misstrauen auch noch nicht so weit verbreitet. Gerade in ländlichen Gebieten, die zumindest nach subjektivem Gefühl seltener in Polizeimeldungen über Einbrecher vorkommen, bedeuten abendliche Störungen vielleicht nicht verdächtige Kriminelle, sondern eher unerwartete Besucher oder Nachbarn in Not. Oder eben Ortsunkundige, welche die Abzweigung verwechselt haben.