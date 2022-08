Seitenblick-/Speerspitz-Kolumne: Abschied vom Sommer

SPEERSPITZ/SEITENBLICK Kolumne: Abschied vom Sommer Seit dieser Woche ist der Sommer zu Ende. Zumindest vom Gefühl her. Sabrina Manser 18.08.2022, 18.00 Uhr

Es war zu wenig Zeit, um sich durch alle Glacesorten in der Gelateria zu probieren. Bild: Valentin Hehli

Der Sommer ist vorbei – zumindest gefühlsmässig. Und schon jetzt fehlt er.

Die warmen Tage, die lauen Nächte. Die luftigen Sommerkleider, der warme Wind. Die aufgewärmte Haut, die Abkühlung nach dem Feierabend in der Badi, im Bichelsee. Die feinen Glacen, die einem fast davonschmelzen, die saftigen Sommerfrüchte, die knusprige Grillade.

Auch in der Stadt ist im Sommer alles anders. Die Cafés haben ihre Sonnenschirme aufgespannt, italienische Musik ist in der Oberen Bahnhofstrasse zu hören. Die Leute nehmen sich scheinbar mehr Zeit, um ihren Kaffee zu trinken. Für ein paar Wochen ist alles ruhiger, entschleunigt.

Und dann kommt er: der Schulanfang. Dann geht alles wieder los.

Die Züge sind plötzlich wieder gefüllt. Sich ausbreiten und eine ruhige Fahrt geniessen ist nicht mehr. Gefühlt sind überall Schulkinder zu sehen, als wären es plötzlich mehr geworden als noch vor den Sommerferien. Auch Lernende, die gerade mit der Ausbildung begonnen haben, fallen in den Geschäften auf. Sie stellen viele Fragen an die Mitarbeitenden, stehen etwas hilflos da oder bedienen noch ganz scheu an der Kasse.

Auch der Besuch im Freibad ist nicht mehr derselbe. Das Schild im Bergholz zeigt zwar immer noch eine Wassertemperatur von 25 Grad an. Und es ist auch wohligwarm. Doch kaum ist man aus dem Wasser, zieht ein frischer Wind auf. Eine zusätzliche Abkühlung durch eine Glace braucht es gar nicht mehr. Obwohl die Zeit viel zu kurz war, um sich durch alle Glacesorten in der Gelateria zu probieren und seinen Favoriten zu krönen.

Was jedoch auch schön und gut ist: die Abkühlung, der Regen. Die Wasserreserven, die hoffentlich wieder gefüllt werden können.

Kein Schwitzen mehr im Büro, kein müder Kopf von der Wärme. Die Arbeitskolleginnen und -kollegen sind endlich wieder zurück aus den Ferien, alle berichten von ihren Sommererlebnissen. Auch die Stadt scheint wieder aus dem Sommerschlaf zu erwachen. Es läuft wieder was.