Kolumne: WM in Katar - Boykott oder WM-Stübli?

Speerspitz/seitenblick Ab ins WM-Stübli statt aufs Sofa! Am Sonntag beginnt in Katar die Fussball-WM. Das Turnier ist ein Skandal. Was trotzdem für das gemeinsame Schauen spricht. Pablo Rohner 17.11.2022, 18.16 Uhr

Das Al-Bayt-Stadion in Al-Chaur. Hier beginnt am Sonntag die Fussball-WM in Katar. Bild: Imago

Schauen oder nicht? Am Sonntag beginnt die Fussball-WM. Um 17 Uhr spielt Gastgeber Katar gegen Ecuador, im Al-Bayt-Stadion in der Küstenstadt Al-Chaur. Von den 90'000 Menschen, die dort leben, arbeiten laut Wikipedia viele auf den nahen Öl- und Gasfeldern. Am Eröffnungsspiel wird vermutlich kaum einer von ihnen im 60'000-köpfigen Publikum sitzen, unter dem schliessbaren Dach in Form eines gigantischen Beduinenzelts.

Wie viele Gastarbeiter an den Folgen der Arbeitsbedingungen beim Bau des Al-Bayt-Stadions gestorben sind, ist nicht bekannt. Es bestehen kaum Zweifel, dass es viele waren. Ausgiebig dazu recherchiert hat die britische Zeitung «The Guardian». In einem oft zitierten Bericht ist von über 6000 Toten die Rede.

Die gleiche Zeitung publizierte jüngst einen Führer mit Informationen zu allen 831 Spielern der 32 teilnehmenden Teams. Beklemmender sind die «Cards of Qatar» des Fussballmagazins 11 Freunde und der Rechercheplattform Blankspot. In der Form von Panini-Bildern zeigen sie die Gesichter und Geschichten gestorbener Arbeitsmigranten aus Nepal, Bangladesch oder Indien.

Beim Scrollen durch die Kader bin ich an Katars Team hängengeblieben. Ich dachte ja, Katar sei mit europäischen Fussballzwergen wie den Färöern oder San Marino vergleichbar. Von Stürmer Akram Afif, immerhin Asiens Fussballer des Jahres 2019, hatte ich ebenso wenig gehört wie davon, dass Katar im selben Jahr die Asienmeisterschaft gewann – mit einem 3:1-Sieg gegen Japan. Das Eröffnungsspiel wird wohl besser als gedacht.

Mir wurde bewusst, dass ich gleichzeitig so viel und so wenig wie noch nie weiss über eine WM und das Land, in dem sie stattfindet.

Schauen oder nicht? Individueller Konsumverzicht hilft in erster Linie immer noch den Verzichtenden selbst. Wenn aber tiefe Einschaltquoten die Fifa wirklich zu einem Umdenken bei künftigen Vergaben bewegen sollten, dann ab in die Beiz oder ins WM-Stübli, in Kirchberg, Jonschwil oder Oberbüren.

Dort läuft das Spiel nur auf einer Leinwand. In der Halbzeit sollten wir aber nicht nur über Fussball reden, sondern auch über den Skandal, der uns das vorweihnachtliche Vergnügen ermöglicht.