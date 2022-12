Kolumne Speerspitz/Seitenblick: Ein Licht in der Dunkelheit

Speerspitz/Seitenblick Ein Licht erhellt die Dunkelheit Ohne Weihnachtsbeleuchtung und mit gedimmten Strassenlaternen wird der Dezember ungewohnt dunkel. Ein Lichtblick können kreative Ideen und Kerzen sein. Larissa Flammer 01.12.2022, 16.08 Uhr

Eine Kerze in der Dunkelheit. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Kalt und dunkel, aber mit vielen Lichtern erhellt. So sollte der Dezember eigentlich sein. Aber während weisse Weihnachten schon seit Jahren eher Ausnahme als Regel sind – zumindest sinken derzeit die Temperaturen gegen den Nullpunkt – so müssen wir uns dieses Jahr zum ersten Mal an die Dunkelheit in der Adventszeit gewöhnen. Und es ist ja nicht so, dass nur die Weihnachtsbeleuchtung wegfällt. Auch die normalen Lichtquellen sind in diesem Jahr weniger geworden.