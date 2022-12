Eiertanz um Freilandeier

Speerspitz/Seitenblick Eiertanz um Eierherkunft Legehennen haben derzeit, aufgrund der Massnahmen gegen die Vogelgrippe, keinen Zugang zu Weideflächen. Gleichwohl bietet der Markt Freilandeier an. Die Meinungen dazu sind unterschiedlich. Andrea Häusler 15.12.2022, 15.00 Uhr

Der Markt bietet derzeit aufgrund der schweizweiten Massnahmen des Bundes gegen die Vogelgrippe keine tatsächlichen Freilandeier an. Symbolbild: Sandra Ardizzone / LTA

50 Prozent! Die roten Aufkleber auf den Importeier-Kartons irritieren. War da nicht jüngst von Versorgungsengpässen in Deutschland zu lesen? Egal, der Schnäppchenpreis interessiert die zwei Frauen vor dem Verkaufsregal ohnehin nicht. Sie wollen Schweizer Eier: von glücklichen Hühnern. Und, weil aktuell nicht Happiness drin ist, wo Happiness draufsteht, entwickelt sich über die Bio-Freilandeier für 4.95 Franken im Sechserpack ein engagierter Disput. Eigentlich sei das Betrug, eine arglistige Täuschung der Kundschaft, Etikettenschwindel in Reinkultur, enerviert sich die Jüngere. Da könne sie gleich Bodenhaltungseier kaufen: 10 Stück für 3.95. Es sei ja nicht anzunehmen, dass die «Freilandeier» vor dem Inkrafttreten des Auslaufverbots wegen der Vogelgrippe am 28. November gelegt wurden.