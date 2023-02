Speerspitz/Seitenblick Der Zauber des guten Umgangs Auf seiner Reise durch den Kundensupport eines Handyanbieters trifft Redaktor Pablo Rohner auf eine erfrischend ehrliche künstliche Intelligenz und macht eine unerwartete Begegnung. Pablo Rohner 09.02.2023, 17.30 Uhr

Der gute alte Kundendienst kann auch Freude machen. Bild: Esther Michel

Problem mit dem Handy, hallo Kundendienst. Doch den scheint es nicht zu geben beim neuen Anbieter. Stattdessen ein Chat mit – natürlich –künstlich intelligenter Hilfe. «Grüezi, lassen Sie uns chatten». Ja, hallo Kundendienst-KI, lass uns das tun. Schon mal schön, dass es bei dir keine Warteschleife mit entspannend gemeintem Barpiano gibt. «Ich kann die meisten Ihrer Fragen sehr schnell beantworten», verspricht Bob.

Wundervoll Bob, legen wir los. Seit dem Wechsel zu deiner Firma können mich manche meiner Kontakte nicht mehr erreichen. Meine Nummer sei ungültig. Woran könnte das liegen? «Entschuldigung. Ich habe nicht verstanden, was Sie meinen. Alternativ können Sie mit dem Stichwort ‹Kundenservice› nach unserer Kundenberatung fragen.»

Chat GPT bist du also nicht gerade, Bob. Das neuste Aushängeschild deiner Spezies soll ja einiges hilfreicher und redseliger sein. Aber irgendwie gefällt mir auch, dass du nicht so zu tun versuchst, als wüsstest du, was du tust. Du weisst es einfach nicht, fertig.

Dann also doch der Kundendienst. Ab auf die Reise, Sprache wählen, Art des Problems wählen, Barpiano. Ein paar Mal die Melodie rauf und runter, und schon meldet sich, in warmem Walliserdeutsch, der Kundenberater.

Das mag jetzt übertrieben klingen, aber es war der Anfang einer zwar kurzen, aber schönen Beziehung. In den folgenden Stunden und am nächsten Tag rief der Kundenberater mehrmals an. Beim Znacht kochen, beim Kaffeetrinken am Mittag, ich durfte jeweils wählen, wann er sich melden soll.

Mit meinem Problem ging es zwar nicht wirklich vorwärts. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, Weiterleitungen im Hintergrund löschen, das Handy neu starten – nichts davon hat geholfen, erreichbar bin ich immer noch nicht. Aber wir gingen immer im Guten auseinander. Er bedankte sich bei mir («Merci, mega nett») und ich mich bei ihm («Merci für das Engagement»).

Er meinte, so einen Fall habe er noch nie gehabt. Und ich noch nie so einen Kundenberater. Bei unserem letzten Gespräch wünschte er mir gute Gesundheit. Gleichfalls, sagte ich und er: «Danke, ich kann es brauchen.» Der Zauber des freundlichen Umgangs. Ich hoffe, es geht ihm gut.