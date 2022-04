Kolumne: Alle Jahre wieder diese Schoggihasen

Speerspitz/Seitenblick Alle Jahre wieder Nach den Feiertagen ist der Süssigkeitenschrank wieder voll mit nur etwas: Schoggihasen. Jedes Jahr dasselbe. Doch der Schokoladennachschub kommt rechtzeitig. Sabrina Manser 21.04.2022, 16.30 Uhr

Was nach den Feiertagen bleibt, sind die vielen Schoggihasen. Bild: Sandra Ardizzone

Da sind sie wieder. Die weissen und braunen Augen, die einen anblicken, wenn man den Süssigkeitenschrank öffnet: die Schoggihasen. Was auch noch Tage nach dem langen Osterwochenende bleibt, sind nebst dem Gefühl, zu viel gegessen zu haben, die vielen Ostersüssigkeiten. Alle Jahre wieder.

Wochenlang vor den Feiertagen erschlägt einem die Auswahl an Schoggihasen in den Regalen der Detailhändler. Nun ist ein Teil davon in den eigenen Schrank gewandert.

Dabei führen wir in der Familie vor Ostern jedes Jahr dieselbe Diskussion: Sollen wir uns Schoggihasen schenken oder nicht? Nein. Na ja, vielleicht doch, aber nur einen kleinen. Klein sind von meinen sieben Osterhasen nur zwei.

Aber wer kann schon widerstehen, für jeden den passenden Osterhasen auszusuchen: Den weissen Hasen für den Vater, den mit Nüssen für die Mutter, das grösste Schokoladenei für die Grossmutter, der kitschigste Hase für die Schwester. Und was wäre Ostern ohne Osternästli, Eiertütsch und eben: Schoggihasen.

Lange geht es ja jeweils nicht, bis nebst Rezepten für Spargeln jene für Schokoladekuchen, -muffins, -brownies, cookies, -mousse aus den Resten der Schoggihasen auftauchen. Ein Problem dürfte es also nicht sein, etwas aus den letzten Überbleibseln der Ostertage zu machen.

Und mal ehrlich: Mein Schokoladenkonsum liegt wahrscheinlich so ziemlich im Schweizer Durchschnitt. Der Pro-Kopf-Konsum liegt jährlich bei elf Kilogramm. Das klingt nach viel. Doch täglich sind das etwa 30 Gramm Schokolade. Das könnte schon etwa hinkommen.

Laut diesen Berechnungen dürfte der neu aufgefüllte Schokoladenvorrat also gar nicht so lange reichen. Und er kommt sogar pünktlich. Erst gerade sind die letzten Goldbären von der Weihnachtszeit vernascht worden.

So nehme ich mir dieses Jahr also vor, mich nicht über die vielen Schoggihasen zu beklagen. Die Schokolade wird sowieso gegessen, ob nun als Hase oder Tafel. Und Rezepte mit Schoggihasen hin oder her. Am besten schmeckt Schokolade sowieso nur auf eine Art. Und zwar «bare».