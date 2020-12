Speerspitz Weihnachten mal anders Wie man Weihnachten verbringen kann ohne Angst zu haben, dass neue Massnahmen die ganze Planung über den Haufen werfen. Simon Bernhardsgrütter 11.12.2020, 05.00 Uhr

Die zweite Coronawelle bricht nicht ganz so leicht wie eine Welle im Meer. Das Riff, das die Coronawelle aufhalten soll, wird jedoch fortlaufend von der Regierung erbaut. Die Massnahmen werden ständig aktualisiert. Doch dadurch wird auch das Fest der Liebe gefährdet.

Weihnachten verbringen die meisten mit der Familie. Einmal im Jahr die ganze Verwandtschaft in ein und demselben Raum. Vor allem für grössere Familien wird das in diesem Jahr nicht ganz leicht werden. Die Massnahmen ändern sich jedoch regelmässig. So besteht doch die Hoffnung, dass bis zum Heiligabend die zweite Welle gebrochen wurde. Wenn jedoch die Effektivität des ersten Lockdowns als Massstab gilt, könnte an Weihnachten bereits die dritte Coronawelle heranrasen.

Ideen für die Feier

Alternative Weihnachtsfeiern zu planen, scheint daher eine logische und sichere Lösung zu sein. Doch was für Möglichkeiten gibt es überhaupt? Singen, Essen und Geschenke austauschen gehören mindestens dazu. So fällt das Feiern mit Video-Anrufen über den Bildschirm weg. Ausser man überlegt sich, die Geschenke zum richtigen Zeitpunkt bei der Post aufzugeben, und betet, dass sie rechtzeitig zugestellt werden. Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass Opa und Oma auch wissen, wie man an solch einer Konferenz teilnehmen kann.

Simon Bernharsgrütter Bild: PD

Wie wäre es damit? Je zwei Haushalte der Verwandtschaft treffen sich an einem Tag. Somit hätte man ganz viele Feste über die ganzen Weihnachtsferien verteilt. Das würde zwar den momentanen Massnahmen entsprechen, ist aber auch kontraproduktiv. Corona wird trotzdem verteilt und das gemeinsame Singen entfällt ebenfalls. Auch wenn es Leute gibt, denen die Lieder auf die Nerven gehen, so gehören sie doch dazu.

Auch im Freien darf sich Stand heute nicht die ganze Verwandtschaft treffen. Aber da gibt es doch einen Ort, an dem es erlaubt ist. Zwar herrscht Maskenpflicht, doch das ist noch erträglich. Im ÖV dürfen sich auch weitaus mehr als zwei Haushalte treffen. Die Maske darf für das Festmahl, welches man übrigens in Tupperware mitnehmen könnte, sogar abgenommen werden. Einzig auf die Lautstärke beim Singen muss Rücksicht genommen werden.