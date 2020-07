Spassbremse Corona gelöst: Niederbürer proben mit Warm-Up für's Open Air 2021 Der Verein Schlagerfreunde Niederbüren gibt es erst seit wenigen Monaten. Doch in dieser Zeit hat, der noch kleine Verein, schon vieles erlebt. Aus ihrem ersten grossen Anlass, dem Open Air, wurde coronabedingt ein «kleines», dafür feines Warm Up. Christoph Heer 26.07.2020, 17.42 Uhr

An der Warm-up-Party konnte wieder einmal gefeiert werden. Die Hauptprobe für das Open Air 2021 ist gelungen. Bild: Christoph Heer

«Leider müssen auch wir aufgrund der Coronapandemie Abstriche machen. Infolge der Personenbeschränkung auf momentan 300 Personen wird ein reduziertes Programm stattfinden.» Was der Verein Schlagerfreunde Niederbüren, mit ihren aktuell sieben Mitgliedern, davon fünf im Vorstand, im Vorfeld mitgeteilt hatte, galt schon als kleine Spassbremse. Schliesslich hatten sich Hunderte Partyfreunde auf die Premiere des lokalen Open Airs gefreut. Nichtsdestotrotz, die Verantwortlichen steckten den Kopf zu keiner Zeit in den Sand und überlegten sich kurzerhand ein Alternativprogramm.

Umso grösser die Vorfreude

Wenn man das Positive aus dieser ganzen Vorgeschichte herausheben will, so bleibt einem nun die Gewissheit, dass das ganze Partyprozedere funktioniert. Das zweitägige Warm-up darf als gelungen bezeichnet werden und macht nun somit noch mehr Lust auf das «richtige» Open Air im kommenden Jahr. Am Freitagabend – bei kostenlosem Eintritt – stand die österreichische Partyband Zündstoff auf der Bühne. Am Samstag machten es ihnen Michelle Ryser, die Bodäständigä und die Pläuschler gleich.

Am Freitagabend spielte das Partyduo «Zündstoff» aus Österreich.

Augenscheinlich genossen die Anwesenden die Festivitäten. Auf Nachfrage tönte es ausnahmslos gleich. «Endlich wieder einmal Tanzen», «es wurde Zeit, dass wieder einmal ein Fest stattfindet», oder «wie haben wir das vermisst» waren Statements von Besuchern. Passend zeigte sich auch das Festivalgelände an der Wältishusstrasse. Wenn es in einem Jahr auch trocken ist, steht einem ersten «richtigen» Niederbürer Open Air nichts mehr im Weg – dann aber, so hoffen die Organisatoren, mit einer Besucherzahl im vierstelligen Bereich.

Mathias Ramseier, OK-Präsident