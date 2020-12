Ein intensiver Kampf um Stellen und Kredite: Parlament bemüht sich um Sparmassnahmen

Finanzen

Budget des Stadtrats wird regelrecht zerpflückt: Am Donnerstag entscheidet das Wiler Parlament über 27 Anträge

Das letzte Budget des Stadtrats in seiner aktuellen Zusammensetzung wird vom Parlament an diversen Stellen angepasst. Die Geschäftsprüfungskommission stellt diverse Anträge, einzelne Positionen zu streichen. Weitere könnten an der Sitzung des Parlaments folgen.