SPANNUNG Die Aufstiegsparty im Wiler Bergholz würde womöglich ohne Medaillen steigen Wenn am Donnerstag im Schweizer Fussball der direkte Aufsteiger in die Super League erkoren wird, ist der Wiler Sportpark Bergholz einer von zwei Hauptschauplätzen. Es ist vorstellbar, dass die Medaillen nach dem Spiel nicht übergeben werden können. Simon Dudle 19.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Objekt der Begierde: Wird der Pokal dem Challenge-League-Meister dieses Jahr im Sportpark Bergholz überreicht? Archivbild: Alexande Wagner, Foto-Net

Wenn es um den direkten Aufsteiger von der Challenge League in die Super League geht, hat der FC Wil ein gewichtiges Wort mitzureden. Zwar hatte er sich während der letzten Monate vornehmlich mit dem Thema Abstieg zu befassen. Aber der Spielplan will es so, dass die Wiler im Aufstiegsrennen das Zünglein an der Waage spielen könnten.

Denn sie empfangen am Donnerstag ab 20 Uhr im heimischen Bergholz den FC Thun. Für die Berner Oberländer ist möglich, dass sie das Wiler Südquartier himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt verlassen. Denn zwischen direktem Aufstieg und Verpassen der Barrage ist für sie alles möglich. Die Thuner liefern sich ein Fernduell mit Leader GC, der vor der Schlussrunde einen Punkt Vorsprung und das um sechs Tore bessere Torverhältnis aufweist. Heisst konkret: Wollen die Berner Oberländer direkt aufsteigen, müssen sie in Wil mit allergrösster Wahrscheinlichkeit gewinnen – und hoffen. Denn sie sind auf Schützenhilfe des SC Kriens angewiesen, der zum Saisonabschluss bei Leader GC gastiert.

Zwei Pokale

Für die Thuner ist es aber eben auch ein Fernduell mit dem drittplatzierten FC Aarau. Die Aargauer liegen aktuell drei Punkte hinter den Thunern und beide Teams haben das genau gleiche Torverhältnis von +10. Gewinnt Aarau sein Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy und verliert Thun in Wil, dann ist der Barrage-Platz für die Berner Oberländer weg. Spannung total.

Diese Ausgangslage bringt auch für die Swiss Football League einiges an organisatorischem Aufwand mit sich. Deren Ziel ist, unmittelbar nach Spielschluss dem Aufsteiger und somit Challenge-League-Meister den Silberpokal und die Medaillen überreichen zu können. Die Frage aber ist: Soll der Pokal im Zürcher Letzigrund am GC-Spiel bereitgestellt werden oder im Wiler Bergholz an der Partie der Berner Oberländer? Das Problem ist nur ein halbes, weil es ein Duplikat des Pokals gibt.

Die letzten Spiele jeweils verloren

Etwas anders sieht es bei den Medaillen aus. Diese sind auf diese Saison ausgestellt worden und es gibt nur einen Satz. Wenn die beiden Spiele am Donnerstagabend um 20 Uhr beginnen, sind Pokale und Medaillen irgendwo in der geografischen Mitte zwischen Wil und Zürich. Je nach dem, wie sich die Partien entwickeln, werden der Originalpokal und der Medaillensatz ins Bergholz oder den Letzigrund gefahren. Speziell für die Liga und den Aufsteiger wäre, wenn die Partien in der Schlussphase so kippen, dass plötzlich in jenem Stadion gejubelt wird, wo die Medaillen nicht sind. Philippe Guggisberg von der Swiss Football League nimmt es sportlich und sagt:

«Einen Helikopter können wir uns leider nicht leisten. In diesem Fall würden alle Beteiligten Verständnis zeigen. Der Aufstieg ist bestimmt wichtiger als der Pokal.»

Und der FC Wil? Er war zuletzt wiederholt indirekt Teil einer Aufstiegsfeier. In der vergangenen Saison spielte er in der Schlussrunde auswärts gegen Lausanne-Sport, das damals aber bereits vor dem letzten Spiel als Aufsteiger feststand. Die Waadtländer siegten mit 5:3 und lancierten damit die Aufstiegsfeier. Noch ein Jahr davor wurde in der Schlussrunde im Bergholz frenetisch gefeiert – auch auf Seiten des Gegners. Da der FC Chiasso in Wil einen 0:1-Rückstand spät in einen 2:1-Sieg verwandelte, blieben die Tessiner in extremis zweitklassig, während Rapperswil-Jona in den sauren Apfel beissen musste. Noch eine Saison davor war der FC Wil abermals Teil einer Aufstiegsparty gewesen, als er im Saisonfinale Xamax auswärts mit 3:6 unterlag und danach den Neuenburgern zum Aufstieg gratulierte.

Nach dem 5:3-Sieg gegen den FC Wil im August 2020 jubelt Aldin Turkes von Lausanne-Sport über den Aufstieg in die Super League. Bild: Pascal Muller, Freshfocus

FC Wil hofft auf die Politik

Am Donnerstag ist der Wiler Blick aber auch Richtung der städtischen Tonhalle gerichtet. Praktisch zeitgleich zum Spiel gegen Thun tagt dort das Wiler Stadtparlament. Bei Traktandum sechs wird beraten, ob das Geld für die Überdachung der Bergholz-Gegentribüne gesprochen wird. Die Baukommission des Parlaments hat sich im Vorfeld mit 5:2-Stimmen für die Überdachung ausgesprochen.