FC Uzwil dank spätem Sieg vor dem Aufstieg

HOCHSPANNUNG Später Siegtreffer: FC Uzwil ringt Wil nieder und steht vor dem Aufstieg Was für ein Spektakel in der 2. Liga interregional: Der FC Uzwil macht im Derby gegen Wil U20 in der letzten halben Stunde aus einem 1:2 ein 3:2 und bleibt Leader. Siegestorschütze ist der eingewechselte Thomas Knoepfel fünf Minuten vor Schluss. Wäre es 2:2 geblieben, hätten sich die Uzwiler den Aufstieg wohl abschminken können. Simon Dudle 19.06.2021, 18.53 Uhr

Lange sah es nach einem fatalen Uzwiler Stolperer aus. Doch es reichte für drei Punkte. Archivbild: Michel Canonica

Es war ein emotionales Hin und Her auf der Rüti. Die Uzwiler waren im Derby gegen Wils ältestes Nachwuchsteam nach gut einer Viertelstunde durch Eric Gülünay in Führung gegangen, Doch nach etas mehr als einer Stunde war die Partie gedreht. Dies dank Treffern binnen zehn Minuten von Robin Wirth und Doriano Giorgio.

Die Uzwiler reagierten aber postwendend und glichen nur zwei Minuten später dank eines Penaltytreffers von Zoltan Farkas zum 2:2 aus. Nun war klar: Uzwil brauchte einen weiteren Treffer, um realistische Aufstiegschancen zu haben. Denn die Verfolger Kreuzlingen und Amriswil hatten ihre Pflicht zuvor erledigt, gewonnen und waren virtuell an Uzwil vorbeigezogen. Im Wissen, dass Kreuzlingen in der Schlussrunde noch zum abgeschlagenen und bereits abgestiegenen Schlusslicht United Zürich reisen «darf», war der Druck auf Uzwil riesig.

Nachdem zuerst ein Treffer des Ex-Wilers Dario Koller wegen Offside annulliert worden war, fiel das erlösende Tor fünf Minuten vor Schluss. Der eingewechselte Thomas Knoepfel traf. Und es blieb beim umjubelten 3:2. Somit hat es der FC Uzwil weiter in den eigenen Füssen, zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in die 1. Liga aufzusteigen. Einzige Voraussetzung ist, dass am kommenden Samstag in Bassersdorf ein Sieg resultiert. Allerdings braucht dann auch Bassersdorf noch dringend Punkte im Abstiegskampf.

