SP Uzwil will an den Erneuerungswahlen ihre Mandate verteidigen Schulratspräsident Daniel Wyder und GPK-Mitglied Urs Brun stellen sich einer Wiederwahl, Schulrätin Marcelina Schläpfer tritt zurück. 01.04.2020, 11.02 Uhr

Am 27. September wählt Uzwil die Mitglieder der Gemeindebehörden für die neue Amtsdauer 2021 bis 2024. Aus der SP Uzwil wird sich Daniel Wyder als Schulratspräsident einer Wiederwahl stellen, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Wyder übt diese Aufgabe seit 2013 aus und gehört von Amtes wegen auch dem Gemeinderat an.