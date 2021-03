SP Toggenburg Virtueller Abschied: Interimslösung nach dem Rücktritt von SP-Kreisparteipräsident Hansheiri Keller Die erste digitale Hauptversammlung der SP-Kreispartei Toggenburg war zugleich eine emotionale, zumal sie die letzte des langjährigen Präsidenten Hansheiri Keller war. Vizepräsident Stefan Diener wird die Partei nun interimsmässig präsidieren. Andrea Häusler 01.03.2021, 13.30 Uhr

Die ursprünglich für die Durchführung der HV vorgesehene Kalberhalle wurde in ein Studio umfunktioniert. Am Mikrofon: der scheidende Präsident, Hansheiri Keller. Bild: PD

(pd/ahi) Umrahmt von Computern, Kameras und Mikrofonen stand der scheidende Präsident mit Maske am Rednerpult und führt durch die Traktanden. Wie so viele andere Veranstaltungen musste auch die Hauptversammlung der SP Toggenburg im virtuellen Raum stattfinden. Die ursprünglich dafür vorgesehene Kalberhalle in Lichtensteig wurde kurzerhand umfunktioniert in ein Studio, von dem aus das Programm für die Mitglieder und Gäste vor den Bildschirmen produziert wurde.

Petra Kohler, Vizepräsidentin der SP Frauen St.Gallen, durfte als Hauptgast die Co-Präsidentin der SP Schweiz, Mattea Meyer, zum Talk begrüssen. Die beiden unterhielten sich über die Unterschiede der Parteiarbeit zwischen Stadt und Land, die Wichtigkeit des Einbezugs der Basis, um politische Ziele zu erreichen, und natürlich über den langen Weg zur gleichberechtigten Gesellschaft. Die über 50 Zuschauenden, die im Livestream zugeschaltet waren, verfolgten das Gebotene, welches vom

St.Galler Liedermacher Simon Hotz musikalisch umrahmt wurde.

Zwei neue Vorstandsmitglieder, kein Präsident

Zur eigentlichen Hauptversammlung waren dann nur noch die Mitglieder der SP Toggenburg zugelassen. Der Vorstand wird mit der Wahl von Patrizia Amaechi und Ruedi Bösch verjüngt und aufgefrischt. Um die Nachfolge von Hansheiri Keller zu klären, gibt sich die Kreispartei ein Jahr lang Zeit. Derweil wird sie interimistisch von Vizepräsident Stefan Diener präsidiert.

Weiter beschloss die Versammlung auf Antrag von Bruno Facci, einen allfälligen Abstimmungskampf für die nationale Pflegeinitiative aktiv zu unterstützen.

Höchster Mitgliederbestand in der Geschichte

In seiner Schlussrede rief Hansheiri Keller die Genossinnen und Genossen dazu auf, im Kampf gegen die Spitalschliessungen und gegen das unsolidarische Verhalten der neoliberalen Abbaukräfte im Tal nicht klein beizugeben und im Sinne der Bevölkerung weiterhin für eine soziale Politik für alle einzustehen. Bei der Basis scheint der Kurs der Partei gut anzukommen. So berichtete Joel Müller, der in der SP Toggenburg für die Mitgliederbetreuung verantwortlich ist, dass die Kreispartei so viele Mitglieder aufweise, wie noch nie zuvor in der Geschichte.