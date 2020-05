Interview SP-Stadtrat Dario Sulzer kandidiert fürs Stadtpräsidium: «Ich weiss, was die Wilerinnen und Wiler bewegt» Dario Sulzer will Stadtpräsident werden. Er ist nebst den drei bereits bekannten Bürgerlichen der erste linke Kandidat für dieses Amt. Gianni Amstutz 15.05.2020, 05.00 Uhr

Bereits auf halbem Weg ins Wiler Rathaus? Zumindest geografisch ist Dario Sulzer seinem Ziel schon nahe. Bild: Gianni Amstutz

Die vierte Kandidatur für das Wiler Stadtpräsidium ist bekannt: Es ist der amtierende SP-Stadtrat Dario Sulzer. Bei den Wahlen am 27.September tritt er gegen Hans Mäder (CVP), Daniel Meili (FDP) und Oliver Baumgartner (parteilos) an.

Nach acht Jahren im Stadtrat kandidieren Sie nun fürs Stadtpräsidium. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Dario Sulzer: Es ist ein guter Zeitpunkt, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Nach zwölf Jahren im Parlament und acht Jahren im Stadtrat und Kantonsrat bringe ich die nötige politische Erfahrung mit. Ich traue mir diesen Schritt zu.

Gegner könnten diese Erfahrung so auslegen, dass Sie Teil der alten Strukturen sind, Wil aber frischen Wind braucht. Was entgegnen Sie?

So lange ich denken kann, besetzt die CVP das Stadtpräsidium. Ein Wechsel kann tatsächlich nicht schaden. Gleichzeitig glaube ich, dass es Sinn macht, wenn jemand dieses Amt übernimmt, der das politische und gesellschaftliche Gefüge gut kennt. Ich habe früh mein erstes politisches Amt übernommen und bin weiterhin voll motiviert. Es kann schon auch eine Person sein, die neu hinzukommt, für so jemanden ist es aber zusätzlich anspruchsvoll.

Abgesehen von Ihrem Erfahrungsschatz: Was macht Sie persönlich zur besten Wahl fürs Wiler Stadtpräsidium?

Ich bin Fan von der Stadt Wil und möchte sie weiterentwickeln. Ich bin sehr belastbar, ich stehe mitten im Leben, habe eine Familie mit zwei Kindern und absolviere nebenbei noch ein Masterstudium. Ich bin Teil dieser Stadt und weiss, was die Wilerinnen und Wiler bewegt.

Wie würde sich das im politischen Alltag zeigen?

Ich möchte die Menschen noch stärker einbeziehen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass der Stadtrat im Rathaus Politik macht, die an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei zielt. Dazu ist es wichtig, die Meinungen der Anspruchsgruppen abzuholen.

Das tönt erst einmal nach hehren Zielen. Doch wie genau soll das im Alltag funktionieren?

Ich habe in Luzern Soziokultur studiert. Dort ist Partizipation ein zentrales Element. Das ist es auch in der Politik. Das heisst beispielsweise, dass sich bei jedem Projekt, auch wenn auf den ersten Blick eine Anspruchsgruppe nicht betroffen scheint, die Frage stellt, ob diese doch tangiert sein könnte. Beantwortet man diese Frage mit Ja, müssen wir als Stadtrat die entsprechende Gruppe – seien es nun Kinder, Senioren oder das Gewerbe – aktiv in die Gestaltung dieses Projekts einbeziehen. Das benötigt wohl etwas mehr Zeit und kostet vielleicht auch einmal etwas mehr, doch dafür ist die Akzeptanz der Resultate schliesslich grösser.

Gibt es weitere Aspekte, die Sie anders angehen würden, als es bisher der Fall war?

Ich wünsche mir, das Preisschild wäre nicht immer das, was zuerst diskutiert wird. So riskiert man, spannende Ideen im Vornherein zu unterbinden. Das lähmt die Diskussionskultur und hemmt die Entwicklung. Ich würde versuchen, mehr Diskussionen zuzulassen und dann auf Grundlage aller Fakten, Entscheidungen zu treffen.

Und das passiert im Stadtrat aktuell nicht?

Ich wünsche mir mehr Offenheit bei den Diskussionen. Gegenüber heute ist noch eine Steigerung möglich.

Der Stadtrat muss seine Projekte auch vors Parlament bringen. Und dort spielt das Preisschild in den Debatten sehr oft eine entscheidende Rolle.

Ich sage ja nicht, dass wir die Kosten ausser Acht lassen sollen, aber sie sollen nicht immer gleich das Killerargument sein. Die Attraktivität dieser Stadt hängt nicht nur von einem tiefen Steuerfuss und guten Rechnungsabschlüssen ab.

Sondern?

Mindestens so wichtig sind beispielsweise ein gutes ÖV-Angebot, ein Hallenbad mit Familientarifen, coole Kulturangebote, gute Einkaufsmöglichkeiten, bezahlbare Kinderbetreuungsangebote und attraktive gestaltete öffentliche Räume. Manchmal haben wir in Wil die Tendenz, uns mit Nebensächlichkeiten aufzuhalten. Dabei wäre es doch wichtig, grosse Projekte, wie etwa die Gestaltung von Bahnhofplatz und Allee mutig anzugehen, welche die Stadt prägen und auf die wir letztlich stolz sein können.

Letztlich müssen solche Investitionen in Kultur, Dienstleistungen und die Infrastruktur für eine Stadt aber finanziell auch tragbar sein.

Natürlich! Wir haben das Glück, dass die Stadt auch grosse Projekte stemmen kann. Wir haben einen attraktiven Steuerfuss, eine gesunde Steuerkraft und 150 Millionen Franken Eigenkapital. Wir sind finanziell gut aufgestellt, sodass wir auch trotz Coronakrise nicht zu einem Sparpaket gezwungen sein werden. Ausserdem rentieren sich solche Investitionen langfristig.

Inwiefern?

Sie machen die Stadt lebenswerter und damit beispielsweise attraktiver für potenzielle Zuzügler, die dann wiederum ebenfalls Steuern zahlen.

Werden Sie zum Stadtpräsidenten gewählt, würden Sie ihr derzeitiges Departement Soziales, Jugend, Alter (SJA) abgeben. Ist die Kandidatur für das Stadtpräsidium eine Flucht aus dem Departement?

Keinesfalls, es ist ein grossartiges Departement! Ich bin sehr gerne Vorsteher des SJA. In der Sozialpolitik gehört es zur Natur der Sache, dass es auch Kritik gibt. Ich konnte in den letzten Jahren einige wichtige Bereiche weiterentwickeln.

Oft waren die Kosten für die Sozialhilfe Grund für diese Kritik.

Als Gemeinde mit Zentrumsfunktion haben wir eine gewisse Mehrbelastung in der Sozialhilfe. Das muss man als Stadt akzeptieren. Natürlich sind die Kosten ein wichtiger Faktor. Nicht ausser Acht lassen darf man aber den Nutzen, den diese Investitionen in die Menschen bringt. Ausserdem trifft es nicht zu, dass die Kosten und die Quote in der Sozialhilfe immer steigen. 2019 konnten wir die Nettokosten um mehr als eine Million Franken reduzieren und die Quote ist gesunken. Das sind Resultate, für die wir hart gearbeitet haben und die das Bild, das manchmal gezeichnet wird, relativieren.

Falls Sie nur Stadtrat bleiben, könnten Sie sich vorstellen, das SJA weiter zu führen?

Auf jeden Fall. Für mich ist es eines der interessantesten Departemente. Ausserdem ist es sehr gut aufgestellt. Wir sind ein tolles Team und konnten in den vergangenen Jahren einige interessante Projekte verwirklichen. Dazu zählen etwa die Einführung der Arbeitsintegration, die Zertifizierung als kinderfreundliche Gemeinde sowie die Frühförderung, wo wir in Wil durchaus Vorreiterin sind im Kanton.

Hat die SP mit ihren 15 Prozent Wähleranteil überhaupt Anspruch auf das Stadtpräsidium?

Sie hat mindestens die gleiche Berechtigung wie die FDP oder die SVP. Es ist nicht per se so, dass das Stadtpräsidium einfach der wählerstärksten Partei zusteht. Zudem ist weniger die Partei sondern die Persönlichkeit und die Verankerung in der Stadt entscheidend.

Personenwahlen hin oder her: Um bei den Wahlen erfolgreich zu sein, brauchen Sie auch Stimmen aus der Mitte. CVP und FDP stellen aber eigene Kandidaten.

Bei den Kantonsratswahlen habe ich ein sehr gutes Ergebnis gemacht und bis weit in die Mitte Stimmen geholt. Aber klar: Es dürfte ein ziemliches Gerangel geben. Ich gehe fest davon aus, dass ein zweiter Wahlgang nötig sein wird. Im Ersten geht es daher darum, sich möglichst gut zu positionieren. Danach muss man die Ausgangslage analysieren. Ich rechne mir aber durchaus Chancen aus.

Daniel Meili und Hans Mäder, Ihre Konkurrenten von der FDP und CVP, erreichen während der nächsten Legislatur das Pensionsalter, betonen aber, dass das Alter keine Rolle spielt. Wie sehen Sie das?

Da stimme ich zu. Auch jemand über 60 Jahre kann ein guter Stadtpräsident sein, genauso wie jemand einer jüngeren Generation. Eine kurze Amtszeit finde ich ein Nachteil. Wichtig ist eine gute Durchmischung im Gesamtstadtrat. In dieser Hinsicht wäre es auch wünschenswert, wenn noch weitere Frauenkandidaturen hinzukommen.