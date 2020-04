Wiler SP-Stadtparlamentarierinnen unterstützen Anliegen der CVP: «Kita-Heroes verdienen finanziellen Support» Nachdem die Wiler CVP-Parlamentarierin Brigitte Gübeli die Stadt Wil in einer Dringlichen Anfrage aufforderte, die Kinderbetreuungsinstitutionen finanziell zu unterstützen, erhält sie nun Rückhalt von der SP. Tobias Söldi 07.04.2020, 12.30 Uhr

Nach der CVP macht sich auch die SP dafür stark, dass die Stadt Wil den Kinderbetreuungsinstitutionen unter die Arme greift. Bild: Michael Huwiler

Für die Wiler CVP-Stadtparlamentarierin Brigitte Gübeli ist klar: Den Kinderbetreuungsstätten in der Region steht das Wasser bis zum Hals, ganz besonders jetzt in der Coronakrise. Das Grundproblem: Auch jene Eltern, die ihre Kinder aktuell nicht mehr fremdbetreuen lassen und so Kindern von Eltern in systemrelevanten Berufen Platz machen, zahlen weiterhin ihren Beitrag. «Dies führt zur gesellschaftlich inakzeptablen Situation, dass Eltern, die aktuell vielleicht auch stark belastet sind, die Aufrechterhaltung einer Grundversorgung finanzieren», so Gübeli.