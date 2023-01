Sonnental: Kanton warnt vor Mehrverkehr

Sonnental Ampeln bei Autobahn: Ein Kantonsrat beschwert sich wegen zusätzlicher Belastung für Strassendörfer beim Regierungsrat An der Autobahnausfahrt Uzwil soll eine Ampel künftig den Verkehr regeln. Kantonsrat Damian Gahlinger aus Niederhelfenschwil warnt, dass das Problem damit an andere Orte verschoben wird: Unter anderem nach Sonnental, das schon heute unter dem Durchgangsverkehr ächzt. Jochen Tempelmann 26.01.2023, 18.00 Uhr

Der Durchgangsverkehr belastet das Dorf Sonnental in der Gemeinde Oberbüren. Bild: Andrea Häusler

An der Autobahnausfahrt Uzwil liegt ein problematisches Nadelöhr. Immer wieder sorgt die vielbefahrene Westumfahrung vom Kreisel bei Oberbüren bis zur Augartenkreuzung in Niederuzwil für Diskussionen. Die Verbindungsstrasse, die Autobahn und Thur kreuzt, ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung – und sie ist oft verstopft. Das führt zu Rückstau bis auf die Autobahn.

Daher will das Bundesamt für Strassen Astra die Verkehrssituation mit Ampeln entschärfen. Für SVP-Kantonsrat Damian Gahlinger ist das ein Unding. Die Ampel würde dafür sorgen, dass der Verkehr noch weniger fliesst – damit werde sich das Problem an andere Stelle verschieben, warnt er in einer Anfrage an den Regierungsrat.

Problem verschiebe sich in die Dörfer

SVP-Kantonsrat Damian Gahlinger. Bild: Sascha Erni

Als Niederhelfenschwiler ist Gahlinger mit der Region vertraut und als Handwerker viel auf den Strassen unterwegs. Er würde, so oft es geht, den stockenden Verkehr auf der Westumfahrung vermeiden und auf alternative Routen ausweichen. Im Sinne der Verkehrsplanung sei das nicht, gibt er zu. Nur: Eine Ampel würde das Gegenteil von besserem Verkehrsfluss bewirken, gibt der Kantonsrat zu bedenken.

Er befürchtet, dass die Ausweichrouten durch die Ampel an der Westumfahrung sogar noch attraktiver werden. Damit würde sich das Verkehrsproblem dorthin verlagern, wo man es am wenigsten möchte: in die Dorfkerne. Betroffen wäre in diesem Fall vor allem Sonnental. Das Strassendorf zwischen Oberbüren und Zuzwil leidet bereits heute unter dem Durchgangsverkehr. Gahlinger spricht aus eigener Erfahrung: «Als meine Frau und ich Kinder bekommen haben, haben wir uns entschieden, von der Nordseite der Kantonsstrasse wegzuziehen. Wer ständig die Strasse überqueren muss, lebt gefährlich.»

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren, FDP. Bild: PD

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren, ist sich der problematischen Verkehrssituation bewusst: «Durch die Lichtsignalanlagen werden wahrscheinlich die Probleme im Zusammenhang mit dem Rückstau auf die Autobahn gelöst», sagt er, «aber die ganzheitlichen Probleme im Verkehrssystem werden nicht gelöst, sondern eher verlagert.»

Dass aufgrund der Ampel mehr Menschen auf andere Strassen ausweichen, bezweifelt der Gemeindepräsident zwar. Nichtsdestotrotz beobachtet auch Bommeli, dass das Verkehrsaufkommen in Sonnental zunimmt: «Wir haben das auch schon mehrmals im Zusammenhang mit dem Projekt Augartenkreuzung beim Kanton platziert.»

Kanton soll auf Astra einwirken

«Sonnental wird überrollt und der Kanton schaut einfach zu», hält Gahlinger in seiner Anfrage an den Regierungsrat fest, und möchte wissen, wie der Kanton über das Lichtsignal an der Autobahnausfahrt denkt. Der Kanton könnte am ehesten auf das Astra einwirken, sagt er: «Es geht mir darum, eine bessere Lösung zu finden. Ich möchte der Regierung die Chance geben, noch einmal über die Bücher zu gehen und diesbezüglich beim Bund vorstellig zu werden.»

Sonnental liegt an der Hauptstrasse von Oberbüren in Richtung Wil. Bild: Andrea Häusler

Der Regierungsrat wird sich erst äussern, wenn er die Anfrage Gahlingers zuhanden der Regierung beantwortet hat. Wann das Lichtsignal umgesetzt wird, entscheidet das Astra. Erste Planungen hatten eine Umsetzung im vergangenen Sommer vorgesehen, bislang ist jedoch noch nichts passiert.