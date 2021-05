Sonnental Feuerwehrdepot muss Unterflurcontainer weichen: Löschzug trat zur «letzten Übung» vor dem Abbruch an Vor etwa 70 Jahren erbaut und nun überflüssig geworden: Für den Erhalt des Feuerwehrdepots Sonnental setzten sich Einwohnerinnen und Einwohner ein. Vergebens. Zita Meienhofer 17.05.2021, 14.00 Uhr

Zum letzten Mal versammelten sich ehemalige Feuerwehrangehörige des Löschzugs Sonnental vor ihrem Feuerwehrdepot. Nach 70 Jahren folgt der Abbruch des Gebäudes. Bild: Zita Meienhofer

«Einladung zur allerletzten Übung des ehemaligen Löschzuges Sonnental 2», heisst es auf der Einladung, die Roland Hälg, ehemaliger Chef des Löschzugs Sonnental, an seine Kollegen versandte. Zur allerletzten Übung im übertragenen Sinne hatten sie anzutreten, bevor das Feuerwehrdepot einem Unterflurcontainer weichen muss. Roland Hälg hatte sich zwar vehement dafür eingesetzt, dass das Häuschen nicht abgebrochen wird. Doch seine Einsprache fruchtete nicht. Trotz intakter Bausubstanz wird das Gebäude, das zurzeit von der Dorfkorporation Sonnental als Materialdepot genutzt wird, abgebrochen.



Ein Relikt aus vergangenen Zeiten: die Materialkiste auf dem Schlauchwagen mit der Aufschrift «Sonnenthal». Bild: Zita Meienhofer

An ihrer «allerletzten Übung» erinnerten sich die ehemaligen Angehörigen des Sonnentaler Löschzugs an ihre aktive Feuerwehrzeit. Sie kamen auf das vor rund 70 Jahren erstellte Feuerwehrdepot zu sprechen. Führten mit Wehmut durch das Gebäude, in dem noch etliche Gerätschaften beheimatet sind, an dessen Türe noch der letzte Übungsplan von 2006 hängt.

Erinnerungen an den verheerenden Brand

Schlüssel, die für die Transportschlauchverlegung gebraucht wurden.

Sie erinnerten sich auch an ihre Einsätze, an den «spektakulärsten» Brand. Das war 1978. Da brannte in Oberbüren der «Frohsinn» bis auf die Mauern nieder. Grund war ein Blitzeinschlag. Glimpflich endete hingegen der Dachstockbrand bei Emil Frei im Sonnental. «Da waren wir schon mit moderneren Geräten im Einsatz und gelöscht wurde mit dem TLF», sagte Roland Hälg.



Die Regenschütze von damals hängen im Feuerwehrdepot. Bild: Zita Meienhofer

Hans Zünd war während 20 Jahren Löschzug-Chef. Er berichtete von der Übung im Haus Bartolamai in Brübach. Es stand vor dem Abbruch, der Feuerwehr war erlaubt, dort ihre Übung abzuhalten. «In den verschiedenen Zimmern, die mit einer dicken Farbschicht bemalt waren, legten wir Brände», so Hans Zünd. Dann wurde gelöscht und erneut wurden wieder Brände gelegt. Durch den Farbauftrag waren die Wände pechschwarz. Er sagt:

«Es sah aus wie in der Hölle.»

Mit Mann im Koffer und Schlauchwagen nach Niederwil

Dann war da auch der eisenbereifte Schlauchwagen. Wenn eine Übung in Niederwil oder Oberbüren stattfand, hatten die Sonnentaler samt Schlauchwagen ins Nachbardorf zu fahren. Ein Fahrzeug, um den Schlauchwagen zu transportieren, hatten sie jedoch nicht. So musste sich jeweils ein Feuerwehrmann in den Kofferraum von Hans Zünds Auto setzen und den Wagen halten. Hans Zünd sagt:

«Ich habe immer gebetet, dass ich nie bremsen muss, sonst hätte es ihn wohl erdrückt.»

Der Löschzug Sonnental bildete zusammen mit den Niederwilern und den Oberbürern die Feuerwehr Oberbüren.

Walo Würth und Beat Hutter mit alten Helmen. Bild: Zita Meienhofer

Erfolgreiche Teilnahme an Feuerwehrmärschen

Medaillen erinnern an die erfolgreichen Teilnahmen an Feuerwehrmärschen. Bild: Zita Meienhofer

Sie hätten immer eine gute Kameradschaft gehabt, sagen die anwesenden Feuerwehrmänner. Und erwähnen nicht ohne stolz, dass sie jeweils auch immer eine halbe Stunde vor den Oberbürern die Übungen beendet hätten. Sie erinnern sich an die Feuerwehrmärsche, an denen der Löschzug Sonnental teilgenommen hat, und von den guten Rangierungen, die Geld in ihre Kasse fliessen liess.

Oft nahm der Löschzug Sonnental an Feuerwehrmärschen teil. Bild: Zita Meienhofer

Die gute Kameradschaft und die Akzeptanz im Dorf führten dazu, dass sie die Finanzierung der gewünschten Feuerwehrfahne in kürzester Zeit realisieren konnten. Initiator war Hans Zünd. Mit dem Betrag konnte nicht nur die Fahne bezahlt, sondern es konnten auch die Ausgaben für das Einweihungsfest berappt werden – und letztlich war immer noch Geld übrig. Unvergesslich bleiben die Stunden nach den Übungen im Restaurant Linde, legendär muss die Lumpensuppe – Käse mit Zwiebeln an Essig –, die dort serviert und nach jeder Übung gegessen wurde, gewesen sein.

Am Ende ihrer «allerletzten Übung» keimte die Idee, das Feuerwehrdepot gemeinsam mit der Dorfkorporation so abzubrechen, dass es an einem geeigneten Ort wieder aufgestellt werden könnte. «Es wäre doch schade, wenn dieses gut erhaltene Häuschen einfach vom Bagger niedergerissen würde», sagte Roland Hälg.

Stefan Louis in Bereitschaft. Bild: Zita Meienhofer