Sonnental Schluchtweg trotz Eispalast-Temperaturen gesperrt Die Felsenarena Hohlenstein in der Talsohle des steil abfallenden Geländeeinschnitts nördlich des Oberbürer Gemeindeteils Sonnental ist ein Magnet für Wanderer – insbesondere im Winter. Doch ausgerechnet jetzt ist der Weg gesperrt. Andrea Häusler 15.02.2021, 15.00 Uhr

Der Weg durch die Hohlenstein-Schlucht ist aus Sicherheitsgründen vorderhand gesperrt. Bilder: Andrea Häusler

Schräg unterhalb der Bruder-Klaus-Grotte führt ein schmaler Weg entlang des Sonnentaler Dorfbachs in Richtung Chlosterwald. Bereits nach wenigen hundert Metern Fussmarsch findet sich dem Wanderer in einem Felskessel aus Nagelfluh wieder. Über eine schmale Kante stürzt mit verhaltenem Getöse das Wasser in die Tiefe und sammelt sich in einem kleinen Weiher: ein lauschiger Platz im Sommer, ein eindrückliches Naturerlebnis im Winter. Denn mit der Kälte verwandelt sich die bewaldete Felslandschaft in ein märchenhaftes Winterparadies, das mit grotesken Formen und skurrilen Figuren aus Eis und Schnee auf besondere Weise magisch wirkt.