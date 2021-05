Sonderschule «Mehr verträgt das System nicht:» Heilpädagogische Schule Flawil stösst an Kapazitätsgrenze Corona hat die HPS Flawil mit dem Homeschooling und der Maskentragpflicht vor einige Herausforderungen gestellt. Auch die seit einigen Jahren hohe Schülerzahl beschäftigt die Institution. Die zum gleichen Verein gehörenden Werkstätten des Buecherwäldli kämpfen derweil um Aufträge. Larissa Flammer 15.05.2021, 05.00 Uhr

Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung brauchen besonders viel Betreuung. Bild: Michel Canonica

Die Heilpädagogische Schule (HPS) Flawil stösst an ihre Kapazitätsgrenze. 145 Kinder und Jugendliche waren im vergangenen Jahr dort durchschnittlich eingeschrieben, wie dem Jahresbericht zu entnehmen ist. «Mehr verträgt das System nicht», sagt Institutionsleiterin Helena Reisch. Seit längerer Zeit bewege sich die Schülerzahl im obersten Bereich oder über der maximalen Schülerzahl gemäss der Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton St.Gallen und der HPS. «Das stellt uns vor Herausforderungen.» Reisch erklärt:

«Uns werden zunehmend Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung zugewiesen.»

Helena Reisch. Bild: Andrea Häusler

Viele von ihnen brauchen gemäss der Leiterin eine 1:1-Begleitung, klar strukturierte Abläufe, eine ruhige Lern- und Arbeitsumgebung und entsprechend Rückzugsorte. Um alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse mit acht bis zehn Kindern ihren Bedürfnissen entsprechend zu fördern, brauche es neben der Lehrperson und ein bis zwei Praktikantinnen oder Praktikanten noch weitere Pädagogen.

Und wenn sich in einem Schulzimmer der Sonderschule – die kleiner seien als reguläre Schulzimmer – zehn Kinder und bis zu vier Erwachsene aufhalten, seien das keine günstigen Voraussetzungen. Die HPS Flawil ist bezüglich dieser Problematik nicht alleine. Gemäss Reisch sind alle Sonderschulen betroffen.

Schule unterstützte überlastete Eltern

Neben der Schülerzahl beschäftigte im vergangenen Jahr vor allem Corona die Heilpädagogische Schule. Die Institutionsleiterin windet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Kränzchen: «Ich finde, wir haben diese Herausforderung enorm gut gemeistert. Trotz Abstand sind wir zusammengerückt.»

Im Frühjahr 2020 musste auch die Sonderschule auf Homeschooling umstellen. Die Lehrpersonen haben den Kindern und Jugendlichen dafür Päckchen mit Schulmaterial und Aufgaben nach Hause gebracht und zum Teil vor der Haustüre erklärt. Zwar seien einige Kinder für diese Aufgaben mit einem Laptop ausgerüstet worden und es habe Kontakte via Zoom gegeben. Reisch sagt:

«Aber ein Fernunterricht wie an der Regelschule konnte mit den Schülerinnen und Schülern der HPS nicht durchgeführt werden.»

Auch für die Eltern sei die Phase des Homeschooling eine grosse Herausforderung gewesen. Bei einigen Kindern der HPS Flawil sei eine konstante Begleitung nötig. Der Institutionsleiterin war es deshalb wichtig, dass die Betreuung in der Schule jederzeit gewährleistet war. Dieses Angebot galt nicht nur für Kinder, deren Eltern aus beruflichen Gründen nicht zu Hause sein konnten, sondern halbtageweise auch für die Kinder von Eltern, die überlastet waren. «Dieses Angebot wurde gut genutzt», sagt Reisch.

Eine Herausforderung für die HPS Flawil in Zusammenhang mit Corona war zudem die Maskentragpflicht. Die Leiterin erklärt:

«Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder einer Hörbehinderung sind völlig hilflos, wenn sie den Mund des Gegenübers nicht sehen.»

Nach langer Recherche habe sie transparente Masken gefunden, die seither in den Schulzimmern im Einsatz sind.

Schulleitung wurde neu organisiert

Reisch ist seit Sommer 2019 im Amt. In ihrem ersten Jahr habe sie – mit Ausnahme eines Bereichs – alle Leitungsaufgaben mit ihrem 100-Prozent-Pensum abgedeckt. «Bei einem Betrieb mit 110 Mitarbeitern ist es aber kaum möglich, alle Leitungsaufgaben so wahrzunehmen, dass ich mit der Qualität zufrieden bin.» Bis vor einigen Jahren habe es an der HPS zwei Schulleitungen gegeben.

Auf Sommer 2020 wurde die Führungsstruktur der Schule daher reorganisiert: Man schuf zwei neue Fachstellen sowie die Funktion der Stufenteamleitungen und bildete eine Steuergruppe. So seien die Aufgaben auf mehr Schultern verteilt, sagt Reisch. Zudem seien die Verantwortlichen der verschiedenen Bereiche durch den regelmässigen Austausch besser darüber informiert, was in den jeweils anderen Bereichen laufe. Die Leiterin sagt: «Wir haben eine Grösse erreicht, in der das sonst nicht mehr selbstverständlich ist.»

Neuer Name, neue Website Seit November 2020 tritt die Heilpädagogische Vereinigung Gossau-Untertoggenburg-Wil unter dem Namen HPV Uzwil-Flawil auf. Die Vereinigung hat Standorte in Uzwil, Wil, Nieder- und Oberuzwil und Flawil. Neben der Heilpädagogischen Schule in Flawil gehören auch die Bereiche Werkstätten, Wohnen und Dienste des Arbeits- und Lebensraums Buecherwäldli dazu. Mit der Namensänderung erstellte die Institution auch einen neuen Webauftritt (www.hpvuzwil-flawil.ch). Am 10. Juni führt die HPV Uzwil-Flawil ihre Jahresversammlung durch – sofern die Coronasituation dies zulässt. Für das Jahr 2020 weist die Betriebsrechnung des Vereins einen Verlust von 327'673 Franken aus, der über den Schwankungsfonds ausgeglichen wird, in dem sich aktuell etwas über 1,3 Millionen Franken befinden.

Werkstätten mussten zum Teil Kurzarbeit einführen

Der Umsatz der Werkstätten Buecherwäldli ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent eingebrochen. Dies betrifft die Bereiche Metallwerkstatt und Industrie-Aufträge, wie dem Jahresbericht der HPV Uzwil-Flawil zu entnehmen ist. Das Covid-19-Virus habe die Werkstatt stark getroffen, teilweise musste für einzelne Abteilungen Kurzarbeit eingeführt werden. Im Bericht heisst es:

«Es ist fast nicht anders möglich, als dass wir auch für dieses Jahr einen Verlust im Bereich Werkstätten ausweisen müssen.»

Dank guter Schutzkonzepte, disziplinierter Klienten und engagiertem Personal wurden die Werkstätten aber von grösseren Ausfällen aufgrund von Corona verschont. Die HPV Uzwil-Flawil konnte während des ganzen Jahres sämtliche Dienstleistungen sowohl für die Kundinnen als auch die Klienten «in sehr guter Qualität» aufrecht erhalten.

Einblick in die Werk- und Beschäftigungsgruppen Buecherwäldli im März 2019. Bild: Joëlle Ehrle

Mehr Firmen nehmen Dienstleistungen in Anspruch

Positiv entwickelt haben sich die Erträge der externen Einsätze der Mitarbeitenden. Diese fielen rund 95'000 Franken höher aus als budgetiert, was gemäss Jahresbericht in erster Linie damit zu tun hatte, dass die Gruppenleiter auf mehr Mitarbeitende zurückgreifen konnten. 51 Firmen nahmen 2020 die externen Dienstleistungen der HPV in Anspruch. Der Bereichsleiter schreibt im Bericht:

«Somit verringert sich Jahr für Jahr die Abhängigkeit von grossen Einzelkunden.»

Zu den Einsätzen gehören seit kurzem auch Reinigungsarbeiten und Hausdienste, die rege nachgefragt werden. Neu übernimmt die HPV unter anderem den Unterhalt der Liegenschaft «Genossenschaft Wohnen 60plus Uzwil». Für das Bauamt der Gemeinde Uzwil haben Mitarbeitende der Werkstätte im vergangenen Jahr zudem Neophyten entfernt.

Die HPV führt bereits seit Jahren Wiedereingliederungsmassnahmen durch, die grösstenteils von den Invalidenversicherungen in Auftrag gegeben werden. Diese Massnahmen und Trainings werden in der Werkstatt in Wil und im Hirzen in Niederuzwil durchgeführt, die Sozialversicherungsanstalt entschädigt die HPV für diese Aufgaben. 2020 wurde damit ein höherer Betrag erwirtschaftet als im Vorjahr.