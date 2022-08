Wil: Unterirdisch und am Tageslicht: dem Chrebsbach entlang

Sommerserie «Unbekannte Orte» Bei den Fuchshöhlen, in der Pipeline, im Delta: Eine Erkundung des Wiler Chrebsbachs Von der unterirdischen Quelle, durch die Röhre unter der Stadt bis zur befreiten Mündung in die Thur. Am interessantesten ist der Wiler Stadtbach dort, wo er schwer zu erreichen ist. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Im Naturwaldreservat in der Thurau im Osten von Wil wird dem Alpbach, in den der Chrebsbach einfliesst, freier Lauf gelassen. Bild: Pablo Rohner

Die Sicht ist verdeckt. Hinter den Bäumen rauscht es, irgendwo dort müsste der Bach in die Thur fliessen. Alpbach heisst er hier, in der Thurau im Osten von Wil, nachdem er den Chrebsbach, um den es hier geht, in aufgenommen hat, am Westrand von Rickenbach. «Hier ging mal ein Weg durch», sagt Stadtführer Ruedi Schär, während sein Hund Farina an der Leine zieht. Jetzt steht da nur noch Dickicht.

Sommerserie Die Redaktion der «Wiler Zeitung» und des «Toggenburger Tagblatts» schreibt diesen Sommer in einer Artikelserie über unbekannte Orte und ihre Geschichten. (red)

Schneller gefunden ist die Stelle, wo der Chrebsbach zum ersten Mal aus dem Boden kommt: im heute dicht überbauten Gebiet «In den Reben» am Hügel in Rossrüti. Auf den ersten Metern ist das Bächlein gut zu sehen. Doch dann geht die gemähte Wiese in Gewucher über und der Bach verschwindet erstmals wieder. «Wahrscheinlich die Grundstücksgrenze», sagt Ruedi Schär.

Ein Rinnsal. Im Quartier «In den Reben» kommt der Chrebsbach zum ersten Mal aus dem Boden. Bild: Raphael Rohner

«Die Quelle liegt oben bei den Fuchshöhlen.» Erst gestern habe er Füchse gesehen auf der Weide am Waldrand über dem Dorf. Den Bach hingegen kann man dort nicht sehen; das Wasser sickert unterirdisch aus der Quelle. Schär treibt noch etwas anderes um. «Der Chrebsbach hat heute mehr Wasser als früher», sagt er, der im Hof zu Wil aufgewachsen ist und sein ganzes Leben in der Stadt verbracht hat.

Früher sei der Bach regelmässig zu einem Rinnsal verkümmert, heute, das heisst seit etwa 20 Jahren, führe er mehr und vor allem konstant Wasser. Die naheliegendste Erklärung: die überbauten Hügel von Rossrüti. Das Dorf ist in den letzten 20 Jahren stark gewachsen. Und über verdichtete Böden fliesst den Bächen mehr Wasser zu.

Auf der Bachwanderung weist Stadtführer Ruedi Schär den Weg. Bild: Raphael Rohner

Ein Rossrütener Bauer habe ihm aber kürzlich eine andere Erklärung geliefert, erzählt Schär. Demnach gibt es oberhalb von Rossrüti ein undichtes altes Reservoir, das dem Bach stetig Wasser zuführt. Schär will nachhaken und führt zum Hof des Landwirts. Doch der ist nicht zu Hause.

Die unterirdische Quelle bei den Fuchshöhlen

Dafür steht vor dem «Sternenbeizli» zufällig das Auto eines anderen, der über Rossrüti und den Chrebsbach Bescheid wissen muss: Otto Hug, den manche in Rossrüti den «Baron» nennen. Ihm gehörte viel von dem Land, auf dem Rossrüti in den letzten Jahrzehnten gebaut worden ist. Hug sitzt am Stammtisch und trinkt Kaffee.

«Man muss nicht tief graben»: Otto Hug lebt seit seiner Geburt in Rossrüti und weiss über den Chrebsbach Bescheid. Bild: Raphael Rohner

Von der Geschichte mit dem undichten Reservoir will er nichts wissen. Dafür erklärt er noch einmal, wo genau bei den Fuchshöhlen die Quelle liegt, aus der sich der Bach speist: «Man muss nicht tief graben. Ich wüsste genau, wo.»

Die Wiese bei den Fuchshöhlen liegt abgeschieden zwischen steilen Borden, unterhalb des Weilers Langegg. Fast wähnt man sich auf einer Alpweide. Ein Brunnen plätschert. «Irgendwo hier», sagt Ruedi Schär und deutet auf den trockenen Boden vor dem Brunnen. Hangabwärts, dem imaginären Bachverlauf folgend, wandert der Blick über Rossrüti und zum Säntis am Horizont.

Bei diesem Brunnen liegt die unterirdische Quelle des Chrebsbachs. Bild: Pablo Rohner

Wieder unten geht es dem offenen Wasser entlang. In Rossrüti ist der Chrebsbach ein Dorfbach, man kann ihm entlanglaufen, ihn sehen und hören. Über den Abschnitt, auf dem der Chrebsbach in Richtung Wiler Weier fliesst, gibt es auch am meisten Historisches zu sagen.

Eine Mühle ausgangs Rossrüti, die später eine Sägerei wurde. Eine Gerberei bei der oberen Weierwiese. Eine Drechslerei. Die «Obere Mühle» beim Stadtweier, die heute ein Jugendzentrum ist. An all diesen Standorten trieb der Chrebsbach einst Wasserräder an. «Früher musste der Bach richtig schaffen», sagt Schär. Heute ist nur noch eines von ihnen in Betrieb: beim Weiher als Attraktion für Spazierende.

Auf Wiler Stadtgebiet verläuft der Chrebsbach über weite Strecken im Untergrund

Nach dem Weiher wird es dunkel. Der Bach verschwindet durch einen Rechen in den Untergrund, taucht beim Bleicheplatz nochmals auf und fliesst dann unter der Stadt durch, bis zu den Gleisen im Südquartier.

Aus dem Brunnen bei der Poststrasse rinnt Wasser aus dem unterirdisch fliessenden Chrebsbach. Von dieser Stelle bis hinunter zur Lerchenfeldstrasse sollte der Bach einst freigelegt werden. Bild: Pablo Rohner

Als der Stadtmarkt Anfang der 2000er-Jahre gebaut wurde, sollte der Bach zwischen Oberer Bahnhofstrasse und Lerchenfeldstrasse ans Tageslicht geholt werden. Doch das Stadtparlament war dagegen. «Aus Kostengründen», erinnert sich Ruedi Schär, der damals selbst noch für die CVP im Stadtparlament sass. Also blieb der Bach in der Röhre.

Mit dem Pickel öffnet Thomas Gamper, stellvertretender Leiter des Werkhofs Wil, den Schachtdeckel. Eine Sprossenleiter führt hinab ins Dunkle, wo der Chrebsbach unterirdisch fliesst. Es riecht nach Kloake, und wenn Autos auf der Strasse über dem Kanal vorbeifahren, poltert es dumpf.

Thomas Gamper, stellvertretender Leiter des Werkhofs Wil, öffnet den Schacht in den Untergrund, wo der Chrebsbach fliesst. Bild: Raphael Rohner

An dieser Stelle geht der Kanal durch einen Rechen in eine Röhre über. Im Rechen hängen Äste, Laub und Schlamm. An der Schachtdecke sind Leuchten angebracht. Sie tauchen die Szenerie mit der aufgehängten Pipeline in gespenstisches Licht. Bei starkem Regen staut sich hier das Wasser, bis es über die Mauer steigt und in die parallel verlaufende Entlastungsrinne fällt.

Bei den Gleisen im Industriequartier südlich des Bahnhofs fliesst der Chrebsbach unterirdisch in einem Kanal. Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Ein Entlastungskanal der Kanalisation. Bild: Raphael Rohner Am Übergang vom Kanal zur Röhre fängt ein Rechen den mitgeführten Morast auf. Bild: Raphael Rohner Unter der Stadt fliesst der Chrebsbach auch in einer Pipeline. Bild: Raphael Rohner

Eine Strasse weiter führt Gamper durch Gänge in eine unterirdische Betonhalle. Hier kommen die Entlastungskanäle der Kanalisation in einem grossen Becken zusammen. Gerade ist es leer. Eingetrocknete Reste von Morast markieren, wie hoch das Wasser hier bei vergangenen Regenfällen gestiegen ist. Wenn es überläuft, wird es dem Chrebsbach zugeführt.

Steigt das Wasser über den Rand des Beckens, wird es dem Chrebsbach zugeführt. Bild: Raphael Rohner

Bei der A1: Neuralgischer Punkt des Wiler Hochwasserschutzes

Entlang dem Hürlimannareal fliesst der Chrebsbach im Schatten von Gebüsch und Dickicht. Aus einem Sammelbecken muss er wieder in eine Röhre, die vielleicht 50 Zentimeter Durchmesser hat. Ein Mann steht am Beckenrand und beobachtet das Wasser. Es liegt still an diesem Sommertag und der Pegel ist niedrig.

Das Sammelbecken beim ehemaligen Hürlimann-Areal ist ein neuralgischer Punkt für den Wiler Hochwasserschutz. Überläuft hier das Wasser, droht die Autobahn A1 überflutet zu werden. Bild: Raphael Rohner

Vom Becken fliesst das Wasser in eine weitere Röhre. Durch einen Düker gelangt es unter der Autobahn hindurch und auf der anderen Seite das gleiche Gefälle wieder hinauf – ganz ohne Pumpe.

In den letzten Jahren ist das Wasser in diesem Becken mehrfach über die Ränder getreten und hat die Autobahn überflutet. Auch deshalb wird in Wil zurzeit an neuen Konzepten für den Hochwasserschutz gearbeitet.

In der Thurau wird dem Bach freier Lauf gelassen

Zurück im Wald in der Thurau. Ein steil abfallender Weg kommt in Sicht. Ruedi Schär bleibt mit Farina oben. Nach 50 Metern auf dem Pfad ist der Bach ganz nah. Im Rahmen einer Renaturierung wird dem Alpbach im Naturwaldreservat Thurauen freier Lauf gelassen.

Auch der Wald ist wild. Eine Biegung, Äste, die auseinandergeschoben werden müssen, dann erscheint das Wasser. Eine Mutter und ihre Tochter schrecken auf. Noch herrscht kein Feuerverbot, sie wollen hier grillieren, an ihrem «Geheimplatz», wie sie sagen.

Bach und Wald wird im Rahmen des Projekts «Renaturierung Thurauen» freier Lauf gelassen. Bild: Pablo Rohner In einer Art Delta verliert sich der Bach in die Thur. Im Hintergrund die Thurbrücke bei Schwarzenbach. Bild: Pablo Rohner Das Bachwasser fliesst die letzten Meter der Thur entgegen. Bild: Pablo Rohner Die Einmündung in die Thur. Weiter geht es an der Sonne, rheinwärts. Bild: Pablo Rohner

Der Alpbach verliert sich in einer Art Delta über die Kiesbank in die Thur. Es plätschert friedlich, die Sicht ist weit, rechter Hand reicht sie bis zur Thurbrücke bei Schwarzenbach. Das Wasser aus dem Chrebsbach hat die verwucherten Bachläufe und Pipelines hinter sich. Weiter geht es im offenen Fluss, rheinwärts.

