Dem Waffenshop und dem Schiesskeller in Uzwil läuft es gut

Sommerserie «Unbekannte Orte» «Die Bevölkerung hat sich vermehrt bewaffnet»: Dem Waffenshop und der unterirdischen Schiessanlage in Uzwil läuft es gut Vor gut zwei Jahren hat Rolf Künzle gleich hinter dem Bahnhof in Uzwil einen Schiesskeller eröffnet. Die Kundschaft kommt regelmässig und hauptsächlich aus der Region. Im dazugehörigen Shop verkauft Künzle fast jeden Tag eine Waffe. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hund Lucky, viele Waffen und kühle Temperaturen erwarten Besucher im Eingangsbereich der unterirdischen Anlage. Bild: Larissa Flammer

Drei Dinge fallen beim Betreten der unterirdischen Schiessanlage in Uzwil auf: die selbst im Hochsommer angenehm kühlen Temperaturen, Hund Lucky, der zusammen mit Chef Rolf Künzle alle Besuchenden begrüsst, sowie die vielen Waffen. Denn Künzle betreibt im ehemaligen Ortskommandoposten des Zivilschutzes nicht nur eine Schiessanlage, sondern auch einen Waffenshop.

Rolf Künzle, Inhaber der Schiessanlage und des Waffenshops. Bild: Dinah Hauser

Beides hat er vor gut zwei Jahren eröffnet. Zuvor hat Künzle das Gewölbe unterhalb des Hügels hinter dem Bahnhof eigenhändig nach seinen Vorstellungen ausgebaut. Etwa drei Jahre und rund eine Viertelmillion Franken hat ihn das gekostet. Und es hat sich gelohnt, sagt Künzle heute. «Ich kann nicht klagen.»

Misstrauen gegenüber dem Staat führte zur Bewaffnung

Fast jeden Tag verkauft – oder kauft – der Experte eine Waffe. Rückblickend auf seine ersten zwei Jahre Geschäftstätigkeit sagt Künzle:

«Die Bevölkerung hat sich bewaffnet.»

Das sei weltweit passiert als Reaktion auf ein steigendes Misstrauen gegenüber dem jeweiligen Staat. Die Menschen hätten Notvorräte angelegt, zu denen häufig auch Waffen gehörten. Künzle bemerkte auch, dass viele seiner Kunden während der Pandemie mehr Geld zur Verfügung hatten, das sie sonst vielleicht für Ferien im Ausland ausgegeben hätten. «Sie kauften auch mal eine teurere Waffe oder mehr Munition.»

Die ausgestellten Waffen sind mit einem Preisschild versehen. Bild: Larissa Flammer

Das Gespräch wird von Luckys Gebell unterbrochen. Der Hund hat einen Kunden gehört, noch bevor dieser die Türklingel betätigen konnte. Rolf Künzle blickt auf den Bildschirm, der die Bilder der Überwachungskameras anzeigt, und betätigt dann den Türöffner.

Der Kunde, ein Mann mittleren Alters, will eine neue Waffe kaufen, eine Pistole. Künzle berät ihn, zeigt ihm zwei Modelle. Er kennt den Kunden und überreicht ihm nach wenigen Minuten eine Handvoll Munition, damit er die ins Auge gefasste Waffe im Schiesskeller ausprobieren kann.

Blick in den Aufenthaltsbereich des Waffenshops, durch die Türe links geht es zum Schiessstand, der durch das Fenster in der Mitte des Bildes eingesehen werden kann. Bild: Larissa Flammer

Die Schiessanlage ist durch eine Schleuse mit zwei schweren Schallschutztüren vom Waffenshop und vom Aufenthaltsraum getrennt. Eine Spezialscheibe bietet aber direkten Blick auf den 25 Meter langen Schiessstand. Trotzdem sind die Schüsse nur als weit entferntes Pochen zu hören. Konzentriert man sich nicht darauf, gehen sie sogar ganz unter. Das erklärt auch, warum sich Lucky hier unten aufhalten kann. Der Hund weiss zudem genau, dass er die Schleuse und den Schiesskeller nicht betreten darf.

Sommerserie Die Redaktion der «Wiler Zeitung» und des «Toggenburger Tagblatts» schreibt diesen Sommer in einer Artikelserie über unbekannte Orte und ihre Geschichten. (red)

Alarmknopf, Überwachung und Vorsicht

Sicherheit steht im Geschäft von Rolf Künzle über allem. Alle ausgestellten Waffen sind mit Schlössern gesichert. Dass sich die Eingangstüre selbst während der Öffnungszeiten nur von innen öffnen lässt, gehört ebenso zum Sicherheitskonzept wie die Überwachungskameras. In seinem Laden hat Künzle zudem Alarmknöpfe, wie es sie in Schmuckgeschäften gibt.

«Wenn ich den drücke, kommt das Überfallkommando.»

Alle Waffen sind mit Schlössern gesichert. Bild: Larissa Flammer

Der Geschäftsinhaber ist zudem selbst bewaffnet, wie er sagt. Grössere Probleme habe er in den zwei Jahren nie gehabt. «Ich weiss genau, wem ich keine Waffe zum Ausprobieren in die Hand gebe.» Das merke er, sobald er sich mit einer Person unterhalte und sie beim Hantieren von ungeladenen Waffen beobachte. «Ob jemand gut trifft oder nicht, ist mir wurst. Es geht um die sichere Handhabung.»

Wer die Schiessanlage nutzen will, muss einen Haftungsausschluss unterschreiben und seine Personalien angeben. Wie Künzle erklärt, gibt es Vorgaben des Bundes, die Angehörigen gewisser Nationalitäten sowohl den Besitz einer Waffe als auch das Schiessen verbieten. Zu dieser Liste gehören aktuell unter anderem Serbien, der Kosovo oder Algerien. Wer eine Waffe kaufen will, muss zusätzlich zu den Personalien auch alle nötigen Bewilligungen und Formulare vorweisen.

300 Kilo Blei pro halbem Jahr im Kugelfang

Künzle macht einen Abstecher in einen Raum mit Sammlerstücken. Dort hängt ein Maschinengewehr an der Wand, wie es in den 1920er-Jahren von Gangstern wie Al Capone verwendet wurde. Auch ein paar seiner eigenen Stücke bewahrt Künzle hier auf. Denn er ist nicht nur Händler, sondern auch selbst Sammler. «Das ist nicht immer einfach», sagt der Geschäftsinhaber mit einem Lachen. Schliesslich könne er nicht alle Waffen, die er ankaufe, selbst behalten.

Die Aufhängevorrichtungen der Zielscheiben werden regelmässig getroffen. Rolf Künzle stellt sie selbst her und tauscht sie immer wieder aus. Bild: Larissa Flammer

Beim Betreten des Schiessstandes fällt sofort die veränderte Akustik auf. Das an einen Tunnel erinnernde Gewölbe ist so gut schallisoliert, dass sogar Stimmen gedämpft klingen. Am entfernten Ende, wo die Zielscheiben aufgehängt werden, zeugen zahlreiche kleine Löcher in den Balken und dem Lüftungsrohr vom fleissigen Gebrauch. «Die sind vor allem von der Schrotmunition», sagt Künzle. Die Decke weist mehrere grössere Einkerbungen auf, die zu hoch fliegende Kugeln hinterlassen haben. Die speziellen Platten weisen die Geschosse ab, wie Künzle erklärt. Demnächst will er sie ersetzen.

Blick in die Schliessanlage und auf die gelb gefärbten Einkerbungen in der Decke. Bild: Larissa Flammer

Im Kugelfang liegen 25 Tonnen Sand. Die obere Schicht – keine Kugel dringt sehr weit ein – siebt Künzle halbjährlich von Hand aus. Dabei würden jeweils 300 Kilogramm Blei zu Tage kommen, die er entsorge.

Abfall, den Rolf Künzle aus dem Sand im Kugelfang gesiebt hat. Bild: Larissa Flammer

Keine negativen Reaktionen

Die Kundschaft der unterirdischen Schiessanlage kommt vor allem aus der Region und regelmässig, um dem Hobby nachzugehen und in Übung zu bleiben. Sowohl vom beruflichen Hintergrund als auch vom Alter her ist sie bunt durchmischt. Das erforderliche Mindestalter im Schiesskeller beträgt 10 Jahre in Begleitung und 18 Jahre alleine. Künzle sagt:

«Es gibt durchaus Zehnjährige, die mit ihrem Vater und einem kleinen Gewehr hier schiessen.»

Die Eröffnung von Waffenshop und Schiessanlage hat Künzle damals nicht an die grosse Glocke gehängt. Mittlerweile hätten ihn aber ab und zu neugierige Passanten auf der Strasse vor dem Eingang auf die Anlage angesprochen oder den Shop besucht. «Reklamationen gab es überhaupt keine», sagt Künzle. Er führt das auch darauf zurück, dass in der Schweiz viele Menschen einen direkten Bezug zu Waffen haben.

www.us-uzwil.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen