Sommerserie Teil 1 Storcheneggers Idee: Warum die Jonschwiler Maikäfer nicht zu Tode gebrüht wurden Chäferchuchi, Chäferlied, Chäferpreis, Chäferfels – der Maikäfer ist längst zum Markenzeichen Jonschwils geworden. Obwohl die Geschichte, die ihm zugrunde liegt, die Gemeindebewohnenden von einst in ein wenig schmeichelhaftes Licht rückt. Andrea Häusler

Die Idee von Gemeindeweibel Storchenegger bestand darin, die gesammelten Maikäfer über die Felskante in die Thur zu entsorgen – so besagt es die Legende. Bild: Andrea Häusler

Dort, wo sich die Thur in einem langgezogenen Bogen von Bazenheid weg in Richtung Jonschwil wölbt, erhebt sich am ostseitigen Ufer eine steile, wohl gegen 60 Meter hohe Nagelfluhwand aus dem Flussbett: der Chäferfels. Um ihn rankt sich eine Geschichte, deren Alter genauso unbekannt ist, wie der Anteil ihres Wahrheitsgehalts. Fest steht lediglich, dass sie seit über 100 Jahren die Runde macht. Dies belegt die Aussage von Fini Strasser-Eisenring, die sich im Jahr 2000 – als damals älteste Jonschwilerin – erinnerte, schon im Jahr 1900, als sie die erste Klasse besuchte, von der Chäfer-Geschichte gehört zu haben.

Walther ab Hohlenstein, Historiker, Autor und Redaktor (1906–1983). Bild: wilnet

Inhaltlich wird den Jonschwilern nachgesagt, die Schädlinge eingesammelt und über den Chäferfels gekippt zu haben in der Annahme, sie würden so sterben. Jetzt legen die Dorfchronisten eine bisher unveröffentlichte Erzählung aus der Feder von Walther ab Hohlenstein (1906–1983) vor, die nächstens auf ihrer Website aufgeschaltet wird. Der Historiker, der zeitweilig im Schloss Schwarzenbach lebte, hat darin den Schildbürgerstreich am Thurfels amüsant aufgearbeitet.

«Das muss irgendwann um 1940 gewesen sein», sagt Arthur Locher, Dorfchronist in Jonschwil. Selbstverständlich sei die Geschichte erfunden, doch basiere sie, was die Maikäfer-Bekämpfung betrifft, auf tatsächlichen gesetzlichen Grundlagen. So steht in einer kantonalen Verordnung aus dem Jahr 1804 in Artikel 1: «Sobald sich die Maikäfer zeigen, und während ihrer ganzen Flugszeit, sollen sie, allerorten, mit möglichster Schonung der Bäume, abgeschüttelt, aufgelesen, in Säcke gesammelt, und dem in jeder Gemeinde bestellten Aufseher überbracht werden, welchem obliegt, solche sogleich, an einem entlegenen Orte, mit siedendem Wasser töten und in eine Grube bringen zu lassen.»

Lukratives Sammelgeschäft

Walther ab Hohlensteins Geschichte beruft sich eingangs genau darauf: Als die Maikäfer «anno irgendwann» sämtliche Bäume kahlfrassen, «erging von der hohen Regierung in St.Gallen an alle Gemeinderäte Befehl, man müsse die schädlichen Gesellen einsammeln und kapores machen, bei schwerer Strafe für jedermann, der nicht die vorgeschriebenen zwanzig, dreissig, oder gar hundert Liter Maikäfer ablieferte – je nach Grösse und Gelegenheit seines Eigentums».

Und weiter: «Unverzüglich liess der Gemeinderat von Jonschwil durch seinen Weibel Johann Jakob Jeremias Storchenegger jeder Haushaltung die Menge der abzuliefernden Maikäfer bekanntgeben: Über 7000 Liter, mehr als die Regierung fürs Gemeindegebiet forderte. Und siehe da, innert knapp dreier Wochen hatten sie es schon geschafft. Ja, noch mehr: Weil der Gemeinderat für jeden Liter Maikäfer über das Pflichtmass hinaus einen zusätzlichen Rappen in Aussicht stellte, kamen 13'481 Liter zusammen, was in den sieben Mostbottichen ein ordentliches Gegramsel ergab. Die Sammlung musste schliesslich mangels Käfern vorzeitig eingestellt werden. Einige Schlaumeier verlegten ihren Eifer darauf hin über die Thur hinweg auf Kirchberger Boden, worüber sich jene Bürger beschwerten, da dort anderthalb Rappen pro Liter Käfer bezahlt wurden.»

Der Chäferfels aus der Maikäfer-Perspektive. Video: (ori)

Bei der Kirche vergraben oder zu Tode brühen

Die sieben Bottiche standen oberhalb der Kirche vor dem Haus des Gemeindeweibels Johann Jakob Jeremias Storchenegger. Dieser sass hinter einem kleinen grünen Gartentischchen, eine Liste seiner Lieferanten vor sich. Heute sollte die Auszahlung des Sammelgeldes erfolgen.

Als das erledigt war, meinte Ratsschreiber Bösch: «Meine Herren, – vielleicht weiss Storchenegger eine Auskunft?» Und dies war allemal das Zeichen für ihn, sich als beratendes Mitglied an den weiteren

Ratsverhandlungen zu beteiligen. Denn oft schon fand der biedere Weibel die nächstliegende Lösung.

Der Ammann wollte die Maikäfer in ein Massengrab schütten, abkalken und eindecken. Wogegen eingewendet wurde, man könne doch solchen Biestern keinen Platz neben Christenmenschen auf dem Kirchhof einräumen. Der Vizeammann schlug vor, den Käfersegen mit heisser Lauge zu Tode brühen, was ihm jedoch als Tierquälerei verwiesen wurde. Hierauf meinte der Ratsschreiber, man könnte allenfalls die sieben Standen einfach stehen lassen, bis die Käfer eines natürlichen Todes gestorben wären. Wogegen jedoch wiederum drei der Bottichbesitzer im Rat Protest erhoben, weil man ja nicht wisse, wie lange das dauern würde und die Standen zur Mostzeit wieder benötigt würden.

Vom Fels in die Thur und dann ins Meer

In einer so verfahrenen Lage war es wahrlich eine Erlösung, als Gemeindeweibel Storchenegger sein salomonisches Urteil fällte: «Wir stürzen die sieben Bottiche Maikäfer über die Thurfelsen in den Fluss, allwo sie teils durch den Fall schon tot ankommen, teils, soweit noch ein bisschen lebendig, mit Sicherheit ersaufen, allesamt aber aus unserem Gemeindebanne fort in den Rhein hinunter und zuletzt ins Meer hinausgeschwemmt werden.»

Ein Schildbürger namens Storchenegger Warum ist Walther ab Hohlenstein auf die Idee gekommen, einen Storchenegger als Anstifter dieses Schildbürgerstreiches hinzustellen? Wohl einfach deshalb, weil die Storchenegger die typischsten Jonschwiler sind. Ein exklusives Geschlecht, denn im Familienbuch der Schweiz sind sie als einzige Familie als nur in Jonschwil heimatberechtigt aufgeführt, während dies um 1800 zum Beispiel für die Eisenring in sechs Gemeinden galt oder für die Weibel in 35. Auch die Ortsbezeichnung «Storchenegg» gibt es im Ortsnamenbuch der Schweiz nur einmal. Es betrifft ein kleines Seitental östlich des Hörnlis hinter der Hulftegg. Gut möglich, dass die Vorfahren von dort stammen. Zudem sind die Storchenegger schon ungefähr 400 Jahre hier ansässig und bekleideten immer wieder öffentliche Ämter. Der älteste Eintrag in den Kirchenbüchern betrifft die Hochzeit

von Ulrich Storchenegger mit Barbara Herzig im Jahre 1633. Somit ist ein Gemeindeweibel Storchenegger nicht ganz abwegig. (pd/ahi)

Um ein allfälliges Bedenken, die Käfer könnten wegfliegen, zu zerstreuen, merkte er noch an: «Freilich, wenn man einen einzelnen Käfer in die Luft wirft, fliegt er davon. Sobald es jedoch Hunderttausende in einem ganzen Haufen sind, ist ihr Gewicht viel schwerer als die Luft, sodass sie laut dem Naturgesetz der Schwerkraft in die Tiefe stürzen mit allen Folgen für sie.»

Renaissance der Käfergeschichte

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Schulhausneubau 1945 hörte man im Dorf nur noch wenig von dieser Dorfposse. Auf die Schulhauseinweihung hin beauftragte dann der damalige Dekan und Schulratspräsident von Jonschwil, Gallus Staubli, seinen Priesterkollegen Pfarrer Gähwiler von Henau, ein Festspiel aufzuführen. Der damalige Lehrer und Organist Hans Bischofberger hatte eine Melodie auszusuchen, und nach der Vorlage «Wo Berge sich erheben» entstand das neue Jonschwiler Chäferlied.

Dabei dürfte die Maikäfer-Geschichte ihren Ursprung gar nicht in Jonschwil haben, wie Arthur Locher vermutet: «Eher in Kirchberg – gedacht als Seitenhieb gegen die Nachbargemeinde.»

