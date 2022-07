Wil: Geschichte und Gegenwart an der Säntisstrasse

wil Ein Streifzug durch die «Bronx von Wil»: Eine Anwohnerin und ein Anwohner erzählen vom Leben an der Säntisstrasse Einst wurde an der Säntisstrasse gestickt, dann geriet sie in Verruf. Verena Wedemeyer lebt schon über 70 Jahre in der Strasse. Noch heute sieht sie den Säntis von ihrem Schlafzimmer aus. Anderen versperrt heute ein Hochhaus die Bergsicht. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieser Teil der Säntisstrasse ist Bestandteil des Ortsbildschutzes. Bild: Astrid Zysset

Es ist eine Strasse, die sich in zwei Abschnitte gliedert. Vorne, beim Bahnhof, umweht die Säntisstrasse in Wil mit den grossen Gebäuden, in denen das Active Fitness wie auch das Geschäftshaus Railcenter untergebracht sind, der Hauch von Grossstadt. Weiter hinten, in Richtung Remise, ist das ganz anders. Die Ein- und Mehrfamilienhäuser weisen alle die gleiche Grösse auf und reihen sich in Reih und Glied der Strasse entlang auf.

Nicht von ungefähr: Gemäss Departement Bau, Umwelt und Verkehr handelt es sich bei diesem Teil der Strasse um ein geschütztes Ortsbild. Ruhig und beschaulich ist es hier. «Es ist wie auf dem Land», sagt Hans Schibli. Seit zehn Jahren wohnt der Rentner im letzten Haus an der Säntisstrasse, seine Tochter ein paar Häuser weiter vorne. Schibli lächelt. «Man kennt die Nachbarschaft.» Und ärgert sich auch mal gemeinsam: wie über die Thurbo-Züge auf dem Abstellgleis, dessen Klimaanlagen bis in die Säntisstrasse zu hören sind.

Hans Schibli lebt seit zehn Jahren in der Säntisstrasse. Bild: Astrid Zysset

Das gesellschaftliche Leben im alten Teil der Säntisstrasse – der neuere Abschnitt beim Bahnhof gehöre gemäss Schibli nicht zur eigentlichen Säntisstrasse – wurde einst zelebriert. Eine IG Säntisstrasse hatte bis 2017 regelmässig Strassenfeste und Flohmärkte organisiert.

Die Konkurrenz der innerstädtischen Feste wurde aber zu gross und der Flohmarkt in die Remise verlegt. Die IG mit rund 15 Mitgliedern besteht seitdem nur noch auf dem Papier. Schibli war einst Mitglied der IG, hat die Protokolle der letzten Hauptversammlung noch in seinen Akten.

Ein gesellschaftliches Miteinander

«Aber eines Tages wird die IG zurückkehren.» Davon ist zumindest Verena Wedemeyer überzeugt. Die Rentnerin wohnt schon über 70 Jahre in der Säntisstrasse, ist hier aufgewachsen. Ihre Eltern betrieben die Bäckerei und den Kolonialwarenhandel an der Ecke zur Kamorstrasse.

Heute lebt Wedemeyer zusammen mit ihrem Mann Manfred noch immer im 1872 entstandenen Haus, lädt die Kinder der Nachbarschaft am Silvestermorgen zum Gipfeli-Zmorge und die Erwachsenen jeden Adventssonntag zu Schinken im Brotteig in ihren Garten ein. 1988 organisierte sie gar ein «Säntisströsslertreffen». Rund 200 Personen, welche damals oder vorgängig in der Strasse wohnten, kamen.

Verena Wedemeyer schätzt das gesellschaftliche Leben in der Säntisstrasse. «Es ist ein gutes soziales, multikulturelles Gefüge hier. Man kennt sich, klingelt mal bei einem und kommt spontan vorbei.»

Links: die Bäckerei. In diesem Haus lebt Verena Wedemeyer noch heute. Bild: Astrid Zysset

Früher, als kleines Mädchen, sei die Strasse ihr Spielplatz gewesen; Autos tauchten damals nur selten auf. Die Familien waren kinderreich, gespielt wurde vor den Häusern. Die Gärten wurden zur Selbstversorgung genutzt. «Hier lebten arme Leute, die bescheiden waren und bei denen manchmal der Zahltag nicht bis zum Ende des Monats reichte.»

Wedemeyer erinnert sich noch gut an das blaue Büchlein im Betrieb ihrer Eltern, in welchem die Kundinnen und Kunden anschreiben lassen konnten. Die Säntisstrasse hatte lange einen zweifelhaften Ruf, wurde Mitte des vergangenen Jahrhunderts «Rue de Blamage» genannt. Die «Bronx von Wil» waren wir, so Wedemeyer scherzhaft. In den 90er-Jahren zementierte ein Freudenhaus noch diesen Anstrich. Stadtarchivar Werner Warth schwächt das ab und spricht lediglich von einem Arbeiterviertel, welches das gesamte Südquartier umfasste.

Von der Stickereiindustrie geprägt

Die Säntisstrasse ist um zirka 1880 entstanden. Die Wiler Süd- und Westquartiere waren damals stark von der Stickereiindustrie geprägt gewesen. Im hinteren Teil der Säntisstrasse ist das heute noch deutlich sichtbar. Die Erdgeschosse der dreigeschossigen Häuser sind etwas höher, damit einst die Stickmaschinen für die Heimarbeit genügend Platz fanden.

Im ersten Obergeschoss befanden sich die Wohnungen der Hauseigentümer und darüber eine kleine Einliegerwohnung. «Die war für die ledigen Frauen bestimmt, die es ab und an in den Familien gab», mutmasst Schibli. Warth tippt hingegen auf die Unterbringung von Angestellten, die für das Einfädeln und Auffüllen der Fadenrollen verantwortlich gewesen waren.

Auf historischen Aufnahmen ist rechts neben den Bahngleisen die Säntisstrasse mit den sauber aneinandergereihten Häusern gut zu erkennen. Bild: Stadtarchiv Wil

Ab 1920 befand sich die Stickereiindustrie in einer grossen Krise, die kleinen Heimbetriebe schlossen. Die leerstehenden Häuser nutzten fortan andere Betriebe. So zog in das grosse Gebäude, in welchem heute das Active Fitness beherbergt ist, die Firma Ruckstuhl Royal, welche um 1940/1950 aufgrund eines revolutionären Rundstrickverfahrens zu den grössten Strumpfwarenherstellern zählen sollte. Gegenüber, im heutigen Railcenter, kam die Drahtwarenfabrik Knecht und Meile rein.

Eine beschauliche Idylle

Vorne, in Richtung Bahnhof, sieht die Säntisstrasse gänzlich anders aus. Bild: Astrid Zysset

Heute sind die grossen Industriebetriebe verschwunden. Im alten Teil der Säntisstrasse finden sich lediglich kleinere Handwerksbetriebe, ein esoterischer Buchladen, eine IT-Firma, und die Säntis Kebab Pizzeria lädt zur Stärkung ein. In den Hinterhöfen sind Bassins aufgestellt, die Kinder toben in Scharen um das kühle Nass. Viel Verkehr hat es nicht. Lediglich die Anwohner nutzen die Strasse. Und von jenen haben längst nicht alle ein Auto, denn die unmittelbare Nähe zum Bahnhof macht dies nicht nötig.

Doch warum heisst die Strasse eigentlich Säntisstrasse? «Wenn sie uns nicht ein Hochhaus vor die Nase gesetzt hätten, könnten wir noch immer den Ausblick auf den Säntis geniessen», sagt Schibli und zeigt auf ein rund sechsstöckiges Gebäude, das Richtung Wilen steht und den Blick auf das Bergmassiv verdeckt.

Schibli findet das aber nicht weiter schlimm. «Wenn ich die Berge sehen will, kann ich loslaufen und sitze innert fünf Minuten im nächsten Zug.» Wedemeyer muss gar nicht erst los. Von ihrem Schlafzimmerfenster sieht sie den Alpstein noch immer. «Ich brauche den Säntis. Der gehört zu meinem Leben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen