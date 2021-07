Rickenbach: So lebt Multimillionär Arthur Breitenmoser

Sommerserie Vier Türme, 16 Garagen, Zebrafell auf Marmorboden: Das Schlössli im Einfamilienhausquartier – so lebt ein Rickenbacher Multimillionär Arthur Breitenmoser, der sich vom Handwerker zum Multimillionär hochgearbeitet hat, lebt in seinem Bubentraum: einem Haus, das aussieht wie ein kleines Schloss. Für unsere Sommerserie hat er seine Türen geöffnet. Lara Wüest 17.07.2021, 05.00 Uhr

Das Anwesen von Arthur Breitenmoser umfasst mittlerweile rund 4000 Quadratmeter. Bild: Andrea Stalder

Das prunkvolle Anwesen des Rickenbacher Multimillionärs Arthur Breitenmoser liegt auf einer Anhöhe, versteckt hinter einer Kurve, am Dorfrand von Rickenbach. Mit seiner terrakottafarbenen Fassade und den vier Türmchen wirkt das Haus ein wenig fremd zwischen den braunen Einfamilienhäusern und grauen Wohnblöcken. Im Garten dreht ein Roboterrasenmäher seine Runden um römische Marmorstatuen und Zypressen. Die Mundwinkel des Unternehmers zucken, als er sagt:

«Die Umgebung passt nicht ganz zum Haus.»

Schon als Bub wollte Arthur Breitenmoser, der den Luxus liebt, irgendwann in einem Schloss leben. Heute besitzt er eine Jacht und ein Penthouse auf Ibiza, eine Ferienwohnung im Tessin und zahlreiche Immobilien, die er vermietet. In seinen Jugendjahren fehlte ihm jedoch das Geld für sein Traumhaus.

Zum «Schlössli» zwischen Einfamilienhäusern in Rickenbach gehören auch 16 Garagen, in denen Breitenmoser seine Ferraris, Lamborghinis, Jaguars, Rolls-Royces und einen Aston Martin parkiert hat. Bild: Andrea Stalder

Erst im Laufe der Jahre, in denen sein Malergeschäft florierte und seine Immobilienfirma immer grösser wurde, rückte dieser Traum in Reichweite. Und so begab er sich vor über 30 Jahren auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück. Gefunden hat er es in Rickenbach.

Eine ideale Lage und ein tiefer Steuersatz

Damals lebte Breitenmoser mit seiner Familie in einem stattlichen Toggenburgerhaus in Kirchberg. Er sagt: «Auch das war ein schönes Haus.» Doch sein Jugendtraum liess ihn nicht los. Tagelang fuhr er mit einem seiner Autos durch die Gegend und hielt Ausschau nach einem Stück Land, auf dem sich sein «Schlössli» erbauen liesse.

Auf einer dieser Fahrten entdeckte er das Grundstück in Rickenbach. Und wusste gleich: Das ist es. Der Blick über das Dorf und die grünen Wiesen des Fürstenlands. Die Nähe zur Autobahn und zum Flughafen. Das Einkaufszentrum in Gehdistanz. Er sagt:

«Die Lage war ideal.»

Und ein bisschen spielte wohl auch der tiefe Steuersatz in Rickenbach eine Rolle.

Eigentlich gab es für dieses Land bereits Pläne: Dessen Besitzer, der Rickenbacher Architekt Carl Widmer, wollte darauf drei Reihenhäuser bauen. Doch Breitenmoser überzeugte ihn, das Land zu verkaufen. Es war die letzte freie Parzelle in diesem Quartier. Breitenmosers Frau und die vier Kinder waren zu Beginn allerdings nicht begeistert von der künftigen Wohnlage. Doch das änderte sich rasch. Breitenmoser sagt: «Wir waren in dem Haus sehr glücklich.»

14 Zimmer auf drei Stockwerken

Auch der Hund Lio, eine seltene chinesische Rasse, fühlt sich in dem Haus wohl. Bild: Andrea Stalder

An einem regnerischen Sommertag im Juli sitzt der Multimillionär in seinem Wohnzimmer und erzählt die Entstehungsgeschichte seines «Schlösslis». Der prunkvolle Stil findet sich auch im Innern: Versace-Sessel stehen auf dem Marmorboden vor einem grossen Kamin. Goldige Stuckaturen und schwere Kronleuchter zieren die Decke. Ein Zebrafell in der Mitte des Raumes dient als Teppich. In einer Ecke steht ein weisser Flügel, auf dem Breitenmosers Kinder früher das Klavierspielen übten.

Als der Unternehmer 39 Jahre alt war, zog er zusammen mit seiner Frau, seinen drei Kindern und dem Stiefsohn in das Haus ein. Heute ist er 70 und lebt dort noch mit seiner Frau. Zweieinhalb Jahre hatten die Bauarbeiten damals gedauert. Bis auf Einsprachen aus der Nachbarschaft gegen die Türme lief alles nach Plan. Seither hat der Multimillionär sein Anwesen stetig vergrössert. Mittlerweile, schätzt er, umfasst es 4000 Quadratmeter. 14 Zimmer verteilt auf drei Stockwerken. Ein Fitnessraum. Ein Schwimmbad. Mehrere Garagen für die 16 Luxusautos. Auch ein Nachbarhaus hat er gekauft und dort seine Immobilienverwaltung eingerichtet.

Auf die Frage, welches sein Lieblingszimmer ist, zuckt Breitenmoser, der frühere Autorennfahrer, mit den Schultern. Im Büro mit den unzähligen Pokalen aus seiner Rennfahrerzeit sitzt er gerne, wenn er nachdenken muss. Doch auch der Garten und das Schwimmbad sind ihm lieb. Er sagt:

«Wenn es regnet, bin ich am liebsten im Hallenbad. Bei schönem Wetter im Aussenpool des Gartens.»

Dort befindet sich auch ein Teich, in dem unzählige Koi-Fische ihre Runden drehen. Abhängig von Grösse, Farbe und Alter können diese mehrere tausend Franken kosten.

In einem Teich im Garten tummeln sich unzählige Koi-Fische. Bild: Andrea Stalder

Von Schlössern und Palästen auf der ganzen Welt inspiriert

Gezeichnet hat der Unternehmer, der als junger Mann eine Ausbildung als Bühnenmaler am Stadttheater St.Gallen absolvierte, sein Haus selber. Zumindest den ersten Entwurf. Zusammen mit dem Architekten Carl Widmer, der ihm einst auch das Land verkauft hatte, arbeitete er diesen Entwurf weiter aus, bis sich Breitenmosers Bubentraum realisieren liess. Inspirieren liess sich der Unternehmer von Palästen und Schlössern, die er auf seinen zahlreichen Reisen gesehen hatte. 165 Länder haben er und seine Frau nämlich schon besucht.

Fast wie im Märchen: Arthur Breitenmoser im Wohnzimmer seines «Schlösslis». Bild: Andrea Stalder

Wie ein Märchenprinz in einem Schloss lebt Breitenmoser auf seinem Anwesen in Rickenbach. Doch anders als im Märchen hat so ein Schloss in der Realität auch eine Schattenseite. Der Unterhalt ist teuer. Breitenmoser sagt:

«Der Gärtner und die Putzarbeiten im Haus kosten jedes Jahr viel Geld.»

Trotzdem könnte er sich nicht vorstellen, an einem anderen Ort zu leben. Er sagt: «Ich habe noch immer Freude an dem Haus.» Die Hälfte des Jahres ist er im Ausland. Doch Zuhause, das ist für ihn sein Schloss in Rickenbach.