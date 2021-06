Jugendorganisationen: Schwierigkeiten bei Lagervorbereitung

Sommerlager «Wir müssen alle sehr flexibel sein»: Leiterinnen und Leiter erzählen von Herausforderungen und Schwierigkeiten Blauring, Jungwacht, Pfadi und weitere Jugendorganisationen fahren diesen Sommer ins Lager. Regeln und immer wieder ändernde Vorgaben erschweren die Vorbereitungen und erfordern ständige Anpassungen. Zita Meienhofer 05.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wiler Jungwächter hoffen, dass sie dieses Jahr in der Surselva ihr Lager durchführen können. Bild: PD

«Wir hatten entschieden, dass wir ins Sommerlager gehen», sagt Rino Hungerbühler, seit November 2020 Scharleiter der Jungwacht Wil. Der Lagerplatz war gefunden, die Vorbereitungen fortgeschritten, das Lagerprogramm fertig. Vom 11. bis 23. Juli wären die Wiler Knaben mit ihren Leitern nach Runcahez in der Nähe des Bündner Dorfes Sumvitg, in der Surselva, gefahren. Das war Anfang Mai. Da ahnte Hungerbühler noch nichts von den Ereignissen der folgenden Wochen.

Rino Hungerbühler, Scharleiter Jungwacht Wil. Bild: PD

Die jungen Erwachsenen, die dieses Jahr Sommerlager für Kinder und Jugendliche organisieren, haben es nicht ganz einfach. Zwar haben sie sich bereits daran gewöhnt, dass gewisse Regeln eingehalten werden, Schutzkonzepte vorliegen müssen, der Hygiene Beachtung geschenkt werden muss und für das Leiterteam gilt Maskenpflicht.

Schutzkonzepte liegen den Jugendorganisationen meist von den Lagern im Vorjahr vor. Neu sind die Maskenpflicht für die Teilnehmenden mit Jahrgang 2001 und älter, neu ist auch die Testpflicht bei den Pfadis. Um am Pfadilager teilnehmen zu können, muss vor Lagerbeginn ein negatives Testergebnis vorliegen, das nicht älter als 48 Stunden ist.

Digitale Sitzungen ersetzen das reale Zusammensitzen nicht

Justin Müller, Abteilungsleiter Pfadi Yberg (Wattwil). Bild: PD

Mit den Tücken der Technik kennen sich diese Abteilungs- und Scharleiter ebenfalls aus, digitale Sitzungen bereiten ihnen keine Mühe. «Aber daran gewöhnt habe ich mich noch immer nicht», sagen Justin Müller, Abteilungsleiter der Pfadi Yberg (Wattwil) und Yves Wigert, Abteilungsleiter der Pfadi Löwenburg Zuzwil.

Rahel Brändle, Scharleiterin Blauring Bütschwil. Bild: PD

Daran gewöhnt hat sich auch Rahel Brändle, Scharleiterin des Blaurings Bütschwil, nicht. Die grösste Schwierigkeit der digitalen Sitzungen bestehe darin, die Leiterinnen via Computer für das Lager motivieren zu können, da das Lagerfeeling bei einer Onlineplanung nicht so recht aufkommen wolle, sagt sie. Die Mädchen des Blaurings Bütschwil fahren nun die ersten zwei Ferienwochen nach Sörenberg. Dort steht ihnen ein Lagerhaus zur Verfügung. «Wir haben das Lager guter Dinge geplant», sagt Brändle.

Yves Wigert, Abteilungsleiter Pfadi Löwenburg Zuzwil. Bild: PD

Noch nicht festgelegt hat sie, wie und in welcher Form sie die Schutzmassnahmen dieses Jahr umsetzen werden. «Das werden wir kurzfristig definieren», sagt die 18-Jährige, die die Ausbildung zur Fachangestellten Betreuung absolviert. Es ist das erste Jahr, dass sie als Scharleiterin dem Blauring Bütschwil vorsteht.

Das Konzept vom Vorjahr hat funktioniert und wird angepasst

Sévérine Hollenstein, Scharleiterin Blauring Flawil. Bild: PD

Auch Sévérine Hollenstein, Scharleiterin des Blaurings Flawil, ist zuversichtlich, dass die Flawiler Blauringmädchen vom 10. bis 17. Juli in Lachen im Lager sein werden. Der Verband Jungwacht Blauring Schweiz hat das Schutzkonzept vorgelegt, der Blauring Flawil hat sich entsprechend auf das Lager vorbereitet – digital natürlich.

«Wir waren letztes Jahr im Sommerlager, es hat gut geklappt und wir sind deshalb zuversichtlich, dass wir es können», sagt Sévérine Hollenstein. Was anders sein wird als in den Lagern in den Vorjahren: Es werden drei Leiterinnen dafür zuständig sein, damit die Massnahmen entsprechend umgesetzt werden. Zudem bleiben die beiden Schlafplätze neben einer Leitungsperson frei.

Ob die Teilnehmerinnen im Vorfeld einen Schnelltest zu machen haben, sei noch nicht entschieden, sagt die 23-jährige Kauffrau. Der Verband von Jungwacht und Blauring empfiehlt es aktuell. Wie auch die anderen Leitungspersonen sagt sie:

«Wir müssen alle sehr flexibel sein, das ist zurzeit das Wichtigste.»

Flexibilität zeigt der Wiler Scharleiter

Flexibel sein, das muss auch Rino Hungerbühler. Anfang Mai wurde er vom Kanton Graubünden über deren Konzept informiert, dazu gehört das Testen: Einmal vor dem Lager, zweimal während des Lagers, einmal nach dem Lager hätte ein Spucktest, Schnelltest oder PCR-Test mit allen Lagerteilnehmern gemacht werden müssen. Rino Hungerbühler sagt:

«Unmöglich. Diese Vorgaben können wir aus finanziellen und auch aus logistischen Gründen nicht erfüllen.»

Eine Bewilligung von Seite des Kantons Graubünden wurde deshalb abgelehnt. Auch die Gespräche mit den Verantwortlichen des Kantons über eine Lockerung, brachten keine Hoffnung. So musste Hungerbühler schweren Herzens die gesamte Planung der vergangenen Monate beenden und zum damaligen Zeitpunkt den Traum «Sommerlager 2021 in Runcahez» an den Nagel hängen.

Einige Jugendorganisationen mussten andere Lagerorte suchen

Etlichen Jugendorganisationen aus der Region erging es ähnlich. Die vor Monaten im Kanton Graubünden geplanten Sommerlager wurden nicht bewilligt. Die Suche nach Alternativen begann. Auch Rino Hungerbühler und die Verantwortlichen der Jungwacht Wil hielten nach einem neuen Lagerplatz Ausschau. Er sagt:

«Über die Pfingsttage haben wir überall in der ganzen Schweiz nach einem Platz gesucht.»

Und sie wurden fündig. Im thurgauischen Dozwil. Ein Landwirt willigte ein, dass die Jungwacht Wil auf seinem Land ihre Zelte aufschlagen kann.

Die Pfaderinnen und Pfader aus Wattwil lieben es im Freien zu spielen. Bild: PD

Rino Hungerbühler, 20-jährig und von Beruf Elektro-Installateur, erlebte dann vor einigen Tagen die Überraschung: Der Kanton Thurgau bewilligte das Lager ebenfalls nicht. Gleichzeitig jedoch lockerten die Verantwortlichen im Bündnerland ihre Regelungen. Die Knaben aus Wil dürfen nun doch in die Surselva. Wiederum musste Hungerbühler alles umbuchen, nun geht es definitiv nach Runcahez – hofft er jedenfalls.

Das Bundeslager der Pfadi war schon früh verschoben worden

Yves Wigert und Justin Müller hätten eigentlich im Sommer 2021 kein eigenes Lager mit ihrer Pfadi organisieren müssen, denn die Pfadibewegung Schweiz hatte ein Pfadibundeslager in Goms, im Wallis, ausgeschrieben. Das ist speziell und selten, da es nur alle 14 Jahre stattfindet. Mit etwa 35'000 Teilnehmenden einer der grösseren Anlässe der Schweiz, wurde das Lager bereits im vergangenen Herbst auf den Sommer 2022 verschoben.

Spiel und Spass stehen beim Blauring Flawil im Vordergrund. Bild: PD

Die Pfadis Löwenburg Zuzwil und Yberg hatten deshalb schon früh Kenntnis davon, dass sie ihr eigenes Sommerlager organisieren müssen. Die Zuzwiler gehen nun mit den Pfadern ins luzernische Altishofen und mit den Wöfli nach Urnäsch. Justin Müller organisiert für die Pfadi Yberg (Wattwil) und die Pfadi Wildmannli (Oberes Toggenburg) ein Lager in Lenzburg.

Idyllisch gelegen war der Lagerplatz der Pfadi Löwenburg Zuzwil im Sommer 2020. Bild: PD

Die Pfader von Wattwil und dem Oberen Toggenburg gehen nach Lenzburg statt ins Ausland

Während bei den Zuzwiler Pfadern alles mehr oder weniger nach Plan verlief, so schildert es der 24-jährige Student, wurde der Lagerort der Toggenburger erst vor kurzem festgelegt. «Eigentlich wollten wir nach Dornbirn», sagt Justin Müller. Doch, die bis vor kurzer Zeit strikte Regelung der Österreicher, brachte den 23-jährigen Kaufmann und sein Team ab von dieser Idee. Eine Besichtigung im Vorfeld für die Programmplanung sei nicht möglich gewesen und deshalb auch nicht die Durchführung des Lagers im benachbarten Ausland.

Als grösste Herausforderung bezeichnet Müller die Tatsache, dass die Eltern bei Laune gehalten werden mussten. Müller sagt:

«Wir konnten erst etwa vier Wochen vor Auffahrt sagen, dass wir ins Lager fahren.»

Er hoffte deshalb, dass die Eltern der Pfader bis dato mit dem Buchen der eigenen Ferien warten würden. «Es wäre doch schade, wenn nur etwa zehn Pfader mitgekommen wären», sagt er.