Badis der Region Wil blicken auf erfreuliche Hauptsaison zurück

Sommer «Noch nie so viele Besucher in den letzten zehn Jahren»: Die Badis der Region Wil blicken auf eine erfreuliche Hauptsaison zurück Der Sommer geht langsam zu Ende. Die Freibäder in der Region Wil berichten von einer ausgezeichneten Saison und hohen Besucherzahlen. Noémi Sutter 29.08.2022

Die Badesaison geht langsam zu Ende. Bild: Sébastian Lavoyer

Die Sommerferien sind vorbei, die Tage werden kürzer und die Temperaturen – zumindest am Morgen – kühler. Auch in den Freibädern in der Region Wil geht die Saison langsam zu Ende. Auf Anfrage dieser Zeitung blicken die Verantwortlichen auf die heissen Wochen des Hochsommers zurück.

Freibad Bergholz und Weierwise, Wil

«Dank des grossartigen Sommerwetters durften wir im Freibad Bergholz und in der Badi Weierwise viele Besucher begrüssen», sagt Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin der Wiler Sportanlagen AG (Wispag). In Zahlen ausgedrückt: Im Vergleich mit dem verregneten Sommer 2021 stieg die Besucherfrequenz von Anfang Mai bis Mitte August um 37 Prozent im Freibad Weierwise und gar um über 40 Prozent in der Badi Bergholz. «Nach den Coronajahren 2020 und 2021 hat man jedoch gespürt, dass die Leute während der Sommerferien wieder vermehrt verreist sind», sagt Sabin Rickenbach.

Zu Beginn der Saison sorgten die Wiler Badis durch die hohen Eintrittspreise für Schlagzeilen. Laut der Wispag-Geschäftsführerin habe das aber kaum Auswirkungen auf das Kundenverhalten gehabt. «Die Gäste schätzen die Kombination von Freibad und Hallenbad im Lidl Sportpark Bergholz und haben Verständnis, dass die Eintrittspreise nicht mit einem normalen Freibad verglichen werden können.»

Das Freibad Bergholz in Wil. Bild: Raphael Rohner

Es konnten fast alle geplanten Anlässe durchgeführt werden. «Der Ferienspass während der Schulferien mit diversen Höhepunkten fand zum dritten Mal statt. Auch das Mondscheinschwimmen und das Sunset Butik in Zusammenarbeit mit dem Cinewil erfreuten sich erneut grosser Beliebtheit», sagt Sabin Rickenbach. Einziger Wermutstropfen für Grill-Fans sei das Feuerverbot gewesen. Am 18. September geht die Badisaison im Bergholz und der Weierwise zu Ende.

Im Freibad Weierwise in Wil konnte diesen Sommer ein Mondscheinschwimmen durchgeführt werden. Bild: Christoph Heer

Parkbad an der Murg, Münchwilen

«Es war ein phänomenaler Sommer», sagt Bruno Frei, Präsident des Parkbads an der Murg. Das Wetter spielte der Badi in Münchwilen in die Karten. Normalerweise sei das Parkbad in den Ferien nicht so stark besucht, jedoch nicht diesen Sommer, sagt Frei. «Die Besucherzahlen waren kontinuierlich gut.» Besonders an den Juni-Wochenenden sei das Bad regelrecht überrannt worden, sodass selbst die grosszügige Anlage des Parkbades an ihre Grenzen gekommen sei.

Auffallend viele Besucher seien aus Frauenfeld angereist, sagt Frei. «Die Badi in Frauenfeld hat für die nächsten zwei Jahre geschlossen und die Gäste verteilen sich auf die Bäder der Region, insbesondere auf die Anlage des Parkbades.» Das Personal habe öfters auch gehört, dass Wiler Besucher den Weg zu ihnen gefunden haben. Das Parkbad an der Murg ist mit dem Auto und auch der Bahn innerhalb kurzer Zeit von Wil aus zu erreichen. Zudem seien die Parkplätze in Münchwilen gratis, teilt Frei mit.

Das Parkbad an der Murg in Münchwilen. Bild: Christoph Heer

Auf die Frage, ob man merke, dass die Saison zu Ende gehe, antwortet er: «Ja, die Ferien sind vorbei, die Temperaturen sinken langsam und die Besucherzahl verringert sich.» In der letzten Woche vor Saisonende finde am schönsten Abend der Woche (das Parkbad informiert dann über die Website) ein gemütlicher Saisonabschluss statt. «Alle Badigäste und Interessierte können gemeinsam die Saison bei verlängerten Öffnungszeiten ausklingen lassen.» Die Badisaison endet im Parkbad am 17. September.

Freibad im Ghürst, Oberuzwil

Über eine gute Bilanz der Badi freuen sich auch die Verantwortlichen des Oberuzwiler Freibads im Ghürst. «Viele Gäste besuchten uns, mehr als im letzten Jahr», heisst es auf Anfrage. Dies verdanke man dem sommerlichen Wetter. Einen Besucherrekord habe es dieses Jahr aber nicht gegeben.

An zwei Abenden in dieser Saison veranstaltete die Badi Oberuzwil ein Vollmondschwimmen, wofür die Öffnungszeiten am Abend um zwei Stunden verlängert wurden. Auf die Frage, wie gut dieses Angebot genutzt worden sei, teilt das Baditeam mit: «Die Anzahl der Besucher war nicht besonders hoch.» Man habe aber auch nicht viel Werbung gemacht. «Es war eine sehr entspannte Atmosphäre.» Das Freibad Oberuzwil beendet die Badisaison am Sonntag, 11. September.

Eine Erfrischung in der Badi. Bild: Bruno Kissling

Freibad Mühlefeld, Degersheim

Das Freibad Mühlefeld in Degersheim berichtet von einer sehr erfreulichen Badesaison. Gemäss dem Badipersonal habe es in den letzten zehn Jahren noch nie so viele Besucher wie in dieser Saison gegeben, sagt Gemeindeschreiber Beat Stark.

Die Badeanlage war diesen Sommer auch bei schlechtem Wetter vormittags bis 11 Uhr geöffnet, teilt Stark dieser Zeitung mit. «Gebadet wurde auch bei schlechtem Wetter, allerdings nicht im gleichen Ausmass wie vor der Coronazeit.» Auf die Frage, wie viele Gäste jeweils schon am Vormittag die Badi besuchten, antwortet der Gemeindeschreiber: «In der Regel waren es bei gutem Wetter 20 bis 30 Badegäste und bei schlechtem weniger als zehn Personen.»

Im Juni veranstaltete der Musikverein Degersheim ein «Fyrobed-Ständli» in der Badi Mühlefeld. Stark berichtet zudem vom Badifest am 18. Juni: «Nach dem Mittag organisierte die Jungwacht Blauring Degersheim einen Spielenachmittag für Kinder und Jugendliche.» Abends seien ein Foodfestival und eine musikalische Unterhaltung mit DJ angeboten worden. Das Degersheimer Freibad beendet die Saison am 3. September.

Freibad Böden, Flawil

Auch im Freibad Böden in Flawil sei die Saison hervorragend gewesen, sagt Markus Scherrer, Informationsbeauftragter der Gemeinde Flawil. In diesem Jahr seien gleich viele Badegäste verzeichnet worden wie in den Jahren vor der Coronapandemie, teilt Scherrer mit. Einen Besucherrekord habe man in Flawil dieses Jahr nicht feststellen können, «jedoch stach der Sonntag, 19. Juni, mit rund 2300 Besuchern heraus».

Das Freibad Böden in Flawil. Bild: PD

Die Flawiler Bevölkerung habe in den vergangenen Jahren immer wieder die Einführung eines Busbetriebs zum Freibad Böden angeregt, sagt Scherrer. «Da die Parkmöglichkeit eingeschränkt ist und sich die Badi am Siedlungsrand befindet, hat der Gemeinderat vor zwei Jahren die Einführung eines Busbetriebs beschlossen.» Dieses Angebot werde von den Badegästen geschätzt und auch gut genutzt.

Im Vorfeld der noch laufenden Saison wurden im Freibad Böden die Wasseraufbereitungs- und die Solaranlage saniert, sagt der Informationsbeauftragte der Gemeinde. «Nun ist die Neugestaltung des Kleinkinderbereichs geplant.» Das Freibad Böden ist bis Sonntag, 4. September, geöffnet.

Freibad Uzwil

Im Freibad Uzwil verlief die Saison ebenfalls gut und ohne nennenswerte Zwischenfälle, sagt Marcel Huber, Bereichsleiter Infrastruktur der Gemeinde Uzwil. «Einen Besucherrekord konnten wir nicht feststellen, aber wir hatten überdurchschnittlich viele Gäste.» Das Personal vor Ort habe auch öfters mitbekommen, dass vermehrt Gäste aus Wil zu ihnen in die Badi kämen. «Die Gäste schätzen unsere familienfreundlichen Preise.»

Auch dieses Jahr habe in Uzwil wieder das Beach Battle stattgefunden, sagt Huber. «Ein Teil der Veranstaltung findet im Schwimmbad statt.» Das Beach Battle wurde in diesem Jahr gut besucht. Zusätzlich habe das Freibad noch ein Schnuppertauchen angeboten.

Schnuppertauchen im Freibad Uzwil. Bild: Josef Bischof

Auf die Frage, ob weitere Anlässe stattgefunden haben, antwortet Huber: «An zwei Abenden veranstaltete der neue Pächter des Restaurants der Badi, Milomir Petrovic, einen kulinarischen Themenabend.» Beide Anlässe seien ein voller Erfolg gewesen. Das Freibad Uzwil hat bis und mit Mittwoch, 31. August, geöffnet.

