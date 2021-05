SKI Nach dem Aufstieg ins C-Kader von Swiss-Ski will sich die Flawilerin Sarah Zoller nun in FIS-Rennen bestätigen Das Saisonziel ist erreicht. Mit dem Aufstieg ins C-Kader hat sich die 19-jährige Nachwuchs-Technikerin aus Burgau die Basis für die nächsten sportlichen Karriereschritte gelegt. Danebst steht die Sportgymnasiastin vor der Matura und will im Herbst ein Fernstudium beginnen. Urs Huwyler 04.05.2021, 17.00 Uhr

Bei «Wer wird Millionär» wäre dies wohl die 16'000-Franken-Frage: In welcher Sportart hat eine 19-jährige Unterländerin aus Flawil während der Coronasaison den Aufstieg in ein Verbands-Kader geschafft? A) Turnen – B) Rad – C) Leichtathletik – D) Ski alpin. Antwort D) trifft zu. Allerdings bestätigt Sarah Zoller, dass der Flawiler Weiler Burgau kaum als Ski-Destination gilt.

Wer auf A) und C) getippt hätte, bräuchte sich nicht zu schämen. Klein-Sarah versuchte sich auch als Turnerin und Leichtathletin. «Aber ich wollte schon als Kind immer Skirennfahrerin werden. Als Turnerin war ich zu gross», hält sie herzhaft lachend fest. Die Skiferien mit der Familie und ‒ ab dem siebten Altersjahr ‒ die Förderung im Skiclub Gossau stellten die Weichen in Richtung Wintersport.

Saisonziel trotz Corona-Erkrankung erreicht

Tempi passati. Derzeit zählt für die Davoser Sportgymnasiastin die Gegenwart und Zukunft. Kämpferin Sarah Zoller weiss als Realistin, dass Talent allein nicht genügt, um die Erfolgspyramide bis an die Spitze (internationale Elite-Titelkämpfe) zu erklimmen. Die Einstellung wird neben dem intakten Umfeld, dem Material, der mentalen Verfassung und der Technik entscheidend sein.

Umso wichtiger ist der Aufstieg aus dem Nationalen Leistungszentrum Ost (NLZ) ins C-Kader von Swiss-Ski. «Im NLZ habe ich enorm profitieren können, doch eine Stufe höher ist alles noch professioneller organisiert, die Fahrerinnen können von den Trainern und Serviceleuten intensiver betreut werden», freut sich die St.Galler Nachwuchssportlerin von 2018, die ihr Saisonziel trotz einer Corona-Erkrankung im März erreicht hat.

Hans Flatscher als neuer Chef

Neu sind damit der weltcuperprobte Hans Flatscher, der Ehemann von Sonja Nef, als Cheftrainer Nachwuchs sowie Gruppentrainer Werner Zurbuchen für Sarah Zoller (2002) zuständig. Diese sagt:

«Was genau auf mich zukommt», so die Technikerin, «weiss ich nicht. Aber es wird eine besondere Herausforderung, in einem neuen Team zu sein.»

Die Gruppe umfasst elf Fahrerinnen der Jahrgänge 1998 bis 2004. Darunter befindet sich auch die ebenfalls in Flawil wohnhafte Aline Höpli (2001).

Am 26. Februar 2021 gelang der früheren U16-Schweizer Meisterin im Slalom/Super G und U18-Slalom-Titelträgerin (2020) in Malbun mit dem Gewinn ihres ersten FIS-Rennens ein nächster Schritt auf dem – mit Ausnahme einer Verletzungspause vor zwei Jahren - gradlinig verlaufenen Weg nach oben. Einen Monat später triumphierte Sarah Zoller gleichenorts an der internationalen ungarischen Junioren-Meisterschaft.

Aline Höpli und der Dezember Mit Ausnahme des Jahres 2018 hiess es im Dezember jeweils: Die Saison von Aline Höpli aus Egg bei Flawil ist vorzeitig beendet. 2017 hatte sich die C-Kader-Athletin die Kreuzbänder im linken Knie gerissen, 2019 und 2020 jene rechts. Nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Kauffrau wollte sie seit vergangenen Sommer als Profi-Skirennfahrerin näher an die Weltspitze heran carven. Doch einmal mehr wurde das Vorhaben durch die schwere Verletzung gebremst. Aline Höpli befindet sich nun erneut im Aufbautraining. Skifahren bleibt jedoch trotz der vielen Rückschläge ihre Leidenschaft. (uhu)

Malbun gehört zu jenen Orten, an denen ihr schon der eine oder andere Ausreisser nach oben gelungen ist. «Der Hang gefällt mir. Er bietet alles von flach, mittel bis steil», beschreibt die junge Technikerin das Gelände. Vielleicht liegt darin eine ihrer Stärken: Sie braucht keine besondere Gelände-Topografie, um schnell zu sein.

Matura-Prüfungen und ein Fernstudium

Im NLZ war Sarah Zoller vorwiegend in der Schweiz unterwegs. SM-Bronze im Slalom (U21) sicherte sich das Energiebündel beim «Heimspiel» auf der Piste Schwende/Ebenalp; Zweite wurde sie im Slalom von Lenzerheide; bezüglich FIS-Punkten zahlte sich der siebte Rang in Splügen (vier Italienerinnen vor ihr) besser aus als vergleichsweise Rang drei in Les Diablerets.

Auf der FIS-Punktliste nimmt das alphabetische Schlusslicht auf der Kaderliste die Positionen 139 (Kombination), 206 (Slalom), 245 (Abfahrt), 293 (Riesenslalom) und 345 (Super G) ein. Wird die Liste aufgeschlüsselt, zeigt sich, dass im Slalom lediglich eine Schweizerin mit Jahrgang 2002 besser rangiert ist als die Schülerin, der die Matura-Prüfungen bevorstehen. Im Herbst wird sie ein Fernstudium beginnen.

Vier Einsätze im Europacup

Parallel dazu besteigt sie den Fahrstuhl zur nächsten Plattform. Wie viele Etagen es bis in den Weltcup noch sind und wie schnell der Lift fährt, lässt sich kaum sagen. Auf der zweitobersten Stufe (Europacup) wurde sie bisher viermal eingesetzt. «Zu Punkten hat es nicht gereicht. Es wird zuerst darum gehen, mich im Slalom und Riesenslalom in FIS-Rennen zu bestätigen», schaut sie in ihrem Alter ohne jeglichen Zeitdruck zuversichtlich vorwärts.

Alles immer unter ihrem Motto: «Life begins at the end of my comfort zone». Wohin das Verlassen der Komfortzone führen kann, zeigte sich 2018, als die dreisprachige Flachländerin für den Whistler-Cup in Kanada aufgeboten wurde, im Olympia-Ort den Riesenslalom gewann, im Slalom Zweite wurde. Sollte Sarah Zoller gesund bleiben, dürfte sie noch öfters nach Kanada fliegen.