Ski Alpin Nach langem Verletzungspech: In ihrer Comeback-Saison holt Aline Höpli WM-Bronze und steigt ins B-Kader auf Nachdem Skifahrerin Aline Höpli im letzten Winter bereits zum dritten Mal ihr Kreuzband gerissen hat, blieb sie in dieser Saison nicht nur von Verletzungen verschont. Sie holt sich an der Juniorinnen-WM die Bronzemedaille und darf dank der Europacupfinal-Qualifikation ins B-Kader aufsteigen. Urs Huwyler 31.03.2022, 12.00 Uhr

Der 21-jährigen Flawiler Skifahrerin ist nach der gelungen Saison und dem Aufstieg vom C- ins B-Kader zum Strahlen zumute. Bild: PD

Hätte jemand der zuletzt dauerverletzten Skirennfahrerin Aline Höpli aus Flawil nach dem dritten Kreuzbandriss vor einem Jahr prophezeit, sie werde Ende Saison 21/22 den Sprung ins B-Kader schaffen, er wäre von der Juniorin als Zweckoptimist betitelt worden. «In FIS-Rennen den Anschluss schaffen und vereinzelt im Europacup eingesetzt werden», lauteten Anfang Winter die Ziele der alpinen Skifahrerin.

Es wurden drei FIS-Slalom-Siege sowie die Ränge 11, 12 und 16 im Europacup hinter einigen Weltcup-Fahrerinnen, was punktemässig die Europacupfinal-Qualifikation in Andorra bedeutete. Jener 23. Platz dürfte der athletischen Kämpferin aufgrund der Selektionsbedingungen den Aufstieg vom C- ins B-Kader und damit noch besseres Material, grössere finanzielle Unterstützung und vermehrt Trainings mit den Topleuten sichern.

«Es gab Höhen und Tiefen», bleibt die zwischenzeitlich stark an Corona erkrankte Rückkehrerin realistisch. Der Gewinn der Kombinationsbronzemedaille an der Juniorinnen-WM im kanadischen Panorama bildete den emotionalen Höhenflug. Nach Rang 24 im Super-G carvte Aline Höpli im Slalom bis auf Position drei vor. «Mit jeder hinter mir klassierten Fahrerin stieg die Anspannung. Ich sah mich bereits auf dem undankbaren vierten Rang», erzählt sie. Doch zwei Mitfavoritinnen patzten.

Trend hin zur Allrounderin

Dass es Rang drei in der Kombination wurde, könnte ein Fingerzeig für die Zukunft sein. Die Slalom-Spezialistin absolvierte an der WM das Abfahrtstraining, hätte dank eines elften Ranges sogar einen Startplatz beanspruchen können. Dabei gingen allen voran die Trainer ein hohes Risiko ein. Aline Höpli schnallte an den Titelkämpfen erstmals seit Jahren wieder die langen Ski an.

Nun, die Rechnung ging auf, obwohl die Technikerin bei einem Sprung einen Sturz nur knapp vermeiden konnte. Eine Schrecksekunde, die Aline Höpli im Super-G etwas vorsichtiger ans Werk gehen liess. Aber der Trend wird Richtung zweite und dritte Disziplin gehen. Das Mitglied des Skiclubs Gossau sagt:

«Ich werde künftig nicht nur Slaloms bestreiten. Abfahrten werden es jedoch keine sein.»

Um sie in der Comeback-Saison live zu sehen, reisten Familie, Freunde und Vereinskollegen mit einem Car an die Schweizer Meisterschaft in St.Moritz. Aline Höpli schied im Gegensatz zu den Klubkolleginnen Sarah Zoller (Junioren-Zweite) und Elyssa Kuster (Vierte) als Halbzeit-Siebte und Juniorinnen-Titelanwärterin im 2. Durchgang aus. Nach anfänglicher Enttäuschung sagt Höpli trotzdem: «Anfangs habe ich mich geärgert. Aber die Saisonbilanz fällt trotzdem positiv aus.»

Was sie draufhat, zeigte die Ostschweizerin zwei Tage später an der österreichischen Meisterschaft. An deren Titelkämpfen belegte Aline Höpli im Slalom hinter dem bekannten Weltcup-Quartett Katharina Liensberger, Franziska Gritsch, Katharina Truppe und Stephanie Brunner den fünften Rang und der Rückstand auf die siegreiche Weltmeisterin hielt sich mit 1,19 Sekunden in Grenzen.

Spitzensport-RS ab 18. April

Nach einer 14-tägigen Pause beginnt für Höpli mit dem Einrücken in die Spitzensport-RS ein neues Kapitel. Oder anders ausgedrückt: Sie absolviert bis Mitte August ein viermonatiges Profi-Trainingslager in Magglingen mit einer allgemeinen militärischen Grundausbildung.

Ansonsten bleibt bei der Slalom-Spezialistin alles gleich. Sie hat auch keinen Grund, die Skimarke zu wechseln. Schon ihren ersten Sieg an einem Kinderrennen feierte sich auf der österreichischen Marke «Head». Damals noch mit einem ausgefahrenen Ski ihres älteren Bruders Remo. «Ein Servicemann schaute sich den Ski damals an und empfahl, diesen direkt in den Müll zu werfen», erinnert sich Vater Thomas Höpli lachend. Im nächsten Winter wird das anders sein. Dann werden ihr die bestmöglichen Ski präpariert.