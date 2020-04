Sirnach: Töfffahrer muss nach Selbstunfall ins Spital – Polizei sucht Zeugen Auf dem Weg nach Eschlikon verunfallte ein Töfffahrer in Sirnach. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. 23.04.2020, 12.23 Uhr

In Sirnach kam es zu einem Töffunfall, der Fahrer musste ins Spital gebracht werden. Symbolbild: PD

(kapo/rus) Am Donnerstag war ein 28-jährige Lernfahrer mit seinem Motorrad kurz vor 7.30 Uhr auf der Winterthurerstrasse in Sirnach in Richtung Eschlikon unterwegs.