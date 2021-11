Sirnach: Einblick in die Proben zu Operette

Sirnach Operette in Sirnach: Das «Weisse Rössl» kommt langsam auf Trab – ein Einblick in die Proben Mitte Januar wird im Gemeindezentrum Dreitannen die bekannte Operette «Im weissen Rössl» aufgeführt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

17.11.2021, 05.00 Uhr

Der Chor der Operette Sirnach probt wieder gemeinsam. Bild: PD

Es ist ruhig an diesem Samstagnachmittag im Oberstufenzentrum Grünau, ein paar Jugendliche haben es sich vor dem Eingang gemütlich gemacht. Doch wenn man genau hinhört, wehen Melodiefetzen durch die Gänge, ein Schlagzeug rasselt eine Sequenz. Im Untergeschoss schliesslich verdichten sich die Klänge zu einem schmissigen Ländler.

Neuinszenierung des Klassikers ist nicht so einfach

Das «Weisse Rössl» ist dank der liebenswert-kitschigen Verfilmung mit Peter Alexander breit bekannt. Was eine Neuinszenierung nicht einfach macht. Dessen ist sich Dirigent Andreas Signer durchaus bewusst: «Die Musik ist so berühmt, sodass sich ein Grossteil der Zuschauer sofort in ihrer Wohlfühlzone befinden wird», sagt er.

Doch da in Sirnach eine leicht veränderte Version zur Aufführung gelangt, kann er aus dem Notentext eigene Ideen schöpfen und entwickeln. Es wird die etwas schlankere und jazzigere Rekonstruktion der Erstfassung von 1930 gespielt. Andreas Signer erklärt:

«Meine Interpretation hält sich in diese Richtung: ein schlanker, gut hörbarer, grooviger Sound.»

Letztlich zielen auch die Ideen des Regisseurs Giuseppe Spina darauf ab, Erwartungen zu brechen. «Auf eine gute Art», wie Signer betont.

Dirigent Andreas Signer probt mit dem Chor für das Stück «Im weissen Rössl». Bild: PD

Fröhliche Musik, da tut singen gut

Schmissig ist die Musik, viele der Lieder sind Hits geworden. Einfach zu singen? «Denkste», meint Richard Schellenbaum aus dem Chor. Gemeine Halbtonschritte, Vorzeichenwechsel, Dissonanzen und anspruchsvolle Rhythmen werden da von einigen Choristen aufgezählt.

Ohne Hausarbeit geht da gar nichts: Viele bereiten sich mit Youtube vor, üben schwierige Passagen oder bemühen sich um eine sattelfeste Beherrschung des Textes. Aber darin sind sich alle einig: Die Musik ist unglaublich fröhlich. Und: Das Singen tut so wohl.

Gemeinschaft trägt

Für die Sirnacher Chormitglieder ist das Singen allein schon eine körperliche und seelische Wohltat. Während des Lockdowns nahmen sie zum Teil an Online-Veranstaltungen wie einem Facebook-Chor teil.

Die Gemeinschaft ist die zweite tragende Säule der Operette Sirnach: das gemeinsame Erarbeiten eines Projektes. «In einer Lebenskrise hat uns das Singen und die Operette Sirnach geholfen, wieder aufzustehen», erzählen zwei Mitglieder.

Die Gemeinschaft ist den Chormitgliedern wichtig. Bild: PD

Als willkommene Abwechslung zum Alltag wird ebenfalls der Frohsinn, der Gemeinschaftsgeist empfunden. Dass dank des Covid-Zertifikats mittlerweile ohne Masken geprobt werden darf, erhöht die Stimmung noch zusätzlich.

Das Orchester sitzt mit auf der Bühne

Auch Andreas Signer bezeichnet die Probenarbeit als «ausserordentlich gut». Nachdem die Zertifikatsdiskussionen Wellen geschlagen haben, dominiere nun die Aussicht, vor einem vollen Saal spielen und singen zu dürfen.

Auf den Dirigenten und sein «kleines, feines Unterhaltungsorchester», wie er selbst es nennt, wartet noch eine besondere Herausforderung: Da der Orchestergraben belegt sein wird, sitzt das Orchester auf der Bühne, mitten im Geschehen. Auch Signer muss sich mitten in den Akteuren bewegen:

«Ich habe einen gewissen Respekt vor dieser Aufgabe.»

Bereits in der «Herzogin von Chicago» befand sich das Orchester auf der Bühne. «Dem Stück tut dies auf jeden Fall gut», meint Signer. Die Orchestermusik wird präsenter sein, das gemeinsam Musizieren einfacher. (red)

Die Premiere findet am 15. Januar 2022 im Gemeindezentrum Dreitannen statt, der Vorverkauf hat begonnen. Alle Informationen unter www.operette-sirnach-ch.